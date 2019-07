Der britische Autobauer Jaguar Land Rover will eine Reihe neuer elektrischer Fahrzeuge in seinem Werk in Bromwich in England bauen. Das erste Auto werde der neue Jaguar XJ sein, teilte die Tochter der indischen Tata Motors Ltd mit. Die Entscheidung für England werde dort mehrere tausend Arbeitsplätze sichern.

