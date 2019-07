Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres ordentlich gewachsen und wird bei der Forumulierung seiner Jahresziele optimistischer. In den neun Monaten per Ende Juli stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 1,028 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Jena mitteilte. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum betrug dabei etwa 9 Prozent. Das EBIT gab Carl Zeiss Meditec auf vorläufiger Basis mit 184 Millionen Euro an, ein Anstieg um 36 Prozent. Die Marge verbesserte sich um 3,3 Punkte auf 17,9 Prozent. Zu dem Anstieg trug insbesondere eine positive Entwicklung des Produktmix mit einem gestiegenen Anteil an Verbrauchsmaterialien bei. Der Gewinn pro Aktie stieg auf rund 1,22 EUR (Vorjahr 0,92) Euro.

Evotec kauft geistiges Eigentum für die Wirkstoffentwicklung

Das Biotechnologie-Unternehmen Evotec SE baut mit einem Zukauf seine Wirkstoffforschungsplattform aus. Die Hamburger erwerben von dem auf Stammzellen spezialisierten Unternehmen Ncardia AG geistiges Eigentum für die Wirkstoffentwicklung sowie ein bestehendes Portfolio aus Zellprodukten und ein 17-köpfiges Team von Experten im Bereich Stammzellbiologie, wie Evotec mitteilte. Das Team habe bereits verschiedene krankheitsrelevante Zelltypen generiert und sie für die Wirkstoffforschung nutzbar gemacht. Die Kombination mit Evotecs bestehender Expertise sowie die Forschungsplattformen des Unternehmens sollen neue Gelegenheiten für innovative biologische Ansätze schaffen und Evotecs Kapazitäten für neue und bestehende Partnerschaften erweitern. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

OMV investiert 64 Millionen Euro in Deutschland

Der österreichische Ölkonzern OMV will 64 Millionen Euro für eine neue Produktionsstätte in der deutschen Raffinerie in Burghausen investieren. Dort soll mit Hilfe einer neuen Technologie und in Zusammenarbeit mit BASF hochreines Isubuten produziert werden, wie OMV mitteilte. Der Bau der Anlage soll im Sommer beginnen. Die Produktion von bis zu 60.000 Tonnen des Grundstoffs für die chemische Industrie soll 2020 starten.

Sports Direct verschiebt wegen Audit-Problemen Ergebnisvorlage

Der Sportartikelhändler Sports Direct International warnt, dass einige Bereiche in dem noch nicht geprüften Geschäftsbericht 2018/19 (per Ende April) die Prognose aus dem Dezember verfehlen könnten. Das Unternehmen erklärte weiter, seine "seine Grundprinzipien in Bezug auf den Jahresabschluss sind konservativ und schlüssig". Das Audit befinde sich in einem "fortgeschrittenen Stadium.

Streiks an Schnäppchentag bei Amazon in Deutschland

Zum traditionellen Schnäppchentag beim Versandhändler Amazon sind Beschäftigte an sieben Standorten in Deutschland in den Streik getreten, um bessere Löhne durchzusetzen. Die Arbeitsniederlegungen begannen in der Nacht auf Montag, wie Orhan Akman von der Dienstleistungsgesellschaft Verdi der Nachrichtenagentur AFP sagte. Genauere Angaben zur Beteiligung konnte Akman zunächst nicht machen. "Wir rechnen mit einer guten Beteiligung." Amazon hatte im Vorfeld erklärt, dass der Streikaufruf keinen Einfluss auf die Lieferungen an die Kunden haben werde. "Die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet normal", erklärte ein Konzernsprecher. "Die Pakete kommen an."

