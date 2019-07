Die Godewind Immobilien AG hat nach einem guten ersten Halbjahr den Ausblick für das Gesamtjahr 2019 erhöht. Das Frankfurter Unternehmen rechnet laut Mitteilung nun mit einem FFO von 8,5 Millionen bis 9,5 Millionen Euro. Bisher hatte Godewind Funds from Operations (FFO), die in der Immobilienbranche gängige Kennziffer für das operative Geschäft, im einstelligen mittleren Millionen-Bereich in Aussicht gestellt.

BP und Bunge gründen Bioenergieunternehmen in Brasilien

Der britische Ölkonzern BP und das US-Agrarunternehmen Bunge wollen in Brasilien ein paritätisches Joint Venture im Bereich Bioenergie gründen. Im Zuge der Transaktion wird Bunge den Angaben zufolge 775 Millionen US-Dollar erhalten. Von der Summe entfallen 700 Millionen Dollar auf Schulden von Bunge, die das Joint Venture bei Abschluss übernehmen wird, 75 Millionen Dollar wird BP an den Partner zahlen, vorbehaltlich üblicher Abschlussanpassungen.

Campari verhandelt exklusiv über zwei Rum-Marken

Der Spirituosenhersteller Davide Campari-Milano führt exklusive Verhandlungen über den Kauf zweier Rum-Marken, die besonders auf dem französischen Markt stark vertreten sind. Der Mutterkonzern von Aperol will nach eigenen Angaben die Gesellschaft Rhumantilles SAS erwerben, die wiederum 96,5 Prozent der Anteile an Bellonnie & Bourdillon Successeurs hält, einem Unternehmen mit Sitz auf der Karibikinsel Martinique.

Clariant verkauft Healthcare-Packaging-Geschäft für 308 Mio CHF

Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant verkauft sein Geschäft für Arzneimittelverpackungen an einen Finanzinvestor. Wie die Clariant AG mitteilte, wurde das Healthcare-Packaging-Geschäft für rund 308 Millionen Schweizer Franken an Arsenal Capital Partners verkauft. Der Preis entspreche dem 13,2-fachen EBITDA nach Einmaleffekten. Vergangenes Jahr erwirtschaftete der Bereich einen Umsatz von etwa 135 Millionen Franken.

Hyundai Motor verfehlt Erwartungen im zweiten Quartal

Der südkoreanische Autobauer Hyundai hat im zweiten Quartal von starken Verkäufen seiner SUV-Modelle Palisade und Santa Fe profitiert. Der Gewinn stieg aber nicht so stark wie erwartet. Hyundai erzielte im Quartal per Ende Juni einen Nettogewinn von 999 Milliarden südkoreanischen Won, umgerechnet 756 Millionen Euro, verglichen mit 811 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens allerdings mit 1,05 Billionen gerechnet.

Julius Bär mit deutlichem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

Die Schweizer Bank Julius Bär hat im ersten Halbjahr weniger Geld für ihre Vermögensverwaltung eingesammelt als geplant. Auch verdiente das Bankhaus deutlich weniger als im Vergleichszeitraum. So brach der Nettogewinn im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um knapp 23 Prozent auf 343 Millionen Franken ein. Gleichwohl verdiente die Bank mehr als in der schwachen zweiten Jahreshälfte 2018.

Philips wächst und übertrifft die Erwartungen im zweiten Quartal

Der niederländische Technologiekonzern Philips hat im zweiten Quartal von einem Wachstum in allen Bereichen und Kostensenkungen profitiert. Umsatz und Ergebnis legten stärker als von Analysten erwartet zu. Die Ziele bestätigte CEO Frans van Houten.

Roche weitet Global Access Program aus

Der Schweizer Pharmakonzern Roche weitet sein globales Zugangsprogramm über HIV hinaus auf Mycobacterium tuberculosis (MTB), Hepatitis B und C (HBV und HCV) sowie humanes Papillomavirus (HPV) aus. Dies gelte für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen die Krankheitslast am größten ist, teilte Roche mit. Der Konzern hatte 2014 ein weltweites Zugangsprogramm - das Roche Global Access Program - gestartet, zunächst für einen besseren Zugang zu HIV-Diagnostika.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2019 07:13 ET (11:13 GMT)