Der Luftfahrtkonzern IAG hat im zweiten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Anlässlich der Vorlage des Geschäftsberichts kündigte der Konzern, zu dem unter anderem die Fluglinien British Airways und Iberia gehören, auch an, gegen die von der britischen Datenschutzbehörde verhängte Millionenstrafe vorgehen zu wollen.

RBS erzielt Gewinnsprung - Renditeziel 2020 wohl außer Reichweite

Die britische Bank Royal Bank of Scotland (RBS) hat im zweiten Quartal einen Gewinnsprung erzielt und zahlt den Aktionären eine Sonderdividende. Das mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Geldhaus kündigte bei Vorlage des Quartalsberichts aber auch an, das Renditeziel für das kommende Jahr voraussichtlich nicht zu erreichen.

BT Group übertrifft im 1. Quartal die Erwartungen

Der britische Telekom-Konzern BT Group hat im ersten Quartal Einbußen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hinnehmen müssen, die Markterwartungen aber übertroffen. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bekräftigte die BT Group plc.

Ferrari nach gutem Halbjahr etwas zuversichtlicher

Der Sportwagenhersteller Ferrari wird nach weiteren Zunahmen bei Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal etwas zuversichtlicher. Die Prognosespannen als solche wurden bestätigt, allerdings sei nun das Erreichen des oberen Endes wahrscheinlicher, teilte das italienische Unternehmen mit. Beim freien Cashflow im Industriebereich wurde das Ziel nach oben gesetzt.

AT&S schreibt Verlust

Der Sensorhersteller AT&S Austria Technologie und Systemtechnik AG hat in seinem ersten Geschäftsquartal den Umsatz mit 222,7 Millionen Euro zwar stabil gehalten, ist mit dem Konzernergebnis von minus 6,2 Millionen Euro aber in die Verlustzone gerutscht. Im Vorjahreszeitraum hatten die Österreicher noch 13,5 Millionen Euro verdient.

Honda reduziert nach Gewinnrückgang Jahresprognose

Der Autobauer Honda hat in seinem ersten Geschäftsquartal einen Rückgang des Nettogewinns um 29,5 Prozent verzeichnet und die Jahresprognose reduziert. Ein Absatzrückgang in Nordamerika und bei Motorrädern in Asien habe im Zeitraum April bis Juni nur noch einen Nettogewinn von 172 Milliarden Yen ermöglicht, umgerechnet 1,5 Milliarden Euro.

