Die Isra Vision AG erweitert ihr Portfolio im Bereich Embedded Sensortechnologie mit der Übernahme der Schweizer Photonfocus AG. Der Kaufpreis liege knapp über dem einfachen Jahresumsatz von Photonfocus, der im hohen einstelligen Millionenbereich liegt, teilte Isra Vision mit.

ABB bestellt Björn Rosengren zum 1. März 2020 zum CEO

Der schweizerische Industriekonzern ABB hat einen neuen Chef gefunden: Der Aufsichtsrat bestellte Bjön Rosengren mit Wirkung zum 1. März 2020 zum CEO. Der Schwede Rosengren werde zum 1. Februar kommenden Jahres in den Konzern eintreten und das Amt einen Monat später von Interimschef Peter Voser übernehmen, teilte die ABB Ltd mit. Voser werde dann wieder ausschließlich seine Funktion als Verwaltungsratspräsident wahrnehmen.

Aramco will 20% an Energiegschäft von indischer Reliance erwerben

Der Ölkonzern Saudi Aramco will bei der indischen Reliance Industries einsteigen: Saudi-Arabiens staatliche Ölgesellschaft kauft dazu einen Anteil von 20 Prozent am Öl- und Chemiegeschäft von Reliance, um vor ihrem geplanten IPO ihre enorme Ölförderung mit ausreichenden Raffineriekapazitäten abzusichern. Die Beteiligung hat einen Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden, wie Reliance und Aramco separat mitteilten.

Iberdrola verkauft Windpark-Anteil für 1,6 Mrd Pfund an Macquarie

Der spanische Versorger Iberdrola verkauft einen Anteil von 40 Prozent am Windpark East Anglia für rund 1,63 Milliarden Pfund an die australische Macquarie Group Ltd. Die Transaktion wird den Angaben zufolge über die schottische Tochter ScottishPower Renewables (UK) Ltd (SPRUK) abgewickelt.

Rüstungskonzern Saab muss sich einen neuen Chef suchen

Der schwedische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Saab muss sich einen neuen Chef suchen. Hakan Buskhe wird bis spätestens Februar 2020 von seinen Positionen als Präsident und CEO zurücktreten, wie das Unternehmen mitteilte. Bushke habe gemäß seinem Vertrag eine sechsmonatige Kündigungsfrist und werde beide Ämter vorerst weiter ausüben.

Cathay Pacific droht Unterstützern der Proteste in Hongkong mit Entlassung

Auf Druck Chinas hat die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific Unterstützern der Proteste in Hongkong mit Entlassung gedroht. Beschäftigten, die "illegale Demonstrationen unterstützen oder daran teilnehmen", könne gekündigt werden, erklärte Cathay Pacific.

