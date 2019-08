Für die insolvente British Steel hat sich ein Käufer gefunden. Die britische Regierung erklärte die türkische Ataer Holding, welche zum Pensionsfonds der türkischen Armee Oyak gehört, zum "bevorzugten Bieter" für den Stahlhersteller. Für British Steel hatte der britische High Court im Mai die Zwangsliquidierung angeordnet.

SIX Swiss Exchange erwägt Kauf einer Börse in der EU - Agentur

Die SIX Swiss Exchange erwägt einem Medienbericht den Kauf, eine Beteiligung an oder eine Partnerschaft mit einer Börse aus dem EU-Raum. Auslöser für die Überlegungen des Schweizer Börsenbetreibers ist der Verlust der Börsenanerkennung durch die Europäische Union (EU). Mögliche Kandidaten seien die spanische Bolsas y Mercados Espanoles SA und die Wiener Börse, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. SIX könnte dann aktiv werden, sollte sich die fehlende Börsenanerkennung länger hinziehen oder sich die Situation verschärfen.

Roche erhält in den USA Zulassung für Lungenkrebsmittel

Roche kann sein Lungenkrebsmedikament Rozlytrek künftig auch in den USA verkaufen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Arznei zur Behandlung von Erwachsenen mit ROS1-positivem, metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) zugelassen, wie das schweizerische Unternehmen mitteilte.

Applied Materials nach Gewinneinbruch zuversichtlicher für 2020

Der US-Konzern Applied Materials hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 zwar 44 Prozent weniger verdient als im Vorjahr, allerdings hatten Analysten angesichts des schwachen Branchenumfelds einen noch stärkeren Gewinnrückgang befürchtet. Das Unternehmen blickt nun mit verhaltenem Optimismus auf die künftige Entwicklung. Die Ergebnisse von Applied Materials, einer der weltgrößten Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie, gilt bei Beobachtern oft als Barometer für die Verfassung der Branche. Für die Speicherchip-Branche könnte 2020 ein Jahr der Erholung werden, sagte CEO Gary Dickerson während einer Analystenkonferenz anlässlich der Präsentation der Quartalszahlen. Allerdings rechnet der Manager eher mit einer U-förmigen Erholung, in der die Wirtschaft allmählich aus der Talsohle herauswächst.

CEO von Cathay Pacific geht

Die Fluglinie Cathay Pacific verliert ihren CEO. Neben Rupert Hogg habe auch der für die Geschäftsstrategie verantwortliche Paul Loo seinen Rücktritt angekündigt, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatten bereits staatliche chinesische Medien über den Wechsel berichtet. Hogg hatte im Mai 2017 die Leitung der Airline übernommen. Ein Nachfolger aus den eigenen Reihen steht bereits fest: Kin Wing Augustus Tang (60). Für Loo kommt Siu Por Ronald Lam (46), der ebenfalls schon viele Jahre im Unternehmen ist.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2019 06:56 ET (10:56 GMT)