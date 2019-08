indizes in diesem Artikel MDAX 25.139,8

-0,1% Charts

News

Analysen

Grenke-Aufsichtsratsmitglied Heinz Panter geht nach gut drei Monaten. Panter habe der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung niederlegt und aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, wie die im MDAX notierte Grenke AG mitteilte. Er war auf der Hauptversammlung im Mai in das Gremium gewählt worden.

Datagroup wächst und bestätigt Prognose

Der IT-Dienstleister Datagroup hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres Umsatz und Ergebnis abermals deutlich gesteigert. Das Unternehmen profitierte von der erstmaligen Konsolidierung der UBL Informationssysteme GmbH und einer starken Auftragslage. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Datagroup SE.

Helma Eigenheimbau bestätigt nach gutem Halbjahr die Prognose

Die Helma Eigenheimbau AG hat im ersten Halbjahr von einer weiterhin guten Nachfrage profitiert. Der Baudienstleister legte bei Umsatz und Gewinn zu. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

SFC Energy verzeichnet trotz Umsatzplus höheren Verlust

Die SFC Energy AG hat im erstem Halbjahr den Umsatz vor allem dank der guten Entwicklung im Segment Clean Energy & Mobility gesteigert, unter dem Strich verbuchte das Unternehmen jedoch aufgrund von Sondereffekten von 2,57 Millionen Euro einen höheren Verlust.

Französische Casino markiert weitere Bereiche zum Verkauf

Der französische Einzelhändler Casino Guichard-Perrachon SA treibt den Verkauf von Geschäftsteilen voran. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es weitere zu verkaufende Aktiva in Frankreich im Volumen von rund 2 Milliarden Euro identifiziert. Es ist die zweite Phase des geplanten Verkaufsprogramms, das bis Anfang 2021 läuft.

Hochtief-Tochter Cimic erhält Auftrag über 379 Mio AUD

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Auftrag über den Bau eines Krankenhausgebäudes an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Auftrag der Cimic-Gesellschaft CPB Contractors einen Umsatz von 379 Millionen australische Dollar (AUD) - umgerechnet 231 Millionen Euro - einbringen.

Baidu erleidet Gewinneinbruch - Erwartungen übertroffen

Die Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China und die stärkere Internet-Kontrolle machen dem Suchmaschinenkonzern Baidu zu schaffen gemacht. Das chinesische Unternehmen meldete für das abgelaufene zweite Quartal das schwächste Wachstum seit mehr als zwei Jahren und einen Gewinneinbruch. Der Gewinn sackte im zweiten Quartal um 62 Prozent auf 2,41 Milliarden Yuan - umgerechnet 308 Millionen US-Dollar - ab. Bereinigt um Sonderposten wie aktienbasierte Vergütungen lag das Ergebnis je US-Hinterlegungsschein (American Depositary Receipt/ADR) bei 10,11 Yuan. Analysten hatten im Factset-Konsens lediglich 6,18 Yuan erwartet.

US-Baumarktkette Home Depot senkt Umsatzprognose

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal den Umsatz leicht gesteigert und die Gewinnerwartungen übertroffen. Aufgrund der niedrigeren Holzpreise und der potenziellen Auswirkungen durch Zölle wird Home Depot mit dem Blick auf sein Umsatzwachstum im laufenden Jahr aber vorsichtiger.

Sony plant Übernahme von Insomniac Games

Der Technologiekonzern Sony will sein Spielegeschäft durch eine Übernahmen in den USA verstärken. Wie der japanische Konzern mitteilte, soll über die Tochter Interactive Entertainment das in Kalifornien ansässige Videospiele-Unternehmen Insomniac Games übernommen werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2019 06:57 ET (10:57 GMT)