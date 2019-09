Die Commerzbank muss sich in Kürze nach einem neuen Finanzvorstand umsehen. Stephan Engels wechselt zum April nächsten Jahres zur Danske Bank nach Kopenhagen und wird dort in gleicher Position tätig sein, wie das dänische Institut mitteilte. Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke äußerte sein Bedauern über den Weggang von Engels. Zielke sagte, er respektiere dessen Wunsch, sich einer neuen, internationalen Herausforderung zu stellen.

FMC investiert 60 Millionen Euro in Unicyte-Tochter

Fresenius Medical Care will 60 Millionen Euro in Unicyte investieren, ein Biotech-Tochterunternehmen im Bereich der regenerativen Medizin mit Fokus auf Nierenerkrankungen und anderen Krankheiten, wie der Konzern mitteilte. Unicyte mit Sitz in Oberdorf in der Schweiz will die Mittel vor allem dazu nutzen, um 2020 mit seinen ersten Produktkandidaten klinische Studien zu starten und die erforderlichen Herstellungsverfahren zu etablieren.

Telekom startet 5G-Netz in fünf deutschen Städten

Die Telekom hat ihr 5G-Netz in fünf deutschen Städten gestartet. Ab sofort sei der neue Mobilfunkstandard in Berlin, München, Köln, Bonn und Darmstadt verfügbar, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bis zum Jahresende sollen Hamburg und Leipzig dazukommen.

Bosch kooperiert mit dem Batteriezellenhersteller CATL

Bosch lässt sich von der chinesischen Contemporary Amperex Technology (CATL) Batteriezellen für eine eigene 48-Volt-Batterie entwickeln und herstellen. Mit einer entsprechenden Vereinbarung sicherte sich der Stuttgarter Autozulieferer jetzt die langfristige Versorgung mit Batteriezellen. Zum Liefervolumen der Zellen machte Bosch allerdings keine Angaben.

Encavis beschafft sich mit Anleihe 60 Millionen Euro

Encavis hat zur Finanzierung von Investitionen in neue Wind- und Solarparks bei institutionellen Anlegern rund 60 Millionen Euro eingesammelt. Die Aufstockung einer Hybrid-Wandelschuldverschreibung aus dem Jahr 2017 zum Nennbetrag von 53 Millionen Euro gelang innerhalb weniger Stunden, wie Finanzchef Christoph Husmann am Donnerstagmorgen mitteilte. Platziert wurde sie zu 114,25 Prozent ihres Nennwerts, entsprechend ergab sich ein Aufgeld von 7,55 Millionen Euro.

Nordex liefert Windräder mit 195 Megawatt Leistung an 12 Kunden

Projektentwickler, Versorger und Bürgerwindparks haben bei Nordex Windkraftanlagen in den zurückliegenden Wochen mit einer Gasamtleistung von 195 Megawatt bestellt. Baustart der Projekte in sechs verschiedenen Ländern sei 2019 und 2020, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Bestellungen kamen von 12 verschiedenen Kunden.

Evonik investiert in chinesisches 3D-Druck Start-up Meditool

Evonik hat in das chinesische 3D-Druck Start-Up-Unternehmen Meditool investiert, das Implantate für die Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie herstellt. Meditool verwendet dafür ein Hochleistungspolymer, das von Evonik geliefert wird. Evonik ist laut Mitteilung der Hauptinvestor der mit einem hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich ausgestatteten Finanzierungsrunde bei Meditool. Die Investition, über Evonik Venture Capital, ist die erste Direktinvestition des Unternehmens in China, wie das Spezialchemieunternehmen mitteilte.

Safran erhöht Ausblick nach gutem ersten Halbjahr

Die Safran SA hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient und ihren Ausblick für das Gesamtjahr für Umsatz und operativen Gewinn angehoben. Zurückhaltender wird das Unternehmen allerdings bei der Schätzung für den freien Cashflow aufgrund des Flugverbots der Boeing 737 Max-Maschinen.

SocGen-CEO: Bedingungen für europäische Konsolidierung stimmen nicht

Der CEO der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) sieht hohe Hürden für eine grenzüberschreitende Bankenkonsolidierung in Europa. "Wir sind davon weit entfernt, weil die Bedingungen nicht stimmen", sagte Frederic Oudea auf dem Handelsblatt-"Bankengipfel" in Frankfurt. "Wir brauchen mehr Klarheit", sagte er mit Verweis auf die unvollendete Banken- und Kapitalmarktunion.

Cathay Pacific verliert nun auch Chairman John Slosar

Cathay Pacific muss eine weitere personelle Veränderung hinnehmen. Wie die in Hongkong beheimatete Fluggesellschaft mitteilte, wird Chairman John Slosar das Unternehmen verlassen und in den Ruhestand gehen. Der Rückzug kommt vor dem Hintergrund der politischen Unruhen in Hongkong, in dessen Verlauf der Konzern unter Druck geraten war. Laut Unternehmensangaben gab es keinerlei Unstimmigkeiten mit der Konzernführung. Erst kürzlich war CEO Rupert Hogg zurückgetreten.

US-Bundesstaat Michigan verbietet aromatisierte E-Zigaretten

Michigan untersagt künftig Verkauf und Marketing für aromatisierte E-Zigaretten. Damit dürfte Michigan der erste US-Bundesstaat sein, der zu solchen Maßnahmen greift, während die US- Gesundheitsbehörden noch damit ringen, wie sie den Markt regulieren angesichts steigender Todesfälle, die mit E-Zigaretten und Vaping-Produkten in Zusammenhang gebracht werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2019 07:02 ET (11:02 GMT)