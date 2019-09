SAP will in Berlin mehr als 200 Millionen Euro in einen Digital-Campus investieren. In dem Gebäudekomplex nahe dem Berliner Hauptbahnhof sollen Ende 2022 bis zu 1.200 Mitarbeiter Platz finden, wie der Software-Konzern mitteilte. "Die Hauptstadt und ihr Tech-Ökosystem sind für uns und unsere Kunden nicht mehr wegzudenken", begründete SAP-Technologievorstand Jürgen Müller die Entscheidung. An dem neuen Standort will sich SAP mit Künstlicher Intelligenz, Maschinellen Lernen und Blockchain beschäftigen.

Staatsanwaltschaft klagt Volkswagen-Chef Diess an

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Volkswagen-CEO Herbert Diess, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und den früheren VW-Chef Martin Winterkorn angeklagt. Die Behörde wirft den Managern Marktmanipulation im Zuge des Dieselskandals vor. Alle drei hätten den Kapitalmarkt zu spät über drohende Diesel-Strafen informiert, begründete die Staatsanwaltschaft.

Evotec arbeitet mit Takeda in der Wirkstoffforschung zusammen

Das Biotechunternehmen Evotec hat eine mehrjährige Zusammenarbeit in der Wirkstoffforschung mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda vereinbart. Ziel der Partner ist es, mindestens fünf Wirkstoffforschungsprogramme aufzusetzen, die zunächst von Evotec entwickelt und beim Eintritt in die Klinik von Takeda in ihre Entwicklungsverantwortung übernommen werden sollen, wie die Hamburger mitteilten. Bei Erfolg winken dreistellige Millionenbeträge für Evotec.

Generali reduziert mit Anleiherückkauf Schulden um 250 Mio Euro

Der italienische Versicherungskonzern Generali reduziert mit dem Rückkauf einiger nachrangiger Anleihen die eigene Verschuldung um 250 Millionen Euro. Es würden Papiere im Nennwert von 1 Milliarde Euro erworben, gleichzeitig aber ein "grüner" Bond im Volumen von 750 Millionen Euro begeben, teilte Generali mit. Letzterer soll der Finanzierung oder Refinanzierung klimafreundlicher Gebäude, Erneuerbarer Energien oder Wasserprojekten dienen.

Nordex erhält 110-Megawatt-Auftrag in der Türkei

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen Auftrag über 110 Megawatt in der Türkei an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, liefert und errichtet es für den Windpark "Söke" 23 Turbinen. Der Auftrag umfasste einen Service-Vertrag über 10 Jahre für die Turbinen. Finanzielle Details nannte die Nordex SE nicht.

Altmaier: Ministerium prüft Hilfen für Condor

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine zeitnahe Entscheidung über staatliche Hilfen für die Fluggesellschaft Condor angekündigt. Die Schwierigkeiten des Unternehmens seien durch die Insolvenz der britischen Muttergesellschaft Thomas Cook entstanden, sagte er am Rande der Industriekonferenz in Berlin. "Das sind keine hausgemachten Probleme." Die Anträge der Condor auf Überbrückungskredite seien im Ministerium eingegangen.

Slowenische Adria Airways vor der Pleite - Flüge vorerst eingestellt

Die slowenische Fluggesellschaft Adria Airways steht vor der Pleite: Aus Geldmangel stellte die Airline ihre Flüge am Dienstag und Mittwoch komplett ein, wie sie am Montagabend mitteilte. "Intensive" Verhandlungen mit möglichen Investoren liefen, um eine Lösung zu finden.

EU-Gericht hebt Strafe von 33,6 Mio Euro gegen HSBC auf

Eine von der EU-Kommission verhängte Strafe gegen die britische Großbank HSBC über 33,6 Millionen Euro ist vom Gericht der Europäischen Union annulliert worden. Das geht aus einer aktuellen Entscheidung des Gerichts hervor. Zwar hält das Gericht es ebenso wie die Kommission für erwiesen, dass die HSBC sich im Rahmen eines Kartells um Zinsderivate gegen das Wettbewerbsrecht beteiligt verstoßen hat, hob jedoch die Strafe auf, weil sie nicht ausreichend begründet sei.

Isra Vision erhält Auftrag aus China

Der Bildverarbeitungsspezialist Isra Vision hat einen Serienauftrag mit einem Projektvolumen von rund 3 Millionen Euro erhalten. Der Kunde ist ein chinesischer Hersteller von Solarzellen, dem die Systeme eine umfassende Überwachung der einzelnen Prozessschritte in der Fertigung von Zellen ermöglichen sollen, wie Isra Vision mitteilte.E-Zigarettenhersteller Juul gerät in Fokus der Ermittler - Kreise

US-Bundesbehörden in Kalifornien starten offensichtlich strafrechtliche Ermittlungen gegen die Juul Labs Inc, einen Hersteller von E-Zigaretten. Die Untersuchungen würden von der Staatsanwaltschaft im Norden Kaliforniens geführt, seien aber noch in einem frühen Stadium, berichten mehrere Informanten. Welchen Fragen genau die Ermittler nachgehen, blieb zunächst unklar.

Britisches Ryanair-Kabinenpersonal stimmt Tarifvertrag zu

Das Kabinenpersonal des Billigfliegers Ryanair in Großbritannien hat dem ausgehandelten Tarifvertrag zugestimmt. 80 Prozent der Mitarbeiter hätten ihr Votum für den Tarifvertrag mit vierjähriger Laufzeit abgegeben, teilte Ryanair mit. Damit ändere sich die Bezahlstruktur, das garantierte Einkommen der Mitarbeiter steige.

EU-Gericht kippt Steuerverfahren gegen Starbucks

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat ein Urteil zu einer Steuernachforderung an Starbucks gekippt. In der mit Spannung erwarteten Entscheidung gab das Gericht der Klage der US-Kaffeekette gegen EU-Steuernachforderungen Recht. Das Büro von EU-Kommissarin Margrethe Vestager habe nicht darlegen können, dass Starbucks von illegalen Staatshilfen oder Steuervereinbarungen mit der Niederlande profitiert habe, so das EuGH.

Aktie von Thomas Cook vom Londoner Kurszettel gestrichen

Die Aktie von Thomas Cook wird nicht mehr gehandelt. Die London Stock Exchange (LSE) hat dem Papier die Zulassung entzogen. Dies gelte ab Handelsbeginn am Dienstag, teilte der Börsenbetreiber mit. Der Reiseveranstalter habe diesen Schritt selbst beantragt. Vor der Aussetzung der Aktie am Montag hatte sie am Freitag zuletzt 3,45 Pence gekostet.

Großbritannien holt nach Thomas-Cook-Pleite tausende Urlauber zurück

Nach der Pleite des Touristikkonzerns Thomas Cook hat Großbritannien mit der größten Rückholaktion seit dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Wie die Luftfahrtbehörde CAA mitteilte, wurden am Montag 14.700 Urlauber der insgesamt 150.000 gestrandeten britischen Urlauber zurück nach Großbritannien geflogen. Die Behörde hoffe darauf, am Dienstag weitere 16.500 Menschen zurückholen zu können.

S&P bildet Pleite von Thomas Cook nun auch im Rating ab

Die Ratingagentur S&P hat die Bewertung von Thomas Cook auf 'D' von 'CC' heruntergenommen. Damit werde im Rating nachvollzogen, dass der britische Touristikkonzern seine Liquidation angekündigt und den Geschäftsbetrieb eingestellt hat, wie S&P mitteilte. Die Ratingagentur schätzt, dass Gläubiger mit unbesicherten Anleihen nichts bis bestenfalls zehn Prozent des Nennwerts der Papiere als Auszahlung erwarten können.

Tomtom beziffert Auto-Auftragsbestand auf 1,6 Milliarden Euro

Mit der Autobranche wird Tomtom in den nächsten Jahren rund 1,6 Milliarden Euro umsetzen. In dieser Höhe bezifferte der Spezialist für Navigationsgeräte und Geodaten seinen Auftragsbestand. 8 Prozent davon dürften im zweiten Halbjahr in Form von Umsätzen realisiert werden, 17 Prozent im Jahr 2020, 18 Prozent 2021 und der Rest in den Jahren nach 2022, heißt es in einer Mitteilung.

Total will Dividenden schneller anheben

Der französische Ölkonzern Total will in den kommenden Jahren seine Dividende schneller als bisher anheben. Die Ausschüttung soll künftig um 5 bis 6 Prozent im Jahr steigen, nachdem bislang nur ein Plus von je 3 Prozent geplant war, wie Total mitteilte.

Vivendi geht rechtlich gegen Mediaset-Umstrukturierung vor

Der Streit des italienischen Medienunternehmens Mediaset mit Großaktionär Vivendi um die Neuordnung des Konzerns spitzt sich zu. Wie Mediaset mitteilte, geht Vivendi nun rechtlich gegen die Pläne vor. Mediaset will mit seinem Spanien-Geschäft Mediaset Espana Comunicacion SA fusionieren und es in eine niederländische Holdinggesellschaft namens MFE-Mediaforeurope NV einbringen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2019 06:53 ET (10:53 GMT)