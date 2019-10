Der britische Baustoffhersteller SIG leidet unter den sich verschlechternden Marktbedingungen und wird seine Gewinnziele deshalb verfehlen. SIG plc, ein Lieferant von Dämmstoffen und Dachabdeckungen, kündigte überdies an, zwei Geschäftsbereiche verkaufen zu wollen und die Erlöse teilweise zum Schuldenabbau verwenden zu wollen. Käufer des Geschäftsfeldes Klimatisierung mit einem Transaktionswert von 222,7 Millionen Euro wird France Air Management.

LG Electronics steigert operativen Gewinn im Quartal um gut 4%

LG hat im dritten Quartal den operativen Gewinn und Umsatz leicht gesteigert, beim Umsatz wohl aber die Marktschätzungen verfehlt. Nichtsdestotrotz stieg die Aktie nach der Veröffentlichung um knapp 4 Prozent. Nach vorläufigen Zahlen hat die LG Electronics Inc. per Ende September operativ etwa 781,1 Milliarden koreanische Won verdient (rund 596 Millionen Euro), wie der südkoreanische Hersteller von Elektronikgeräten mitteilte. Das wäre ein Plus von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von 748,8 Milliarden Won.

Sberbank steigert Nettogewinn trotz niedriger Zinseinnahmen

Die Sberbank hat im Neunmonatszeitraum mehr verdient. Wie das russische Finanzinstitut mitteilte, stieg der Nettogewinn in den ersten neun Monaten um 8,6 Prozent, obwohl ein niedrigeres Nettozinseinkommen verbucht wurde. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 665,37 Milliarden Rubel (rund 10,28 Milliarden Dollar) nach 612,74 Milliarden Rubel im Vorjahreszeitraum. Das Nettozinseinkommen fiel jedoch um 1,0 Prozent auf 929,17 Milliarden Rubel.

