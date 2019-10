indizes in diesem Artikel MDAX 26.291,6

Der Softwarehersteller Nemetschek bekommt einen neuen Chef. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Axel Kaufmann, derzeit Finanzvorstand bei dem Großküchenausstatter Rational, zum Vorstandssprecher und CFOO (Chief Financial & Operations Officer) berufen. Er tritt seine neue Position zum 1. Januar 2020 an. Der bisherige CFOO und Vorstandssprecher Patrik Heider verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende, wie die Nemetschek SE weiter mitteilte.

Alstom erhält Auftrag über 360 Millionen Euro

Der französische Bahnhersteller Alstom hat einen Auftrag im Wert von rund 360 Millionen Euro erhalten für die Lieferung von 39 Zügen des Typs Coradia Polyvalent für die Region Grand Est in Frankreich. Der Auftrag kommt nach Angaben des Unternehmens zu einem vorherigen für 40 Züge hinzu.

Anglo American senkt die Kupfer-Förderprognose

Anglo American wird wegen der schweren Dürre in Chile im laufenden Jahr weniger Kupfer fördern als geplant. Der breit aufgestellte britische Bergbaukonzern verzeichnete nach eigenen Angaben im dritten Quartal einen Förderrückgang und sieht die Produktion des roten Metalls 2020 sogar als gefährdet an.

Finnair mit Gewinnrückgang trotz höherem Umsatz

Finnair hat einen Rückgang des Nettogewinns im dritten Quartal aufgrund von Kapazitätserweiterungen und steigenden Kerosinpreisen verzeichnet. Der Nettogewinn der finnischen Fluglinie sank auf 57,6 Millionen Euro, verglichen mit 70,2 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz legte dagegen um 7,9 Prozent zu auf 870 Millionen Euro, nachdem eine Rekordzahl von Passagieren verbucht worden war, was durch die europäischen Verbindungen und Kapazitätsabbau von Wettbewerbern begünstigt wurde.

Kuehne & Nagel steigert Umsatz um 3,1 Prozent - Luftfracht belastet

Das Schweizer Transportunternehmen Kühne & Nagel hat Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten etwas verbessert. Verglichen mit der Vorjahresperiode stieg der Nettoumsatz der Gruppe um 3,1 Prozent auf 15,8 Milliarden Schweizer Franken, das EBIT um 6,6 Prozent auf 794 Millionen Franken und der Reingewinn um 3,1 Prozent auf 598 Millionen Franken.

Britisches Kartellamt prüft geplante Spark-Übernahme durch Roche

Die britische Kartellaufsicht CMA untersucht die geplante Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Spark Therapeutics durch den Schweizer Pharmakonzern Roche. Dabei geht es um die Frage, ob die im Februar vereinbarte Übernahme des Gentherapie-Startups aus Philadelphia den Wettbewerb bei Therapien gegen Blutgerinnungsstörungen substanziell beeinträchtigt.

Reckitt Benckiser senkt erneut Umsatzausblick für 2019

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hängt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Messlatte für den Umsatz 2019 niedriger. Das Unternehmen, das Marken wie Durex, Sagrotan und Calgon im Portfolio hat, stellt ein bereinigtes Umsatzwachstum von Null bis 2 Prozent in Aussicht. Zuvor hatte sich Reckitt Benckiser noch eine Umsatzsteigerung um bereinigt 2 bis 3 Prozent zugetraut.

Santander verkauft Aktiva in Puerto Rico für 1,1 Milliarden Dollar

Banco Santander verkauft ihre Aktivitäten für Privat- und Geschäftskunden in Puerto Rico an die FirstBank Puerto Rico für rund 1,1 Milliarden Dollar. Die Transaktion soll 5 bis 6 Basispunkte zur Kernkapitalquote beitragen und keinen wesentlichen Einfluss auf den Nettogewinn haben, teilte die spanische Bank mit. Das Geschäft, das 27 Bankfilialen und Aktiva in Höhe von 6,2 Milliarden Dollar umfasst, soll bis Mitte 2020 abgeschlossen sein.

Novartis erhöht nach Gewinnsprung abermals den Ausblick

Novartis hat im dritten Quartal dank eines regen Verkaufs bei Wachstumsmedikamenten den Gewinn deutlich gesteigert und den Ausblick 2019 erneut angehoben. Unter dem Strich verdiente der Schweizer Pharmariese 2,04 Milliarden US-Dollar nach 1,88 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das operative Ergebnis erreichte 2,4 Milliarden Dollar, eine Zunahme von 5 Prozent. Bereinigt berichtete Novartis ein Betriebsergebnis von 3,7 (Vj 3,2) Milliarden Dollar. Der Umsatz kletterte laut Mitteilung um 10 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar.

Just Eat weist Prosus-Angebot zurück

Der britische Essenslieferant Just Eat Plc hat das Übernahmeangebot von Prosus zurückgewiesen. Man "empfehle weiter" das Angebot des niederländischen Wettbewerbers Takeaway.com, dem Just Eat im August zugestimmt hatte.

Softbank bietet Wework Milliarden-Finanzspritze an - Kreise

Softbank bietet dem krisengebeulten Bürovermieter Wework eine Milliarden-Finanzspritze zu einer deutlich niedrigeren Bewertung an. Der japanische Großinvestor habe dem Start-up ein Darlehen von 5 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, sagten informierte Personen. Zudem wolle Softbank weitere Anteile im Wert von 1,5 Milliarden Dollar jetzt schon übernehmen, was eigentlich erst für das kommende Jahr geplant gewesen sei. Der Softbank-Anteil an Wework würde durch den Kauf weiterer Anteile im Wert von über 1 Milliarde Dollar auf über 50 Prozent steigen.

