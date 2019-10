Die Commerzbank will die für die Komplettübernahme der Tochter Comdirect notwendigen Anteile bis Nikolaus einsammeln. Die Aktionäre der Comdirect können ihre Aktien bis zum 6. Dezember andienen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Übernahmeangebot. Die Mindestannahmequote liegt bei 90 Prozent.

Deutsche Bank drückt Belegschaft auf unter 90.000 Mitarbeiter

Die Deutsche Bank kommt mit dem Personalabbau im Zuge ihrer Neuausrichtung voran. Wie das Institut im Rahmen seines Berichts für das dritte Quartal mitteilte, sank die Mitarbeiterzahl erstmals seit der Übernahme der Postbank auf unter 90.000. Per Ende September beschäftigte die Bank 89.958 Vollzeitkräfte, Ende Juni waren es noch 90.866. Der im Juli angekündigte Umbau sieht vor, die Belegschaft bis 2022 auf rund 74.000 Vollzeitkräfte zu reduzieren.

Volkswagen steigert Gewinn deutlich und bekräftigt Margenausblick

Volkswagen hat in den ersten neun Monaten bei steigendem Umsatz mehr verdient und den Ausblick für die Erlöse und die operative Rendite trotz des schwachen Branchenumfelds bekräftigt. "Der Volkswagen Konzern behauptet sich gut in einem herausfordernden Marktumfeld", sagte VW-Finanzvorstand Frank Witter laut Mitteilung. Der Wolfsburger Konzern profitierte besonders von seiner Kernmarke, bei der Kostensenkungen und steigende Verkäufe von SUVs den Gewinn stützen.

Dic Asset profitiert von GEG-Zukauf - Prognose erhöht

Die Dic Asset AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres unter anderem aufgrund der Integration der GEG mehr verdient und erneut die Jahresprognose angehoben.

Drägerwerk erhöht Umsatzprognose und macht Gewinn im Quartal

Drägerwerk ist im dritten Quartal operativ und nach Steuern dank Restrukturierungsmaßnahmen in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach der Belebung von Auftragseingang und Umsatz im dritten Quartal hebt das Lübecker Unternehmen für Medizin- und Sicherheitstechnik die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.

Grenke setzt Wachstum fort und bestätigt Gewinnprognose

Der Leasingspezialist Grenke hat im Neunmonatszeitraum dank eines starken Neugeschäfts mehr verdient. Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose für den Konzerngewinn in einer Spanne zwischen 138 und 148 Millionen Euro.

Fuchs Petrolub verzeichnet deutlichen Ergebnis- und Gewinnrückgang

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat in den ersten neun Monaten deutlich weniger verdient. Geprägt wurde das Ergebnis von einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld vor allem aufgrund der anhaltenden Krise in der Automobilindustrie und einem Anstieg der Kosten aufgrund eines Investitionsprogramms. Der Vorstand geht für das Gesamtjahr weiter von einem deutlichen Ergebnisrückgang aus.

Klöckner rutscht im dritten Quartal in Verlustzone

Klöckner ist im dritten Quartal operativ vor Zinsen und Steuern und unter dem Strich bei sinkenden Umsätzen in die Verlustzone gerutscht. Begründet lag dies laut Unternehmen in den niedrigen Stahlpreisen und einer schwachen Nachfrage.

Krones' Ertragskraft bleibt trotz Umsatzwachstums unter Druck

Belastet von höheren Kosten hat Krones im dritten Quartal trotz deutlich steigender Umsätze einen erheblichen Margen- und Gewinneinbruch verzeichnet. Anders als in den drei Monaten zuvor rutschte der Hersteller von Abfüllanlagen dabei aber nicht in die roten Zahlen.

Credit Suisse verdoppelt Nettogewinn

Credit Suisse hat im dritten Quartal dank höherer Erträge und Kostensenkungen den Nettogewinn mehr als verdoppelt. Für das Schlussquartal rechnet die Schweizer Bank aufgrund der Feiertage aber auch der makroökonomischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Handelsstreit zwischen den USA und China sowie dem Brexit mit Zurückhaltung bei Investitionen, die sich 2020 und 2021 fortsetzen dürften. Im Quartal stieg der Nettogewinn auf 881 Millionen Schweizer Franken, von 424 Millionen im Vorjahresquartal.

Erste Group steigert Gewinn und bestätigt Prognose

Die Erste Group hat im dritten Quartal dank Ertragssteigerungen und Kostensenkungen operativ und unter dem Strich mehr verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die österreichische Bank. Demnach soll die bereinigte Eigenkapitalverzinsung (ROTE) unverändert über 11 Prozent betragen.

Fiat Chrysler bestätigt Fusionsgespräche mit Peugeot

Fiat Chrysler hat Gespräche mit der französischen PSA-Gruppe über eine mögliche Fusion der beiden Autokonzerne bestätigt. Die Verhandlungen seien im Gange mit dem Ziel, eine führende Mobilitätsgruppe zu schaffen, teilte beide Unternehmen am Mittwoch mit. Weitere Details seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinzuzufügen.

OMV steigert Gewinn in 3Q deutlich - Upstream-Prognose gesenkt

Der österreichische Ölkonzern OMV hat im dritten Quartal mehr verdient. Der Produktions-Ausblick im Upstream-Geschäft wurde jedoch leicht gesenkt.

GE macht erneut Milliardenverlust - Cashflow-Ausblick erhöht

Der Industriekonzern General Electric (GE) hat seinen Verlust im dritten Quartal erheblich eingegrenzt. Allerdings stand unter dem Strich wegen Belastungen aus der laufenden Restrukturierung immer noch ein Fehlbetrag von 9,5 Milliarden US-Dollar. Im Kerngeschäft verdiente GE unterdessen Geld und erhöhte seinen Cashflow-Ausblick für das laufende Jahr.

