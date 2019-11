Der Laborausrüster Thermo Fisher prüft laut einem Agenturbericht ein Übernahmeangebot für Qiagen. Die Thermo Fisher Scientific Inc sei wegen eines möglichen Deals an den niederländischen Biotechnologiekonzern herangetreten, sagten informierte Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die in New York und Frankfurt börsennotierte Qiagen NV hatte zum Schlusskurs am Mittwoch einen Marktwert von rund 6,7 Milliarden Euro.

AMS kauft außerhalb des Angebots bislang keine Osram-Aktien

Anders als bei seinem ersten Osram-Übernahmeangebot im Sommer erwirbt der österreichische Sensor- und Chiphersteller AMS im Zuge der zweiten Offerte bislang keine Aktien des Lichtkonzerns. Dies ist der ersten Wasserstandsmeldung zu entnehmen, die eine Woche nach dem Start des Angebotes am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Deutsche Beteiligungs AG steigert Gewinn und erhöht Dividende

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 mehr verdient als erwartet. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten: Der Hauptversammlung will das Management eine Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie vorschlagen, 5 Cent mehr als im Vorjahr. Damit steigt die Gewinnbeteiligung der Aktionäre das dritte Jahr in Folge.

Indus kann Schwäche der Fahrzeugtechnik teils ausgleichen

Starkes profitables Wachstum bei den Portfoliounternehmen im Segment Bau und Infrastruktur hat der Beteiligungsgesellschaft Indus Holding geholfen, die anhaltende Schwäche der Fahrzeugtechnik teilweise auszugleichen. Dennoch ging das operative Ergebnis (EBIT) vor Wertminderungen bei 3 Prozent Umsatzwachstum um rund 11 Prozent auf 103,1 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Der zuletzt zwei Mal gesenkte EBIT-Zielkorridor für das Gesamtjahr - 129 bis 135 Millionen Euro - bleibt damit erreichbar.

Adler steigert Nettomieteinahmen und verdient operativ mehr

Die Adler Real Estate AG hat in den ersten neun Monaten ihre Nettomieteinnahmen gesteigert und von operativen Verbesserungen des Property- und Facility Managements profitiert. Die Nettomieteinnahmen wuchsen um 8,3 Prozent auf 187,7 Millionen Euro, während das EBIT von 352,8 auf 430,6 Millionen Euro anstieg.

Hapag-Lloyd nach gutem Quartal zuversichtlicher für Gesamtjahr

Die Reederei Hapag-Lloyd hat auch im dritten Quartal von besseren Frachtraten profitiert und ist nun zuversichtlich, im Gesamtjahr das obere Ende ihrer Gewinnprognosespanne zu erreichen.

Singulus rechnet mit China-Aufträgen noch in diesem Jahr

Nach einem schwachen dritten Quartal mit rückläufigem Neugeschäft und Umsatzeinbußen steht Singulus Technologies kurz vor einem Großauftrag in China.

Bauer AG durch Fernost-Geschäft belastet - Prognose bestätigt

Die Bauer AG hat aufgrund eines schwächeren Fernost-Geschäfts einen Umsatzrückgang und Gewinnrückgang in den ersten neun Monaten verzeichnet und die im September gekürzte Prognose bestätigt.

CTS-Eventim-Hauptaktionärin schließt Aktienplatzierung ab

Die Hauptaktionärin von CTS Eventim will ihre Beteiligung über die nun abgeschlossene Platzierung hinaus nicht weiter reduzieren. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die KPS Stiftung die Platzierung von 4,2 Millionen Aktien bei institutionellen Aktionären abgeschlossen. Das entspricht 4,375 Prozent der Stimmrechte.

Demire steigert Mieterträge und bestätigt angehobene Prognose

Die Immobiliengesellschaft Demire hat ihre Mieteinnahmen in den ersten neun Monaten deutlich gesteigert und die bereits angehobene Prognose bestätigt. Die Mieterträge erhöhten sich in dem Berichtszeitraum auf 60,1 (Vorjahr: 55,1) Millionen Euro.

Aumann verdient im dritten Quartal deutlich weniger

Die Aumann AG hat die Investitionszurückhaltung in der Automobilindustrie auch im dritten Quartal zu spüren bekommen. Der Umsatz ging zurück, unter dem Strich verdiente Aumann deutlich weniger als im Vorjahr.

Bastei Lübbe AG vor Weihnachtsgeschäft unter Druck

Die Bastei Lübbe AG hat eine planmäßige Entwicklung des ersten Halbjahres für das Geschäftsjahr 2019/20 verzeichnet und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Publikumsverlag betonte, dass das Weihnachtsgeschäft und damit die nächsten Wochen entscheidend seien für das Geschäftsjahr.

MLP verdient weniger und setzt auf starkes Schlussquartal

Der Finanzdienstleister MLP hat im dritten Quartal wegen höherer Aufwendungen und eines Basiseffekts weniger verdient. Mit Blick auf die Jahresprognose ist MLP aber zuversichtlich und setzt dabei auf ein starkes viertes Quartal mit geringeren Aufwendungen.

Cancom sieht sich nach starkem Quartal auf Kurs

Der IT-Dienstleister Cancom hat im dritten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.

Biotest rutscht durch Expansionsprojekt in die Verlustzone

Der Anbieter von Plasmaproteinen Biotest hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert, begünstigt durch eine positive Entwicklung im Bereich Therapie. Die Umsatzerlöse nahmen leicht um 1,8 Prozent auf 294,9 Millionen Euro zu. Ursachen hierfür seien der verstärkte Verkauf ausgewählter Plasmaprodukte in Absatzmärkten sowie gestiegene Verkaufsmengen im Segment Therapie.

Centrotec wächst und warnt vor Kaufzurückhaltung bei Heizungen

Unterstützt von der anhaltend guten Baukonjuktur ist die Centrotec Sustainable AG im dritten Quartal deutlich profitabel gewachsen. Der operative Gewinn (EBIT) verbesserte sich um gut ein Fünftel auf 14 Millionen Euro, wie der Spezialist für energieeffiziente Klima- und Gebäudetechnik mitteilte. Umgesetzt wurden 171,4 Millionen Euro, gut 6 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Zooplus zurück in den schwarzen Zahlen - Progose hat Bestand

Die Zooplus AG hat es in den ersten neun Monaten operativ zurück in die Gewinnzone geschafft. Zudem erzielte sie nach eigenen Angaben trotz weiterer Investitionen in den Ausbau des Geschäfts einen positiven freien Cashflow. Die Mitte Oktober genannten Umsatz- und Kundenzahlen bekräftigte der Online-Händler für Heimtierprodukte, ebenso die Prognose für das Gesamtjahr.

Modekonzern Burberry mit unerwartet guten Zahlen

Der britische Modekonzern Burberry hat seinen Vorsteuergewinn in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 deutlicher als erwartet verbessert. Auch das Wachstum fiel stärker aus als von Analysten geschätzt. Allerdings machten sich die aktuellen Proteste in Hongkong erheblich bemerkbar, in der chinesischen Metropole blieben Konsumenten und Touristen aus Angst vor Ausschreitungen der seit Montane demonstrierenden Bevölkerung den Boutiquen fern.

Electricite de France steigert Umsatz und bestätigt Jahresprognose

Electricite de France (EDF) hat in den ersten neun Monaten den Umsatz gesteigert und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Umsatz des staatlich kontrollierten Energieversorgers betrug 50,94 Milliarden Euro und wuchs damit organisch um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Zurich gibt neue Finanzziele bekannt

Die Zurich Insurance Group AG hat neue Finanzziele für die kommenden drei Jahre festgelegt. Der Schweizer Versicherungskonzern geht davon aus, dass er für den Zeitraum von 2020 bis 2022 eine Rendite nach Steuern auf den sogenannten Business Operating Profit von über 14 Prozent erzielen will. Diese Zahl solle mit der Zeit steigen. Zurich will das Retail-Angebot und ihre Kundenbasis erweitern und ihr kommerzielles Portfolio verbessern.

Raiffeisen-Bank-Ergebnis wird von Wertminderungen belastet

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im dritten Quartal 2019 unter einem geringeren Handelsergebnis und Wertminderungen gelitten. Die Ertragsseite der Österreicher zeigte sich dagegen relativ robust. An dem Ausblick für das Gesamtjahr sowie dem Mittelfristausblick bis 2021 hält die Bank unverändert fest.

