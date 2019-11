Amazon will gegen die Vergabe eines massiven Cloud-Computing-Auftrags des Pentagon an Microsoft protestieren. Der Konzern von Jeff Bezos galt lange Zeit als Favorit für den Auftrag für das sogenannte Jedi-Projekt zum Aufbau eines Cloud-Systems für alle Teilstreitkräfte des US-Militärs. Das Ministerium hatte sogar Vorwürfe von Interessenkonflikten gegen Amazon untersucht und den Konzern davon freigesprochen, entschied sich jedoch dann für den Konkurrenten Microsoft.

Indien gibt Arcelormittal grünes Licht für Essar-Übernahme

Der Stahlkonzern Arcelormittal hat von Indiens Oberstem Gerichtshof grünes Licht für seine Übernahme der bankrotten indischen Essar Steel erhalten. Das sagte eine Sprecherin des Konzern zu Dow Jones Newswires. Vor drei Wochen hatten Essars Gläubiger Arcelor den Zuschlag für die Übernahme für 5,8 Milliarden US-Dollar erteilt. Damit ist der Weg in den zweitgrößten Markt der Welt für den europäischen Stahlkonzern nun frei.

BT erhält exklusive Übertragungsrechte von der UEFA bis 2024

BT Group plc hat die exklusiven britischen Übertragungsrechte für die UEFA Champions League, die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League bis 2024 erhalten. Das in London börsennotierte Telekommunikationsunternehmen hat sich die Rechte an allen 420 Spielen für weitere drei Spielzeiten gesichert. Jährlich werden Kosten in Höhe von rund 400 Millionen Pfund für die Lizenzrechte anfallen.

Fortum: Russlands Regierung genehmigt weiteren Anteilskauf an Uniper

Der finnische Versorger Fortum hat von der russischen Regierung grünes Licht für den Kauf weiterer 20,5 Prozent am Energiekonzern Uniper erhalten: Die Kommission der russischen Regierung zur Überwachung ausländischer Investitionen habe die Transaktion genehmigt, teilte Fortum Oyj mit.

KKR-Medienfirma Leonine kauft weiter zu

Das neue Medienunternehmen von KKR und dem Medienmanager Fred Kogel verstärkt sich mit einem weiteren Zukauf. Wie die Firma mit dem Namen Leonine mitteilte, hat sie die W&B TV von der Endemol Shine sowie den Geschäftsführern Quirin Berg und Max Wiedemann übernommen. Die beiden Manager der TV-Produktionsfirma bleiben an Bord und werden zu Beginn kommenden Jahres in die Leonine-Geschäftsführung eintreten. Die Filmproduktionsfirma Wiedemann & Berg (W&B) hat Leonine bereits gekauft.

Moeller-Maersk sieht 2020 eine leichte Erholung im Containerhandel

Die dänische Reederei A.P. Moeller-Maersk rechnet im kommenden Jahr mit einer leichten Erholung im weltweiten Containerverkehr. Dieser sollte 2020 zwischen 1 und 3 Prozent wachsen, nachdem für das Gesamtjahr 2019 ein Plus von 1 bis 2 Prozent erwartet werde, teilte Moeller-Maersk in seinem Zwischenbericht zum dritten Quartal zur Marktlage mit.

Schwedische Immobilienfirma SBB bietet 23,5 Mrd Kronen für Hemfosa

Der schwedische Immobilienverwalter Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, bekannt als SBB, hat ein Gebot über 23,5 Milliarden schwedische Kronen (rund 2,2 Milliarden Euro) für die börsennotierte Hemfosa Fastigheter AB abgegeben. Ziel sei es, ein größeres Portfolio mit größerer geografischer Abdeckung zu schaffen, die Unternehmen besser als Partner der nordischen Staaten zu positionieren und ihre Bonität zu verbessern sowie die Finanzierungskosten zu senken.

SEB-Aktie bricht nach TV-Anfrage zu Geldwäsche-Sendung ein

Die skandinavische Bank SEB hat eine Anfrage des schwedischen Fernsehens erhalten, das nach eigener Aussage Informationen über SEB im Zusammenhang mit mutmaßlicher Geldwäsche hat. Die Sendung "Uppdrag Granskning" wolle einen Beitrag zum Thema Geldwäsche im Baltikum ausstrahlen, teilte die Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) mit und schickte ihren Aktienkurs damit auf Talfahrt. Die SEB-Aktie bricht um 14 Prozent ein.

Möbelkonzern Steinhoff verkauft Blue Group an Investor Alteri

Der angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff verkauft in großem Umfang Geschäfte. Wie die Gesellschaft mitteilte, wird der Einzelhandelsinvestor Alteri Investors die Blue Group Hold Co Ltd, Eigentümerin von Bensons for Beds, Harveys Furniture sowie den Polster- und Bettwarenherstellern Relyon, Steinhoff UK Beds und Formation Furniture, übernehmen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

