indizes in diesem Artikel MDAX 28.799,5

1,1% Charts

News

Analysen

Der IT-Dienstleister Datagroup will seine Aktionäre an der deutlichen Ergebnisverbesserung des Geschäftsjahr 2018/19 teilhaben lassen. Die Dividende soll um 10 Cent je Aktie auf dann 70 Cent steigen, teilte das Unternehmen mit und bestätigte die Ende November gemeldeten Zahlen für das im September beendete Geschäftsjahr.

Secunet übertrifft eigene Umsatzprognose 2019 deutlich

Die Secunet Security Networks AG hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele teils deutlich übertroffen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn lagen über dem im November bestätigten Ausblick. "Die hervorragenden Geschäftsergebnisse 2019 setzen eine neue Rekordmarke und bestätigen unser strategisches Vorgehen", wird CEO Axel Deininger in der Mitteilung zitiert.

CTS Eventim stärkt Live-Geschäft mit zwei Zukäufen in der Schweiz

Der Ticket-Vermarkter und Konzernveranstalter CTS Eventim baut sein Europageschäft mit zwei Übernahmen in der Schweiz aus. Wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte, wird die Mehrheit an der Gadget Entertainment AG und Wepromote Entertainment Group Switzerland AG gekauft. An beiden Firmen übernehme CTS 60 Prozent.

Nokian Tyres mit Gewinnwarnung - Aktie bricht ein

Die Nokian Renkaat Oyj hat zwar ihren Ausblick für 2019 bestätigt, erwartet jedoch für 2020 einen Rückgang der Nettoumsätze und des operativen Gewinns. Belastend wirkt sich insbesondere das Geschäft in Russland aus. Die Aktie bricht daraufhin um über 8 Prozent ein.

Fusion von Takeaway und Just Eat verzögert sich um eine Woche

Der Abschluss der Fusion des britischen Essenslieferdienstes Just Eat mit der niederländischen Takeaway.com verzögert sich wohl um eine Woche. Wie Takeaway.com mitteilte, beabsichtige die britische Kartellbehörde CMA das Geschäft noch prüfen. Die Behörde bestätigte dies am Freitag.

Givaudan steigert Gewinn und erhöht Dividende

Der schweizerische Duftstoffehersteller Givaudan hat 2019 den Gewinn gesteigert und will seine Aktionäre mit einer um 3,3 Prozent erhöhten Dividende von 62 Franken je Aktie an der guten Entwicklung teilhaben lassen. Bei den Anlegern kommen die Zahlen in einer ersten Reaktion gut an. Das Umsatzwachstum habe auf vergleichbarer Basis deutlich über den Erwartungen gelegen. Dazu habe die Marge weiter gesteigert werden können.

Ericsson bei Umsatz und Gewinn über Erwartungen

Der schwedische Telekomausrüster Ericsson hat im vierten Quartal sowohl beim Umsatz als auch Gewinn besser angeschnitten als am Markt erwartet. Rückenwind habe ein starkes Geschäft in Asien gegeben, insbesondere in Japan. Angesichts der guten Entwicklung zum Jahresschluss erhöht der Konzern laut Mitteilung die Jahresdividende spürbar auf 1,50 von 1,00 schwedische Kronen.

Broadcom erhält Großauftrag von Apple für iPhone-Komponenten

Der US-Halbleiterhersteller Broadcom hat einen weiteren Auftrag von Apple an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, wurde ein mehrjähriger Vertrag für die Lieferung von drahtlosen Komponenten für Apple-Produkte bis 2023 hinein abgeschlossen. Die über dreieinhalb Jahre laufende Vereinbarung wird von Broadcom mit 15 Milliarden US-Dollar beziffert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2020 06:43 ET (11:43 GMT)