Carl Zeiss Meditec hat einen guten Start in das neue Geschäftsjahr 2019/2020 gehabt und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn etwas stärker gesteigert als am Markt erwartet. Das klassische Gerätegeschäft und das Verbrauchsmaterialiengeschäft haben dazu "hervorragende Beiträge" geliefert, sagte CEO Ludwin Monz laut Mitteilung. Den Margenausblick für dieses Jahr bekräftigte der im MDAX notierte Medizintechnikkonzern.

Deutsche Bahn schreibt 25.000 Stellen aus

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 25.000 neue Mitarbeiter einstellen. Darunter seien 4.700 Nachwuchskräfte, meldete der Dax-Konzern, nachdem zuerst die Bild-Zeitung darüber berichtet hatte. Dies sei eine "Einstellungsoffensive auf Rekordniveau". Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen noch 24.000 Personen engagiert, darunter 4.200 Auszubildende.

Deutsche Beteiligungs AG hält nach 1Q am vorsichtigen Ausblick fest

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) leidet im Erstquartal 2019/2020 unter ihren Beteiligungen mit Industriebezug. Das schwierige konjunkturelle Umfeld sowie strukturelle Probleme bremsen die Performance dieser Firmen. Auf der einen Seite profitiert die im SDAX-gelistete Gesellschaft davon, dass das gute Kapitalmarktumfeld die Bewertungen der Beteiligungen begünstigt. Zudem entwickeln sich die Beteiligungen in den neuen Fokussektoren Breitband-Telekommunikation, IT-Services/Software und Healthcare gut. An ihrer zurückhaltenden Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr hält die Deutsche Beteiligungs AG aber fest.

KKR verkauft Deutsche Glasfaser an EQT und Omers

Die Deutsche Glasfaser AG wird von einem Finanzinvestor zum nächsten weitergereicht. Wie der US-Investor KKR mitteilte, verkauft er das Unternehmen an die schwedische Investmentfirma EQT und den kanadischen Pensionsfonds Omers. Finanzielle Details wurden nicht genannt. EQT wird 51 Prozent an dem Unternehmen halten, Omers die restlichen 49 Prozent.

Atlas Copco will Isra Vision übernehmen

Die Darmstädter Isra Vision AG steht vor der Übernahme durch den Industriekonzern Atlas Copco. Die Schweden wollen das Technologieunternehmen für insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro kaufen. Atlas Copco bietet laut Mitteilung 50 Euro in bar je Aktie des Konzerns für optische Überwachungs- und Steuerungssysteme. Die Offerte liegt damit rund 29 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate.

Opel exportiert jetzt auch nach Kolumbien und Ecuador

Opel weitet sein Südamerika-Geschäft aus und bringt vom Sommer 2020 an Fahrzeuge nach Kolumbien und Ecuador. Dazu hat Opel Vereinbarungen mit den dortigen Importeuren SKBerge und Nexumcorp unterzeichnet, die exklusive Vertriebspartner der deutschen Marke für den kolumbianischen beziehungsweise den ecuadorianischen Markt werden, wie der zu Peugeot gehörende Rüsselsheimer Autobauer mitteilte.

Rheinmetall verlängert Vertrag über gekühlte Abgasrückführmodule

Rheinmetall hat in seinem Automobilgeschäft einen Großauftrag an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde ein Auftrag über gekühlte Abgasrückführmodule um weitere fünf Jahre verlängert. Das Gesamtvolumen beträgt knapp 110 Millionen Euro. Auftraggeber ist ein deutscher Hersteller von Motoren für industrielle Anwendungen und Landmaschinen.

SGL Carbon findet in Torsten Derr neuen Vorstandschef

Torsten Derr wird ab Juli neuer Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE. Der Manager bekomme einen Vertrag für fünf Jahre, teilte das Wiesbadener Unternehmen mit. Derr füllt die Lücke, die mit dem Rücktritt von CEO Jürgen Köhler Ende August 2019 entstanden war. Der promovierte Chemiker ist seit 2016 Geschäftsführer der Saltigo GmbH, einem Tochterunternehmen der Lanxess AG.

Signa darf SportScheck übernehmen

Das Bundeskartellamt hat den Erwerb der Sportscheck GmbH durch die Signa Retail GmbH freigegeben. Verkäufer von Sportscheck ist die Hamburger Otto-Gruppe, die die geplante Transaktion im Dezember ankündigte.

Teamviewer erhöht Gewinn unerwartet stark und will weiter wachsen

Der Göppinger Softwarekonzern Teamviewer hat 2019 mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Zudem ist das Unternehmen, das erst im vergangenen Dezember in den MDAX- und TecDAX aufgenommen wurde, profitabler geworden. Für das laufende Jahr hat sich die Gesellschaft weiteres Wachstum zum Ziel gesetzt und will kräftig in die neue Zentrale und das neuen ERP-Systems investieren.

Wirecard und SAP weiten Zusammenarbeit aus

Der Bezahldienstleister Wirecard und der Softwarekonzern SAP weiten ihre langjährige Partnerschaft aus. Wirecard wird seine Technologien mit einzelnen Produktsparten von SAP kombinieren, um gemeinsame Lösungen auf den Markt zu bringen, wie der Bezahldienstleister mitteilte. Mögliche Einsatzszenarien sind im Bereich "New Mobility" sowie im Einzelhandel und auch Sport-Events.

Landgericht verbietet Uber-Apps in München

Der Fahrdienstvermittler Uber hat vor Gericht eine Niederlage kassiert. Wie das Landgericht München mitteilte, hat es die Apps Uber Black, Uber X und Uber Van wegen Verstoßes gegen das Personenbeförderungsgesetz in der bayerischen Landeshauptstadt verboten. Ein Sprecher von Uber Deutschland sieht aber "keine Auswirkungen auf unseren Service". Denn das Urteil betreffe ein Vermittlungsmodell, das nicht mehr genutzt werde.

Air Liquide verlängert Zusammenarbeit mit BASF in Belgien

Der Gasekonzern Air Liquide hat seine Zusammenarbeit mit BASF in Belgien verlängert. Wie das französische Unternehmen mitteilte, hat es neue Verträge über 15 Jahre mit dem deutschen Chemiekonzern unterzeichnet. Es geht dabei zum einen um die Belieferung mit Gas an Standorten in der Region Antwerpen. Zum anderen wird Air Liquide Entsorgungsdienstleistungen übernehmen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

KKR an arabischem Gesundheitsdienstleister NMC Health interessiert

Der arabische Gesundheitskonzern NMC Health steht möglicherweise vor der Übernahme durch einen Finanzinvestor. Wie das an der Londoner Börse gelistete Unternehmen aus Abu Dhabi mitteilte, hat es Interessenbekundungen von KKR bekommen. Einen konkreten Vorschlag oder gar eine Offerte habe der US-Investor aber nicht vorgelegt. Auch gebe es bisher keine Gespräche. NMC Health wird an der Börse mit 1,88 Milliarden Pfund bewertet.

Roche erreicht in Studie mit Gantenerumab bei ADAD-Alzheimer nicht

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit dem Mittel Gantenerumab in einer Phase II/III-Studie seine Ziele verfehlt. In der Testreihe, die von der Washington University School of Medicine in St. Louis gesponsert wird, ging es um die Behandlung von Patienten, die an einer vererbten Form der Alzheimer-Krankheit leiden (ADAD). Wie Roche mitteilte, zeigte sich bei der Behandlung mit dem Roche-Wirkstoff keine signifikante Verlangsamung der Rate des kognitiven Rückgangs bei den Patienten.

