Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland ändert seine Rechtsform. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung sei die Umwandlung von einer Société Anonyme (SA) in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) beschlossen worden, teilte die Luxemburger Holding mit.

Elmos Semiconductor will nach Umsatzplus auch 2020 wachsen

Die Elmos Semiconductor AG hat den Umsatz des Halbleitergeschäfts im vergangenen Jahr um 7,7 Prozent auf 273,4 Millionen Euro gesteigert. Inklusive des verkauften Mikromechaniksegments kletterte der Gesamtumsatz auf 294,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das operative EBIT erreichte 45,3 Millionen Euro bzw. 15,4 Prozent vom Umsatz.

Windeln.de platziert Aktien aus Kapitalerhöhung vollständig

Windeln.de hat auch die restlichen Anteile aus seiner Kapitalerhöhung untergebracht und die Maßnahme damit abgeschlossen. Wie der auf Baby- und Kleinkindbedarf spezialisierte Online-Händler mitteilte, hat er mit der Ausgabe von insgesamt 5,17 Millionen Aktien zum Bezugspreis von 1,20 Euro das Stück brutto 6,205 Millionen Euro eingenommen.

Alstom bestätigt Verhandlungen über Bombardiers Bahnsparte

Alstom hat jetzt offiziell Verhandlungen mit dem kriselnden kanadischen Bombardier-Konzern über dessen Eisenbahnsparte bestätigt. Es werde die Übernahme von Bombardier Transportation verhandelt, heißt es in der Mitteilung des französischen Bahnherstellers. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Faurecia meldet Gewinnrückgang und sieht geringere Autoproduktion

Die französische Faurecia hat wegen der schwachen Autokonjunktur 2019 weniger verdient. Und die Aussichten sind düster. Der Autozulieferer erwartet einen weiteren Rückgang der Autoproduktion in diesem Jahr.

Laura-Ashley-Aktie bricht wegen Finanzierungsengpass ein

Das britische Modeunternehmen Laura Ashley braucht frisches Kapital, um seinen laufenden Working-Capital-Bedarf kurz- bis mittelfristig zu decken. Die Aktie fällt am Montag fast 38 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass sein Mutterkonzern MUI mit seiner Bank Wells Fargo über Finanzierungslösungen spricht. Eine Kapitalspritze von MUI gehöre nicht zu den Option, die in Betracht gezogen werden.

GM verkleinert Geschäft in Australien

Der US-Autobauer General Motors Co (GM) verringert seine Aktivitäten in Australien, Neuseeland und Thailand. Ab 2021 sollen keine Fahrzeuge der Marke Holden mehr in Australien und Neuseeland angeboten werden, teilte der Konzern mit. Damit endet die Geschichte einer Marke, die seit 1850 bekannt ist und 1,6 Millionen Fahrzeuge auf der Straße hat.

Nanoco verklagt Samsung in den USA auf Patentverletzung

Nanoco verklagt Samsung Electronics in den USA wegen des Vorwurfs eines Patentrechtsverstoßes. Wie die Nanoco Group PLC am Montag mitteilte, hat sie den südkoreanischen Konsumelektronik-Giganten vor einem US-Gericht auf Schadenersatz verklagt, bleibe aber offen dafür, "eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden".

Toyota und Honda nehmen Produktion in Guangzhou teilweise wieder auf

Die japanischen Autobauer Toyota und Honda haben in einigen chinesischen Werken, die wegen des Coronavirus-Ausbruchs geschlossen waren, die Produktion teilweise wieder aufgenommen.

