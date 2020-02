Der Generikahersteller Stada stärkt mit einem Zukauf seine Position bei Consumer-Health-Produkten. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben ein Portfolio mit 15 Consumer-Health-Marken von Glaxosmithkline erworben. Das Portfolio beinhalte unter anderem Venoruton zur Behandlung von Beschwerden der Beinvenen, Coldrex gegen Erkältungen, Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C der Marke Cetebe, Mebucaine gegen Halsschmerzen und Tavegyl zur Behandlung von Allergien. Diese fünf Marken machen laut der Stada Arzneimittel AG etwas mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes aller übernommenen Produkte aus.

Corestate gewinnt früheren DWS-Manager als neuen Aufsichtsratschef

Der Aufsichtsrat des Investmentmanagers Corestate ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden fündig geworden. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, soll Georg Allendorf neuer Chefkontrolleur werden. Der ehemalige Geschäftsführer der DWS Real Estate werde sich auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 29. April der Wahl zum Aufsichtsrat stellen. Der aktuelle Aufsichtsratschef Micha Blattmann scheide turnusmäßig aus.

Mutares übernimmt italienischen Postdienstleister von PostNL

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares steigt mit einer Übernahme in den italienischen Postdienstleistungsmarkt ein. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es mit 80 Prozent die Mehrheit an Nexive, dem zweitgrößten Brief- und Paketanbieter Italiens, von der niederländischen PostNL. Der Verkäufer werde nach dem Deal eine Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent halten. Finanzielle Details nannte Mutares nicht. Nexive beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter.

Britische Maklerfirmen Countrywide und LSL bestätigen Fusionsgespräche

Auf dem britischen Immobilienmarkt steht möglicherweise eine Fusion zweier Maklerfirmen an. Countrywide PLC und LSL Property Services bestätigten am Montag Gespräche über einen Zusammenschluss in Form eines reinen Aktiendeals. Sie reagierten damit auf einen Bericht von Sky News, nach dem die Unternehmen über eine 500 Millionen Pfund schwere Fusion verhandeln.

Primark-Mutter AB Foods wächst im ersten Halbjahr

Der britische Handels- und Nahrungsmittelkonzern Associated British Foods ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres voraussichtlich weiter gewachsen. Das Unternehmen geht für die sechs Monate per Ende Februar sowohl von einem höheren Umsatz als auch einem Anstieg beim bereinigten operativen Gewinn aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie ist dagegen wohl gefallen.

Intesa Sanpaolo schließt wegen Coronavirus Filialen in Italien

Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat angekündigt, wegen des Coronavirus Filialen in elf Städten in Norditalien zu schließen. Zuvor hatten die italienischen Behörden 50.000 Menschen unter Quarantäne gestellt, nachdem die Zahl der Coronavirus-Fälle im Land sprunghaft gestiegen war.

