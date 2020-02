DZ Bank verdoppelt Gewinn - Ausblick vorsichtig

Die DZ Bank Gruppe hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Das Spitzeninstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken sprach von einer guten Entwicklung in allen Einheiten des Konzerns, auch dank erheblicher positiver Sondereffekte. Beim Ausblick legt das Management mit Blick auf die verhaltene konjunkturelle Entwicklung die gewohnte Vorsicht an den Tag. Der Jahresstart sei allerdings gut verlaufen.

Fraport tritt wegen Coronavirus auf die Kostenbremse

Die Ausbreitung des Coronavirus bekommt nun auch der Flughafenbetreiber Fraport zu spüren. Das Passagier- und Cargoaufkommen mit China und Asien sei massiv eingebrochen, auch am Flughafen Frankfurt, teilte Fraport mit. Alle Unternehmensbereiche vom Flugbetrieb über die Bodenverkehrsdienste, die Fracht und der Einzelhandel seien betroffen. Um rechtzeitig gegenzusteuern, kündigte der Flughafenbetreiber Maßnahmen an, um die Kostenbasis zu senken und den Personaleinsatz an den geringeren Bedarf anzupassen.

Zalando verdoppelt Nettogewinn und will weiter investieren

Zalando hat mit einem soliden vierten Quartal, in dem der Online-Modehändler dank starker Ergebnisse in der Cyber Week in die schwarzen Zahlen zurückkehrte, im Gesamtjahr den Gewinn fast verdoppelt. Der Umsatz wuchs prozentual zweistellig. Im laufenden Jahr will der Berliner MDAX-Konzern weiter in den Ausbau des Geschäfts und der Logistik investieren, peilt dafür aber ein moderateres Wachstum beim Gewinn an.

Coronavirus schmälert Gewinn von AB Inbev bisher um 170 Mio Dollar

Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev bekommt die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zu spüren. Wie das Unternehmen mitteilte, sind ihm wegen des Krankheitsausbruchs in den ersten beiden Monaten des Jahres operative Gewinne in Höhe von 170 Millionen US-Dollar entgangen. Im vergangenen Jahr verbuchte AB Inbev, zu der auch die mexikanische Biermarke Corona gehört, einen deutlichen Gewinnrückgang.

Wirecard-Konkurrent Adyen steigert Gewinn um über ein Drittel

Der Bezahldienstleister Adyen hat seinen Nettogewinn im zweiten Halbjahr 2019 um 34 Prozent auf 11,5 Millionen Euro gesteigert. Das führte der Wirecard-Wettbewerber auf höhere Einnahmen und ein gestiegenes Volumen von abgewickelten Transaktionen zurück. Die Erlöse kletterten auf 1,5 Milliarden von 956 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Air France will negative Effekte aus Coronavirus mildern

Air France will alle möglichen Maßnahmen zur Milderung der negativen Effekte aus dem Coronavirus-Ausbruch prüfen. Die Ankündigung der zum Konzern Air France-KLM gehörenden Airline folgt auf konkrete Sparpläne der Deutschen Lufthansa und der niederländischen KLM angesichts des Virusausbruchs.

British American Tobacco verdient im Halbjahr trotz Umsatzplus weniger

Der Zigarettenhersteller British American Tobacco hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr zwar den Umsatz gesteigert, dabei aber weniger verdient. Die Einnahmen seien auf 25,88 von 24,49 Milliarden Pfund Sterling gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Vor Steuern ging das Ergebnis aber auf 7,9 von 8,4 Milliarden Pfund zurück.

Kapitalerhöhung bei Aston Martin mit erheblichem Abschlag

Der Sportwagenhersteller Aston Martin kann die Aktien aus der Kapitalerhöhung nur mit erheblichem Abschlag am Markt unterbringen. Das Unternehmen, das seinen Verlust 2019 ausweitete, wird die neuen Papiere zu 207 Pence je Aktie ausgeben. Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von fast 50 Prozent auf den Schlusskurs vom 30. Januar von 402,70 Pence.

Carrefour schafft 2019 Gewinn und erhöht Ziele für 2022

Der französische Supermarktkonzern Carrefour hat es trotz leicht niedrigerer Erlöse 2019 in die schwarzen Zahlen geschafft und die Erwartungen übertroffen. Mit Blick auf seine Mittelfristziele bis 2022 wird das Unternehmen nun ambitionierter. Die Carrefour SA erzielte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 1,13 Milliarden Euro verglichen mit einem Verlust von 561 Millionen Euro 2018.

Engie übertrifft 2019 Erwartungen

Der französische Energiekonzern Engie hat seinen bereinigten Nettogewinn im vergangenen Jahr auf 2,7 Milliarden Euro von 2,5 Milliarden ein Jahr zuvor erhöht. Der Umsatz legte dank Zukäufen und günstigen Wechselkursen auf 60,1 von 57 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten Engie nur einen Gewinn von 2,56 Milliarden Euro zugetraut.

Eurotunnel-Betreiber steigert trotz Brexit-Wirren Gewinn

Der Eurotunnel-Betreiber Getlink hat trotz der Brexit-Wirren seinen Gewinn deutlich gesteigert. Der Nettoerlös stieg im vergangenen Jahr um 22 Prozent auf 159 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Eurostar-Züge beförderten mehr als 11 Millionen Passagiere durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien. Das war ein neuer Höchststand.

Kühne + Nagel senkt überraschend Dividende

Der Logistikkonzern Kühne + Nagel hat zwar im vergangenen Jahr seinen Nettogewinn um 3,6 Prozent auf 800 Millionen Franken gesteigert, die Aktionäre müssen sich dennoch mit einer um ein Drittel gekürzten Dividende von 4 Franken je Aktie begnügen. Die Schweizer begründeten den Schritt mit der "Wachstumsstrategie in Asien" und der "Stärkung der diesbezüglichen Liquidität".

Reckitt Benckiser rutscht 2019 in die Verlustzone

Der britische Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser hat im vergangenen Jahr einen Verlust geschrieben, nachdem das nicht fortgeführte Geschäft und Rechtsstreitigkeiten das Ergebnis belastet haben. Das Nettoergebnis rutschte auf minus 3,68 Milliarden Pfund Sterling von einem Gewinn von 2,16 Milliarden Pfund ein Jahr zuvor.

Safran erwartet weitere Belastungen wegen 737-Max-Krise

Boeings Krise rund um den Problemflieger 737 Max wird dem französischen Triebwerkshersteller Safran auch im laufenden Jahr zu schaffen machen. Der Konzern rechnet bestenfalls mit einem gleichbleibenden Umsatz und kündigte ein Kostensenkungsprogramm an. Im vergangenen Jahr verdiente die Safran SA mehr. Die Aktionäre bekommen eine höhere Dividende.

Rückversicherer Scor schafft im vierten Quartal einen Gewinn

Der französische Rückversicherer Scor ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Nettogewinn belief sich auf 21 Millionen Euro nach einem Verlust von 20 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Bruttoprämien stiegen auf 4,3 von 3,9 Milliarden Euro.

WPP sieht nach Umsatzrückgang Stabilisierung 2020

Der Werbekonzern WPP hat im vierten Quartal einen stärkeren Umsatzrückgang als erwartet verbucht, traut sich im laufenden Jahr aber eine Stabilisierung zu. Die Einnahmen seien auf vergleichbarer Basis im Schlussquartal um 1,9 Prozent gefallen, nachdem sie im dritten Quartal noch um 0,5 Prozent zugelegt hatten, wie WPP mitteilte. Analysten hatten im vierten Quartal nur einen Rückgang um 0,8 Prozent erwartet.

