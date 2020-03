Knorr-Bremse sieht bisher eher begrenzte Auswirkungen durch das Coronavirus auf das eigene Geschäft. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus in China hatten im Februar eine moderate Umsatzauswirkung von circa 60 Millionen Euro im Vergleich zum ursprünglichen Plan, wie der Bremsenspezialist anlässlich der Jahrespressekonferenz mitteilte. "Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir weiterhin zuversichtlich, die Lieferung unserer Produkte ohne größere Störungen gewährleisten zu können", so der MDAX-Konzern.

Lanxess sieht verschärfte Coronavirus-Belastungen im 2. Quartal

Lanxess-Vorstandschef Matthias Zachert erwartet verschärfte negative Belastungen als Folge der Coronavirus-Epidemie für sein Unternehmen im zweiten Quartal. In China liefen die Anlagen nach ein- oder zweiwöchiger Abschaltung inzwischen zwar wieder, sagte Zachert in einer Telefonpressekonferenz zur Vorlage der Jahresbilanz. Es gebe aber massive logistische Engpässe, die sich bis April noch weiter verschärfen dürften. Nach aktuellem Stand werde Lanxess wohl 5 Prozent der Produktion in dem Land nicht ausliefern können.

Puma kassiert Ausblick wegen Corona-Krise

Puma kann den Mitte Februar abgegebenen Ausblick für das laufende Jahr nicht halten. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, basierte dieser auf einer kurzfristigen Normalisierung der Situation rund um die Corona-Epidemie. Diese sei aber angesichts der negativen Auswirkungen auf andere asiatische Länder neben China und der Verbreitung des Virus auf Europa und die USA nicht absehbar. Einen neuen konkreten Ausblick traut sich der MDAX-Konzern derzeit nicht zu.

Springer erwartet Umsatzrückgang - Corona-Folgen schwer zu beziffern

Ein schwaches Printgeschäft, Konsolidierungseffekte und Restrukturierungsmaßnahmen haben Ergebnis und Umsatz des Medienkonzerns Axel Springer im vergangenen Jahr belastet. Das Unternehmen, das sich mithilfe des neuen Großaktionärs KKR demnächst von der Börse zurückzieht, bestätigte die bereits im Februar genannten vorläufigen Zahlen und den Ausblick für 2020, der einen Umsatzrückgang und aufgrund von hohen Investitionen einen deutlich niedrigeren operativen Gewinn vorsieht.

AMS startet Aktienemission zur Finanzierung der Osram-Übernahme

AMS will knapp 189,9 Millionen neue Aktien zu je 9,20 Schweizer Franken ausgeben, um die Finanzierung der etwa 4,4 Milliarden Euro schweren Übernahme des Lichttechnikkonzerns Osram abzusichern. Der österreichische Sensorhersteller kündigte nach einem Vorstandsbeschluss eine Bezugsrechtsemission an, die vom 16. bis zum 30. März laufen wird. Der Bruttoerlös beläuft sich wie im Vorfeld angekündigt auf 1,65 Milliarden Euro.

Fiat Chrysler: Werden Werke in Italien notfalls schließen

Fiat Chrysler könnte angesichts der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus in Italien einschneidende Maßnahmen ergreifen. Der Autohersteller stellt laut Mitteilung die vorübergehende Schließung einzelner Werke in dem Land in Aussicht. Um die von der Regierung verhängten verschärften Maßnahmen zu unterstützen, werde dies, wo nötig, umgesetzt. Das Risiko einer Ausbreitung der Ansteckung zwischen Mitarbeitern solle dadurch minimiert werden.

Mediaset verzichtet wegen Corona-Krise auf Ausblick für 2020

Der italienische Medienkonzern Mediaset traut sich wegen der Corona-Krise keinen Ausblick für das laufende Jahr zu. Wegen der Epidemie und der Eindämmungsmaßnahmen habe die Prognostizierbarkeit in den vergangenen Wochen signifikant abgenommen, teilte das Unternehmen mit. Der Konzern wolle seine internationale Entwicklung und die mittelfristigen Projekte weiter vorantreiben und gleichzeitig die potenziellen negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Werbemarkt abzufedern versuchen.

Pepsico übernimmt Energy-Drink-Firma Rockstar für 3,85 Mrd USD

Der Getränke- und Snackhersteller Pepsico verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf im schnell wachsenden Segment der Energy-Drinks. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er Rockstar Energy Beverages für 3,85 Milliarden US-Dollar. Sowohl Pepsico als auch Coca-Cola haben ihre Geschäfte in den vergangenen Jahren stärker auf kalorienarme Erfrischungsgetränke sowie auf Wasser, Tee und Kaffee ausgerichtet.

Pirelli verlangsamt Produktion nach Corona-Infektion eines Mitarbeiters

Beim Reifenhersteller Pirelli laufen die Bänder zunächst langsamer. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde ein Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Das Werk in Settimo Torinese werde mit einer begrenzten Anzahl Mitarbeiter weiter produzieren. Zudem werde es vollständig desinfiziert. Die Lieferungen an die Kunden würden fortgesetzt, wobei auf vorhandene Lagerbestände zurückgegriffen werde, so Pirelli.

Prudential will US-Tochter an die Börse bringen

Der Versicherungskonzern Prudential will über einen Börsengang einen Partner für sein US-Geschäft an Bord holen. Wie das Unternehmen mitteilte, bereitet es einen Börsengang für die Jackson National Life Insurance Company vor. Einen Mehrheitsanteil will Prudential behalten.

Saudi Aramco soll Förderkapazität auf 13 (12) Mio Barrel/Tag steigern

Der teilstaatliche Ölkonzern Saudi Arabian Oil Co hat vom Energieministerium des Landes eine Direktive zur Erhöhung seiner Förderkapazität auf 13 Millionen von 12 Millionen Barrel pro Tag (bpd) erhalten. In der Mitteilung des Konzerns ist jedoch kein Hinweis auf den Zeitpunkt der Maßnahme enthalten. Bereits am Vortag hatte Saudi Aramco erklärt, die Produktion im April auf 12,3 Millionen Barrel pro Tag erhöhen zu wollen.

Swedbank informiert USA über potenzielle Sanktionsverstöße

Die Swedbank ist bei den eigenen Ermittlungen über mögliche Verstöße gegen Sanktionen in die Offensive gegangen. Auf Basis einer Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei hat die Bank die US-Behörden Transaktionen im Volumen von 4,8 Millionen US-Dollar vorgelegt, die möglicherweise gegen US-Sanktionen verstießen. Die Anwaltsfirma Clifford Chance führt seit Februar 2019 eine Untersuchung bei der Bank durch, die sich auf Kunden, Transaktionen und Aktivitäten von 2007 bis 2019 bezieht. Außerdem untersuchen die Anwälte, wie die Bank in der Vergangenheit mit Geldwäsche-Verstößen und Sanktionskontrollen umgegangen ist.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2020 08:00 ET (12:00 GMT)