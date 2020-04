Der Energieversorger Eon hat weitere grüne Unternehmensanleihen begeben. Sie haben eine Laufzeit von 5,5 Jahren und ein Volumen von 750 Millionen Euro, wie der Versorger bereits am Dienstagabend mitteilte. Trotz des schwierigen Umfelds wegen der Covid-19-Pandemie hätten die Anleihen einen Kupon von lediglich 1 Prozent gehabt. Die vergleichsweise guten Zinskonditionen seien durch die starke Investorennachfrage ermöglicht worden, erklärte das Unternehmen. Die Anleihen waren 8-fach überzeichnet.

FMC und andere US-Dialyseanbieter kooperieren wegen Corona-Pandemie

Fresenius Medical Care hat in den USA zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eine enge Zusammenarbeit mit Davita Inc. und anderen Dialyseanbietern vereinbart. Diese erstreckt sich unter anderem auf einen landesweiten Notfallplan in den USA sowie das Zusammenlegen von Kliniknetzwerken. Damit wollen die Dialyseanbieter gewährleisten, dass innerhalb bestimmter Einzugsgebiete ausgewählte Dialysezentren für die isolierte Behandlung von Patientinnen und Patienten eingerichtet werden, die mit Covid-19 infiziert sind oder es sein könnten, teilte die Dialyse-Tochter des Fresenius-Konzerns mit.

Moody's senkt Ausblick für Heidelcement auf stabil; Rating bestätigt

Moody's beurteilt die Bonitätseinstufung des Baustoffherstellers Heidelbergcement etwas verhaltener. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf stabil von positiv gesenkt. Das Langfrist-Rating Baa3 wurde bestätigt.

Lufthansa: Zwei Drittel der Belegschaft wird verkürzt arbeiten

Rund zwei Drittel der Belegschaft der Deutschen Lufthansa wird mit verkürzter Stundenzahl arbeiten. Die Airline hat den Flugbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie weitgehend eingestellt und muss nun die Kosten senken, um diese Situation zu überstehen. "Der Lufthansa-Konzern hat für rund 87.000 Mitarbeiter weltweit zwischen März und April Kurzarbeit beantragt oder plant sie zu beantragen", sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

Siemens Gamesa liefert 52 Turbinen der 5.X-Plattform nach Brasilien

Siemens Gamesa soll einen Windpark in Brasilien mit 52 seiner größten Turbinen für den Betrieb an Land ausstatten. Die vom US-Unternehmen AES betriebene Anlage Tucano mit einer Gesamtleistung von 312 Megawatt soll 2021 bestückt werden, wie es in einer Mitteilung des spanischen Unternehmens heißt. Die Windräder haben einen Rotordurchmesser von 170 Metern.

Innogy hilft Fiege Logistik beim Ausbau der E-Mobilität

Die Eon-Tochter Innogy SE hat eine Zusammenarbeit mit dem Logistikunternehmen Fiege im nordrhein-westfälischen Greven vereinbart. Das Energieunternehmen werde dazu die Firmenzentrale des Kunden in der Nähe des Flughafens Münster/Osnabrück mit Ladeinfrastruktur für Elektroautos ausrüsten, teilte Innogy mit. Zwar betreibt Fiege nach eigenen Angaben bereits einen kleinen Teil seiner Pkw-Flotte mit Strom, erwartet aber einen starken Anstieg der Elektromobilität bei Mitarbeitern und Besuchern.

Scout24 vollzieht Autoscout24-Verkauf für 2,84 Milliarden Euro

Scout24 hat den milliardenschweren Verkauf von Autoscout24 an den Finanzinvestor Hellman & Friedman über die Bühne gebracht. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, ist der Kaufpreis von 2,84 Milliarden Euro für sämtliche Anteile an AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck eingegangen. Damit beginne das angekündigte Programm zur Kapitalrückführung.

AMS-Banken platzieren weitere 8 Prozent der Kapitalerhöhung

Die Banken von AMS sind weitere Aktien des österreichischen Sensorherstellers aus der Kapitalerhöhung losgeworden. Nach Abschluss der Bezugsrechtsemission verkauften sie weitere gut 15 Millionen neue AMS-Aktien oder 8 Prozent der gesamten Emission an nicht genannte Investoren zu je 9,20 Schweizer Franken, also ohne Abschlag. Das geht aus einer Mitteilung von AMS hervor.

Britische Banken setzen Dividenden und Aktienrückkäufe aus

Mehrere britische Banken - darunter Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Barclays PLC und HSBC Holdings PLC - haben nun auch verkündet, auf Bitten der Bankenaufsicht angesichts der Corona-Krise auf Dividenden zu verzichten oder Aktienrückkäufe zu unterbrechen. Wie die Royal Bank of Scotland mitteilte, wird sie bis Ende 2020 weder Quartals- noch Zwischendividenden ausschütten noch Aktien zurückkaufen und Entscheidungen über jegliche künftige Ausschüttungen an Aktionäre bis Ende des Jahres vertagen.

BP erwartet schwaches 1Q; Nachfrage und Wertminderung belasten

Die Aktien von BP gaben am Mittwochvormittag nach, nachdem der britische Öl- und Gaskonzern mitgeteilt hatte, die Ergebnisse im ersten Quartal seien durch die derzeit schwache Nachfrage im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und die niedrigen Rohstoffpreise beeinträchtigt. Für das Quartal veranschlage die BP PLC eine Wertminderung von 1 US-Milliarde Dollar.

Pirelli bekommt 800 Mio Euro Kredit zum Abbau von Schulden

Die Pirelli & C. SpA hat sich bei Banken eine Kreditlinie von 800 Millionen Euro besorgt. Mit dem Geld sollen alte Schulden abgelöst werden, wie der italienische Reifenhersteller mitteilte. Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wurde mit einem Pool primär italienischer Banken bereitgestellt.

Societe Generale streicht Dividende und Prognose

Die Societe Generale folgt der Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB) und streicht die Dividende für 2019. Zudem verabschiedete sich die französische Bank angesichts der Unsicherheit in der Corona-Krise von ihren Zielen für das laufende Jahr. Die EZB hatte den Banken der Eurozone empfohlen, auf Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe zu verzichten. Die Commerzbank ist dem bereits nachgekommen und hat die Dividende für 2019 gestrichen. Die italienischen Banken Unicredit und Intesa Sanpaolo haben ihre Dividendenzahlungen verschoben.

