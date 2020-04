Der Autobauer Volkswagen will mit einem Partner eine flexible Schnellladesäule in China produzieren. Wie VW mitteilte, hat Volkswagen Group Components mit dem Startup Shanghai DU-Power New Energy Technical Co eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die Serienproduktion soll im zweiten Halbjahr 2020 beginnen. Dazu gründet VW mit seinem Partner ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen.

Aurelius-Chef sieht Investitionschancen in der Krise

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius sieht in der Krise große Chancen. Für Aurelius biete das aktuelle Marktumfeld "eine einzigartige Gelegenheit, eine Reihe von Unternehmen zu erwerben, die uns eine hoch attraktive Restrukturierungs- und Exit-Pipeline für die kommenden Jahre bieten", schrieb Aurelius-Vorstandschef Dirk Markus in einem Aktionärsbrief. Aurelius sei stabil und mit einem Barmittelbestand von 400 Millionen Euro gut gerüstet.

Dermapharm rechnet trotz Krise mit Umsatz- und Gewinnwachstum

Dermapharm blickt nach einem guten Jahressstart trotz Krise zuversichtlich auf 2020. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, rechnet es dieses Jahr mit einem organischen Umsatzwachstum und einem Anstieg des EBITDA im oberen einstelligen Prozentbereich. Allerdings behält sich Dermapharm eine Anpassung des Ausblicks vor. Die bereits gemeldeten vorläufigen Zahlen wurden bestätigt. Die Aktionäre sollen für 2019 eine um 3 Cent höhere Dividende von 0,80 Euro je Aktie bekommen.

ENBW platziert Anleihe von 500 Millionen Euro

Der Versorger ENBW Energie Baden-Württemberg AG hat eine Unternehmensanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 0,625 Prozent, wie das Unternehmen bereits am Dienstagabend mitteilte. Trotz des schwierigen Marktumfeldes aufgrund der Covid-19-Pandemie habe ENBW "attraktive Konditionen" realisieren können.

Gea Group verschiebt Hauptversammlung und hält an Dividende fest

Der Anlagenbauer Gea kann seine Hauptversammlung wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 30. April durchführen. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, hat es das Aktionärstreffen auf einen noch nicht genannten Termin am Jahresende verschoben. An dem Dividendenvorschlag von 0,85 Euro je Aktie halten Vorstand und Aufsichtsrat fest. Weil dafür aber ein Hauptversammlungsbeschluss nötig ist, will Gea auf Basis der beiden letzten maßgeblichen Jahresabschlüsse vorab den gesetzlich maximal möglichen Abschlagsbetrag von 0,42 Euro je Aktie an die Aktionäre zum bisher geplanten Tag der Auszahlung der Dividende, dem 6. Mai, ausschütten.

Rewe Group unterzeichnet Kreditlinie über 1 Milliarde Euro

Die Einzelhandelskette Rewe stärkt ihre Liquidität. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es zusammen mit einem Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, DZ Bank, ING und SEB eine syndizierte Kreditlinie über insgesamt 1 Milliarde Euro unterzeichnet. Damit verfüge es über Liquiditätsreserven von aktuell mehr als 2,5 Milliarden Euro.

SHW verzichtet auf Dividende

Die SHW AG wird für 2019 keine Dividende ausschütten. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Einbehaltung der Mittel die Innenfinanzierungskraft und Flexibilität des Unternehmens zusätzlich stärken. Die negativen Auswirkungen und die Dauer der Covid-19-Pandemie seien derzeit nicht absehbar.

Uniper und Siemens wollen grünen Wasserstoff herstellen

Der Energieversorger Uniper SE und die Siemens-Sparte Gas and Power wollen gemeinsam grünen Wasserstoff erzeugen und einsetzen. Dies sei der Schwerpunkt eines neuen Kooperationsvertrags, den beide Unternehmen unterzeichnet haben, teilte Uniper mit. Die Projekte zu Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen sollen entlang der gesamten Wertschöpfungskette gemeinsam umgesetzt werden.

Versicherer Direct Line, Aviva und RSA ziehen Dividende zurück

Die britischen Versicherer Aviva PLC, Direct Line Insurance Group PLC und RSA Insurance Group PLC reagieren auf die Aufforderung der Regulierer und ziehen ihre Schlussdividenden zurück. Die britische Finanzmarktaufsicht FCA hatte den Versicherungskonzernen diesen Schritt vor dem Hintergrund der Corona-Krise empfohlen, um die Liquidität im Unternehmen zu halten.

Easyjet-Gründer fordert Rauswurf von zwei Boardmitgliedern

Der Druck auf die Verwaltungsratsmitglieder des Billigfliegers Easyjet seitens des Großaktionärs wächst. Firmengründer Stelios Haji-Ioannou hat nach eigenen Angaben einen zweiten Antrag eingereicht, um zwei Mitglieder des Easyjet-Boards von den Aktionären abberufen zu lassen. Sollte diese Abstimmung nicht einberufen werden, werde er die Abberufung weiterer Boardmitglieder fordern, drohte er.

CEO von Credit Agricole verzichtet auf Hälfte des Bonus

Die Führung von Credit Agricole nimmt angesichts der Coronavirus-Krise Gehaltsabschläge in Kauf. Wie die französische Bank mitteilte, verzichten CEO Philippe Brassac und sein Stellvertreter Xavier Musca auf die Hälfte ihrer variablen Vergütung für 2019. Das gilt auch für Yves Perrier, Chef des Asset Managers Amundi, der zur Bank gehört.

Europcar verhandelt mit Banken über Rettung - Kreise

Europcar verhandelt mit den Banken und dem französischen Staat über einen Rettungsplan. Der Autovermieter will bei einem Banken-Konsortium ein Darlehen zur Sicherung seiner Liquidität in Höhe von gut 220 Millionen Euro aufnehmen, wie es aus übereinstimmenden Quellen hieß. Die Details sollen in Kürze veröffentlicht werden. Insgesamt sind demnach 16 internationale Banken an den Verhandlungen beteiligt. Nach Angaben der Zeitung Le Monde unterstützt der französische Staat Europcar in den Gesprächen.

Apple-Zulieferer Foxconn produziert Beatmungsgeräte

Der taiwanische Technologiekonzern Foxconn steigt in die Produktion von Beatmungsgeräten ein. Wie das als Apple-Auftragsfertiger bekannte Unternehmen mitteilte, hat es sich für die Entwicklung und Produktion der Geräte mit Medtronic zusammengetan. "Derzeit arbeiten medizinische und technische Mitarbeiter beider Unternehmen eng zusammen", so Foxconn. "Wir hoffen, den Plan für die Massenproduktion beschleunigen zu können."

Givaudan verzeichnet solides Umsatzwachstum im ersten Quartal

Der Schweizer Duft- und Aromenhersteller Givaudan hat im ersten Quartal ein solides Umsatzwachstum in allen Segmenten und allen Regionen verzeichnet. Der Umsatz stieg auf 1,62 Milliarden Schweizer Franken von 1,53 Milliarden Franken im Vorjahreszeitraum, wie die Givaudan SA mitteilte. Die Duftstoffe-Sparte steigerte ihre Einnahmen auf vergleichbarer Basis um 6,3 Prozent auf 745 Millionen Franken, getrieben durch starke Volumenzuwächse bei Konsumgütern, insbesondere Produkte der Haushalts- und Gesundheitspflege.

Heineken kassiert Prognose und erwartet höhere Corona-Belastung im 2Q

Der Brauereikonzern Heineken hat seine Prognose für 2020 zurückgenommen, nachdem der Bierabsatz im ersten Quartal wegen der Coronavirus-Pandemie eingebrochen ist. Da Regierungen weltweit die Bewegungsfreiheit streng einschränken, um die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit Covid-19 einzudämmen, sieht sich der Konzern mit Sitz in Amsterdam, der unter anderem Marken wie Amstel, Sol und Foster's anbietet, mit "erheblichen Auswirkungen" an allen seinen Märkten konfrontiert. Im ersten Quartal des Jahres dürfte der Absatz insgesamt organisch um rund 4 Prozent gesunken sein, teilte Heineken mit, wobei der Bierabsatz um etwa 2 Prozent zurückgegangen sein sollte. Im zweiten Quartal werde sich der Rückgang vermutlich verschärfen.

OMV-Produktion kaum verändert - Marge gestiegen

Die Produktion des Öl- und Gaskonzerns OMV ist im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil geblieben. Wie das österreichische Unternehmen mitteilte, wurden in den ersten drei Monaten 472.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boed) gefördert nach 474.000 im Vorjahresquartal. Im vierten Quartal 2019 waren es mit 505.000 allerdings deutlich mehr.

OMV prüft weitere Sparmaßnahmen und Stellenabbau

Der österreichische Ölkonzern OMV stellt eine Verschärfung seines Sparkurses in Aussicht. Er gehe "von weiteren Einsparprogrammen in diesem Jahr aus", sagte Vorstandschef Rainer Seele dem Handelsblatt. "Wir schauen uns alle Kostenpositionen an", so der Manager. "Über Kurzarbeit oder Personalabbau haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Es ist eine Möglichkeit, die wir nicht ausschließen können." Die OMV beschäftigt weltweit 20.000 Mitarbeiter.

Peugeot unterzeichnet Krisen-Vereinbarung mit Gewerkschaften

Peugeot hat die in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie ergriffenen Maßnahmen mit den Arbeitnehmervertretern final abgestimmt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit Gewerkschaften, die mehr als 80 Prozent der Mitarbeiter repräsentieren, eine Vereinbarung unterzeichnet. Darin geht es um einen Fonds für garantierte Gehaltszahlungen und die Möglichkeit, die Schließungszeiten der Werke zu ändern. Außerdem sind Hygienemaßnahmen enthalten, die größtenteils bereits umgesetzt wurden.

Relx setzt Aktienrückkauf aus und zieht Prognose zurück

