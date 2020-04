Marktbeobachter verwiesen dazu auf Pläne des Unternehmens, das Halbleitergeschäft an die Börse zu bringen. Damit würde die Liquiditätsposition verbessert und der Weg frei gemacht für einen Börsengang des Batteriegeschäfts, kommentierten die Analysten von Citi.

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Mittwoch weiter nach. Stützend bleiben die massiven Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken. Laut den jüngsten Wochendaten hat die EZB Unternehmensanleihen für netto 1,6 Milliarden Euro gekauft.

Die Commerzbank vermutet allerdings, dass die eigentlichen Käufe sehr viel höher ausgefallen sein dürften. Hintergrund ist, dass die EZB Corporates nun auch über das PEPP-Kaufprogramm erwerben kann. Diese Zahlen werden aber nur aggregiert veröffentlicht.

Weiter kritisch wird die Entwicklung am italienischen Anleihemarkt gesehen. Der Spread zwischen italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren und den entsprechenden Bundesanleihen liegt aktuell bei 222 Basispunkten und damit über dem Tageshoch des Vortages. Im Handel wird befürchtet, dass das Hilfspaket der EU nicht ausreichen wird.

BMW bestellt 5.000 Industrieroboter bei Kuka

Der Automobilhersteller BMW bestellt 5.000 Roboter beim Augsburger Automatisierungskonzern Kuka. Mit BMW sei eine Rahmenvereinbarung über die Roboterlieferung für neue Produktionslinien und Werke unterzeichnet worden, teilte Kuka am Mittwoch mit. Finanzielle Einzelheiten nannte die Gesellschaft allerdings nicht. Die unterschiedlichen Robotermodelle sollen bei BMW vor allem im Karosseriebau und bei weiteren Technologien genutzt werden.

Atlas Copco sichert sich bei Isra Vision Dreiviertelmehrheit

Atlas Copco kann bei Isra Vision künftig durchregieren. Der schwedische Industriekonzern bekam im Zuge seines milliardenschweren Übernahmeangebotes 62,62 Prozent aller Isra-Vision-Aktien angedient, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Inklusive der bereits direkt gehaltenen 13,68 Prozent wird Atlas Copco damit eine Dreiviertelmehrheit an dem Darmstädter Spezialmaschinenhersteller erreichen.

Wirecard gewinnt türkische Streaming-Plattform als Kunden

Wirecard hat die türkische Sport-Streaming-Plattform S Sport Plus als Kunden gewonnen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wickelt der Münchener Konzern laut Mitteilung sämtliche Zahlungen ab, die auf der S Sport Plus-Plattform stattfinden. Dies beinhalte sowohl Bezahlvorgänge bei der Anmeldung von Neukunden als auch wiederkehrende Abonnement-Zahlungen.

Singulus plant virtuelle HV am 20. Mai

Singulus Technologies wird die diesjährige Hauptversammlung am 20. Mai, dem ursprünglich geplanten Termin veranstalten, allerdings nur als virtuelles Aktionärstreffen.

Frankreich plant Hilfspaket für Air France

Die französische Regierung bereitet finanzielle Hilfen für die französische Fluggesellschaft Air France vor. "Wir müssen Air France helfen, und wir werden dies in den nächsten Tagen tun", sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch dem kommerziellen Radiosender RTL. Paris sei bereit, 20 Milliarden Euro bereit zu stellen, um Unternehmen in Not zu unterstützen.

ASML verdient im 1. Quartal mehr - verzichtet auf Ausblick

ASML hat im ersten Quartal zwar mehr verdient, liegt aber bei der Bruttomarge am unteren Ende der eigenen Prognosespanne. Wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie verzichten die Niederländer nach eigenen Angaben vom Mittwoch für das laufende Zweitquartal und das Gesamtjahr nun auf einen Ausblick.

Tomtom verbucht nach höheren Abschreibungen Nettoverlust

Tomtom ist nach Abschreibungen und sinkenden Umsätzen im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Der niederländische Navigations-Spezialist, der im vergangenen Jahr seine Telematik-Sparte verkauft hat, um sich auf die Standorttechnologie zu konzentrieren, verbuchte einen Nettoverlust von 62,8 Millionen Euro - verglichen mit einem Gewinn von 3,3 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Airbnb verdoppelt Coronavirus-Finanzierung auf 2 Mrd USD

Der Wohnungsvermittler Airbnb hat sich wegen der Coronavirus-Pandemie ein weiteres Darlehen im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar bei institutionellen Investoren gesichert. Das Unternehmen, das eigentlich in diesem Jahr an die Börse gehen wollte, nannte weder die Bedingungen des Darlehens noch gab es die Namen der Investoren preis. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, der Kredit habe eine Laufzeit von fünf Jahren und werde mit 7,5 Prozent über dem Libor verzinst.

Unitedhealth übertrifft Erwartungen - Prognose bekräftigt

Unitedhealth hat im ersten Quartal etwas besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr hat der US-Krankenversicherer bekräftigt. Anleger reagieren erfreut, im vorbörslichen Handel gewinnt die Aktie 2 Prozent.

