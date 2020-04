Die jüngste Einengungsrally am europäischen Kreditmarkt ist zunächst vorbei. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Beobachter vor einer Gegenbewegung gewarnt. Die extrem schwachen Einzelhandelsdaten aus den USA vom Vortag haben erneut die bestehenden wirtschaftlichen Risiken unterstrichen. Daneben ist die Erholung von den Tiefs vor allem auf EZB-Stützungskäufe zurückzuführen.

Dass EZB-Käufe allerdings nicht alles richten können, zeigt die Entwicklung am italienischen Anleihemarkt. Zwar fällt die Rendite italienischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit am Donnerstag um 12 Basispunkte auf 1,79 Prozent. Der Spread zu den entsprechenden Bundesanleihen liegt mit 223 Basispunkten aber noch immer deutlich über der psychologisch wichtigen Schwelle von 2 Prozent.

Hintergrund ist die hartnäckige Weigerung der Regierung in Rom, einen ESM-Hilfsantrag in Brüssel zu stellen. Die Eurogruppe hat sich zwar auf ein Hilfspaket über 500 Milliarden Euro geeinigt, Hilfe soll aber über den ESM abgewickelt werden. Italien lehnt dies ab, da dadurch die ohnehin sehr hohe Verschuldungsquote des Landes weiter steigen würde und besteht vielmehr auf die Emission von Corona-Bonds, also einer Vergemeinschaftung der in der Krise aufgenommenen Finanzmittel.

Die fehlende Solidarität auf EU-Ebene birgt nach Einschätzung von Berenberg langfristige Risiken für die Eurozone . Auch wenn das Risiko eines Ausscheiden Italiens aus der Gemeinsamen Währung in einigen Jahren weiter sehr gering sei, so hätten die Finanzmärkte doch wieder damit begonnen, ein solches Szenario einzupreisen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Fraport-Hauptversammlung am 26. Mai findet nur online statt

Die Fraport-Hauptversammlung am 26. Mai wird ausschließlich virtuell stattfinden. Der Flughafenbetreiber erklärte, er nutze die wegen der Covid-19-Pandemie geschaffene Möglichkeit, das Aktionärstreffen ohne physische persönliche Teilnahme abzuhalten.

K+S plant virtuelle HV - Dividendenvorschlag unverändert

Bei K+S wird die diesjährige Hauptversammlung nun am 10. Juni und rein virtuell stattfinden, wie der Düngemittel- und Salzhersteller mitteilte. Der Dividendenvorschlag von 0,15 Euro je Aktie für 2019 gelte unverändert. Die Dividende soll am 15. Juni ausgeschüttet werden.

Auch Puma bemüht sich um KfW-Kredit

Mit Puma bemüht sich der zweite Herzogenauracher Sportartikelhersteller inmitten der Corona-Krise um zusätzliche Bankenkredite und Kredite von der Bundesregierung. Gründe sind der Nachfrageeinbruch und behördlich verordnete Geschäftsschließungen, um die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie zu verzögern.

Atoss Software pessimistischer für 2020 - Marge am unteren Ende

Atoss Software rechnet wegen der Corona-Krise im zweiten Quartal mit einer moderaten Eintrübung der Auftragslage und blickt deshalb pessimistischer auf das Gesamtjahr. Die EBIT-Marge dürfte 2020 mit rund 25 Prozent am unteren Ende der bisherigen Bandbreite liegen, kündigte das Softwareunternehmen bei Vorlage vorläufiger Erstquartalszahlen an. Bisher hatte Atoss eine Rendite von 25 bis 28 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll dagegen wie geplant auf 80 Millionen von 71 Millionen Euro spürbar steigen.

Basler hält Online-HV am 26. Mai ab

Basler wird die diesjährige Hauptversammlung wie geplant am 26. Mai abhalten, allerdings als reines Online-Aktionärstreffen, wie der Hersteller von Spezialkameras aus Ahrensburg bei Hamburg mitteilte.

Vossloh will Dividende aussetzen - Hauptversammlung nur virtuell

Der Bahntechnikkonzern Vossloh will seinen Aktionären vorschlagen, die Zahlung einer Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auszusetzen, um die Bilanz stärken. Bislang war wie im Vorjahr eine Gewinnbeteiligung von 1,00 Euro je Aktie vorgesehen. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hätten sich jedoch weltweit deutlich verschärft und die Unsicherheiten mit Blick auf die weitere Geschäftsentwicklung seien gestiegen, teilte Vossloh mit. Die Hauptversammlung ist weiterhin für den 27. Mai geplant, soll aber virtuell, also ohne physische Präsenz der Aktionäre, abgehalten werden.

EdF senkt wegen Corona-Krise Schätzung für Atomstromerzeugung

Electricite de France (EdF) senkt wegen des Nachfragerückgangs beim Strom infolge der Coronavirus-Pandemie ihre Schätzung für die jährliche Atomstromerzeugung. Wie der französische Konzern mitteilte, sorgten der Konjunktureinbruch und die Shutdowns dafür, dass die Nachfrage wohl 20 Prozent schwächer ausfallen könnte als normal üblich. Er rechnet deswegen 2020 nun mit einer jährlichen Atomstromerzeugung von etwa 300 Terawattstunden. Für 2021 und 2022 prognostiziert EdF nun 330 bis 360 Terawattstunden.

Easyjet beruhigt Anleger - ausreichend Liquidität und gute Buchungen

Easyjet sieht sich angesichts Kostensenkungsmaßnahmen infolge der Corona-Krise abgesichert. Der Billigflieger verfügt eigenen Angaben über ausreichend Liquidität, um auch eine längeren Stillstand der Flotte zu überstehen. Investoren reagieren beruhigt, die Aktie des Unternehmens verteuert sich zum Börsenstart um knapp 8 Prozent. "Die Cashburn-Rate ist geringer als befürchtet", so ein Händler mit Blick auf die Liquidität.

Zur Rose Gruppe mit kräftigem Wachstum zum Jahresstart

Die Schweizer Zur Rose Gruppe hat in den ersten drei Monaten von einem starken Versandgeschäft infolge der Coronavirus-Krise profitiert. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 427 Millionen Schweizer Franken, wie die Docmorris -Mutter mitteilte. Gegenwind spürte die Versandapotheke allerdings derzeit im Geschäft mit Ärzten in der Schweiz, da viele Praxen nur noch dringende Therapien und Eingriffe durchführten.

Amazon stoppt Vertrieb in Frankreich nach Gerichtsentscheidung

Nach gerichtlicher Anordnung stellt Amazon.com die Tätigkeit in seinen sechs französischen Vertriebszentren weitgehend ein. Ein Gericht in Nanterre hatte am Dienstag entschieden, der Online-Handelsgigant dürfe wegen der Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nur noch Waren für Gesundheit und Hygiene sowie Lebensmittel ausliefern.

Google reduziert Neueinstellungen und Investitionen

Google reagiert mit einer Drosselung bei Neueinstellungen und Investitionen auf die Coronavirus-Pandemie. Sundar Pichai, CEO des Mutterkonzerns Alphabet, schrieb in einem internen Memo an die Mitarbeiter, man werde "das Einstellungstempo deutlich verlangsamen". 2019 hatte Google rund 20.000 neue Mitarbeiter angestellt. Ein Google-Vertreter bestätigte die Echtheit des Mitarbeiterbriefes, von dem zunächst die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Shell will bis spätestens 2050 klimaneutral werden

Der niederländisch-britische Ölkonzern Shell will bis spätestens 2050 klimaneutral werden. "Die Erwartungen der Gesellschaft haben sich in der Debatte um den Klimawandel sehr rasch verändert", begründete Konzernchef Ben van Beurden die neue Strategie. "Shell muss ehrgeiziger werden." Konkurrent BP hatte das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 im Februar verkündet.

Taiwan Semiconductor steigert Gewinn um 91 Prozent

Unterstützt von einem sehr starkem Wachstum hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co im ersten Quartal ihren Nettogewinn um 91 Prozent auf 117 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (3,6 Milliarden Euro) gesteigert. Der weltgrößte unabhängige Chip-Auftragsfertiger, der unter anderem Apple und Qualcomm beliefert, setzte 310 Milliarden Taiwan-Dollar um, ein Plus von 42 Prozent.

