Dürr veranstaltet virtuelle Hauptversammlung am 28. Mai

Dürr wird seine jährliche Hauptversammlung nun am 28. Mai und virtuell veranstalten. Das Aktionärstreffen, dessen Präsenzveranstaltung wegen der Corona-Pandemie vom 8. Mai verschoben worden war, werde für Aktionäre live im Internet übertragen, teilte der Maschinen- und Anlagenbaukonzern mit. Aktionäre können Fragen an Vorstand und Aufsichtsrat vorab einreichen. Ihr Stimmrecht können sie über einen Stimmrechtsvertreter oder mithilfe eines elektronischen Abstimmungstools ausüben.

Nemetschek plant virtuelle Hauptversammlung am 19. Juni

Nemetschek wird seine Hauptversammlung um drei Wochen verschieben und ausschließlich als Online-Veranstaltung abhalten. Statt am 29. Mai in München soll sie nun rein virtuell am 19. Juni stattfinden, wie der Anbieter von Software für die Baubranche mitteilte. Die Möglichkeit zu virtuellen Hauptversammlungen hat der Gesetzgeber in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie geschaffen.

RIB Software wirbt vor Fristablauf für Übernahme durch Schneider

Die Stuttgarter RIB Software AG wirbt bei den eigenen Aktionären vor der diese Woche auslaufenden Annahmefrist für die Übernahme durch Schneider Electric. Interessierte Anleger sollten die Andienung nun unverzüglich durchführen, da es aufgrund der Corona-Krise zu Verzögerungen bei der banktechnischen Abwicklung der Annahmeerklärungen kommen könne, so RIB Software. Wenn die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie zum Ablauf der Frist am Mittwoch nicht erreicht wird, gibt keine weitere Annahmefrist.

Siemens Healthineers bekommt Großauftrag aus Bayern

Siemens Healthineers soll Krankenhäuser in Bayern mit medizintechnischen Geräten und Labortests ausstatten, um Covid-19-Erkrankungen zu erkennen und zu überwachen. Der Großauftrag des Gesundheitsministeriums besteht aus 25 Computertomographen, 16 mobilen Röntgengeräten, 300 Blutgas-Analysesystemen und Coronavirust-Tests in großem Umfang, wie das Medizintechnikunternehmen aus Erlangen mitteilte. Zum finanziellen Volumen machte Siemens Healthineers keine Angaben.

Steinhoff warnt vor Coronavirus-Belastungen und verschiebt HV

Steinhoff International rechnet mit erheblichen Folgen für Umsatz und Ergebnis durch die Coronavirus-Pandemie im laufenden Geschäftsjahr. Die Einschränkungen der Regierungen für den Einzelhandel hätten dazu geführt, dass viele Läden und Büros des Möbelhändlers derzeit geschlossen seien, erklärte der in Südafrika ansässige Handelskonzern.

Asklepios kontert im Rhön-Poker mit eigenem Hauptversammlungsantrag

Im Streit um die Zukunft der Rhön-Klinikum AG lehnt der größte Aktionär Asklepios einen Vorstoß des zweitgrößten Aktionärs B. Braun Melsungen nach Zahlung einer Abschlagszahlung von rund 134 Millionen Euro ab und verlangt ebenfalls eine außerordentliche Hauptversammlung, um die Forderungen des Medizintechnikherstellers auszubremsen.

Fitch: Abstufungen westeuropäischer Banken wahrscheinlich

Die Corona-Krise belastet die Bonität der Banken Europas. Eine erhöhte Anzahl an Abstufungen der Banken Westeuropas sei angesichts der massiven Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds wahrscheinlich, schreibt die Ratingagentur Fitch in einer Analyse. Nachdem die Ratings der westeuropäischen Banken zwischen dem 20. März und 7. April überprüft worden seien, hätten mehr als 95 Prozent negative Ausblicke oder seien auf die Liste für die Prüfung auf eine Abstufung (Rating Watch Negative) gesetzt worden.

Essilorluxottica nimmt von Dividendenzahlung wieder Abstand

Das Optik- und Brillenunternehmen Essilorluxottica nimmt wegen der Coronavirus-Pandemie Abstand von der angekündigten Dividendenzahlung für 2019 Auf der Jahreshauptversammlung am 25. Juni werde man den Aktionäre keinen Dividendenvorschlag unterbreiten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Bei einer hinreichend starken Wirtschaftserholung hält Essilorluxottica eine Sonderdividende zu einem späteren Zeitpunkt für möglich.

Philips verzeichnet Gewinneinbruch wegen Covid-19 - Besserung im 2H

Die Royal Philips Electronics hat im ersten Quartal die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu spüren bekommen. Zwar stieg der Umsatz laut Mitteilung noch leicht von 4,151 Milliarden auf 4,159 Milliarden Euro. Auf bereinigter Basis sanken die Erlöse aber um 2 Prozent. Das bereinigte EBITA belief sich auf 244 Millionen Euro, verglichen mit 364 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Die Marge sank daher von 8,8 Prozent auf 5,9 Prozent. Der Nettogewinn belief sich auf 39 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch 162 Millionen Euro in der Bilanz stand.

Novartis testet Hydroxychloroquin bei Covid-19 in USA klinisch

Novartis hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Genehmigung bekommen, in einer klinischen Studie die Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin zu testen.

Vivendi lässt Coronavirus-Pandemie weitgehend kalt

Der französische Medienkonzern Vivendi hat in den ersten drei Monaten dank der guten Entwicklung in seiner Universal Music Group (UMG) den Umsatz hochgeschraubt. Der Quartalsumsatz legte von 3,46 Milliarden auf 3,87 Milliarden Euro zu, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte.

Amazons Logistikzentrum in Frankreich geschlossen bis Mittwoch

Amazons Logistikzentren in Frankreich bleiben bis einschließlich Mittwoch geschlossen, nachdem ein französisches Gericht in der vergangenen Woche dem US-Konzern das Ausliefern nicht-essentieller Waren wegen des damit verbundenen Coronavirus-Risikos für seine Beschäftigten untersagt hatte.

US-Onlineriesen sollen in Australien für journalistische Inhalte zahlen

In Australien sollen die US-Onlineriesen Google und Facebook künftig für die Verbreitung journalistischer Inhalte bezahlen: Der australische Finanzminister Josh Frydenberg kündigte am Montag eine verpflichtende Regelung an, wonach die US-Unternehmen den australischen Medienhäusern Nutzungsgebühren zahlen müssen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2020 07:28 ET (11:28 GMT)