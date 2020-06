LEG Immobilien hat seine beiden am Dienstagabend angekündigten Kapitalmaßnahmen erfolgreich umgesetzt und dabei insgesamt brutto 823 Millionen Euro erlöst. Im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens wurden 2,37 Millionen Aktien zum Stückpreis von 115 Euro und Wandelschuldverschreibungen über 550 Millionen Euro bei institutionellen Investoren verkauft. Die Anleihen können zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 155,25 Euro in insgesamt 3,54 Millionen neue Aktien gewandelt werden. Der Wandlungspreis liegt damit um 35 Prozent über dem Platzierungspreis der neuen Aktien.

LBBW übernimmt Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement der BayernLB

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) übernimmt von der BayernLB das Geschäftsfeld Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement für Firmenkunden der Sparkassen. Die Transaktion werde voraussichtlich zum 1. Januar 2021 erfolgen und trage zur Bündelung von Kompetenzen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe im Firmenkundengeschäft bei, teilten die beiden größten Landesbanken mit. Die BayernLB trennt sich im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung von dem Geschäftsfeld. Die bayerische Landesbank hatte im Dezember angekündigt, bis 2024 profitabler werden und die Rendite auf das Eigenkapital verbessern zu wollen.

Symrise begibt Anleihe über 500 Millionen Euro

Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise hat eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Die Euroanleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren, ist mit einem Kupon von 1,375 Prozent ausgestattet und wird zum Handel an der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Sie dient der frühzeitigen Refinanzierung von Anleihen mit Fälligkeit im Herbst. Die Platzierung wurden von einem Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW und Rabobank begleitet.

Europäischer Nutzfahrzeugmarkt im Mai weiter unter Druck

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt hat seine Talfahrt im Mai mit vermindertem Tempo fortgesetzt. Wie die europäische Herstellervereinigung Acea mitteilte, brachen die Nutzfahrzeugverkäufe in der EU und der europäischen Freihandelszone Efta sowie Großbritannien um 48,6 Prozent auf 123.540 Einheiten ein. Im April lag das Minus noch bei knapp 70 Prozent. In den ersten fünf Monaten stand ein Rückgang von 38,1 Prozent auf 706.297 Fahrzeuge zu Buche.

Ahold Delhaize bestellt Peter Agnefjall zum neuen Chairman

Der Einzelhandelskonzern Ahold Delhaize hat Peter Agnefjall mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum neuen Chairman bestellt. Er tritt die Nachfolge von Jan Hommen an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Bereits mit sofortiger Wirkung werde Agnefjall die Position des Vize-Chairman übernehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, teilte der niederländische Konzern, zu dem Lebensmittelketten wie Stop & Shop und Giant Food gehören, mit.

Fortum befördert Finanzchef Markus Rauramo zum neuen CEO

Fortum-Finanzchef Markus Rauramo wird neuer Vorsitzender des finnischen Staatsversorgers und Uniper-Mutterkonzerns. Der Aufsichtsrat habe ihn zum Nachfolger des scheidenden CEO Pekka Lundmark berufen, der an die Spitze des Mobilfunkkonzerns Nokia wechselt, teilte Fortum mit. Rauramo soll sein neues Amt am 1. Juli antreten.

Neuer Nokia-CEO Lundmark tritt einen Monat früher zum 1. August an

Der designierte Nokia-CEO Pekka Lundmark tritt seine neue Position bereits am 1. August an, einen Monat früher als zuvor mitgeteilt. Lundmark wechselt von dem finnischen Staatsversorger und Uniper-Mutterkonzern Fortum zu Nokia. Fortum hat am Mittwochmorgen die Bestellung seines Finanzvorstandes Markus Rauramo zum CEO mit Wirkung zum 1. Juli bekannt gegeben. Lundmark muss bei Fortum noch für eine einmonatige Übergangszeit zur Verfügung stehen, erst dann kann er zu Nokia wechseln.

Softbank startet Verkauf seiner Anteile an T-Mobile US

Softbank hat den Verkauf von Anteilen am US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US gestartet. Die Telekom-Tochter wird 143,4 Millionen ihrer Aktien zum Stückpreis von 103 US-Dollar für den verschuldeten japanischen Technologieinvestor am Markt verkaufen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. T-Mobile US rechnet mit einem Abschluss der Sekundärplatzierung bis Freitag; Zeichner können anschließend binnen 30 Tagen weitere 10,8 Millionen Aktien erwerben. Insgesamt überträgt Softbank der Telekom-Tochter 198,3 Millionen T-Mobile-US-Aktien zum Weiterverkauf.

Solvay muss voraussichtlich rund 1,5 Mrd Euro wertberichtigen

Der belgische Chemiekonzern Solvay hat in Reaktion auf die Verwerfungen infolge der Corona-Krise eine Werthaltigkeitsprüfung in die Wege geleitet. Wie die Solvay SA mitteilte, wird diese nach derzeitigem Stand in einer Wertberichtigung in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro münden. Etwa 80 Prozent davon würden den Firmenwert der Tochter Cytec betreffen, der Rest verschiedene materielle und immaterielle Vermögenswerte. Das Ergebnis der Werthaltigkeitsprüfung will Solvay bei Vorlage der Halbjahreszahlen am 29. Juli mitteilen.

