Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hat die Aktionäre des Konzerns zum Auftakt der außerordentlichen Hauptversammlung um ihre Zustimmung zum staatlichen Rettungspaket im Volumen von 9 Milliarden Euro gebeten. "Ohne Unterstützung droht in den nächsten Tagen die Insolvenz", sagte Kley. "Wir haben kein Geld mehr." Der Konzern lebe von den Reserven der vergangenen guten Jahre.

Regierung sieht Lufthansa-Rettung mit Ja aus Brüssel auf dem Weg

Die Bundesregierung hat die beihilferechtliche Freigabe der Lufthansa-Rettung durch die Europäische Kommission begrüßt und setzt nun auf die Zustimmung der Aktionäre. Mit der Genehmigung aus Brüssel sei "der Weg für das Unterstützungspaket frei", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. "Das ist eine gute Nachricht, denn die Lufthansa war vor der Corona-Pandemie operativ gesund und profitabel, und hat eine gute Zukunftsperspektive."

Ryanair klagt gegen grünes Licht aus Brüssel für Lufthansa-Rettung

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair klagt gegen die Genehmigung der EU-Kommission der Staatshilfen für die Lufthansa. Ryanair werde wie in allen Fällen von gebilligten Corona-Hilfen für Airlines auch gegen die frisch gefällte Lufthansa-Entscheidung Rechtsmittel einlegen, sagte der Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens, Juliusz Komorek, am Donnerstag. Covid-19 könne keine Ausrede sein, das Wettbewerbsrecht zu ignorieren.

Infineon entwickelt Radarsensor für Blutdrucküberwachung

Infineon will bis zum nächsten Jahr einen Blutdrucksensor entwickeln, mit dessen Hilfe kabellos kontinuierliche und zugleich präzise Messungen möglich sein sollen. Dazu arbeitet der deutsche Halbleiterspezialist mit dem US-Startup Blumio zusammen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Wirecard stellt Insolvenzantrag

Der Bilanzskandal um Wirecard hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Der Zahlungsdienstleister meldete eigenen Angaben zufolge wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung Insolvenz an. Der Antrag soll beim Amtsgericht München gestellt werden. Aktuell werde auch geprüft, ob Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Wirecard-Gruppe gestellt werden müssen.

Bosch-Chef: 2020 drohen rote Zahlen und Stellenstreichungen

Der Automobilzulieferer Bosch könnte 2020 in die roten Zahlen rutschen. Es bestehe die Gefahr, dass der Stiftungskonzern das laufende Jahr mit Verlust abschließen werde, so Bosch-Chef Volkmar Denner gegenüber der Wirtschaftswoche. "Wir müssen deshalb alle Anstrengungen unternehmen, um das zu vermeiden." 2019 war der Gewinn bereits um 45 Prozent auf 3 Milliarden Euro zurückgegangen. Ein Grund für den möglichen Verlust im laufenden Jahr ist laut Denner der Markteinbruch im Autogeschäft.

Bosch will 1 Million Coronatests 2020 verkaufen

Der seit März verfügbare Coronatest von Bosch findet nach Angaben von Unternehmenschef Volkmar Denner "reißenden Absatz". "Wir werden die Kapazitäten in diesem Jahr deutlich ausweiten und planen den Verkauf von 1 Million Kartuschen, mit denen man die Infektion in nur zweieinhalb Stunden nachweisen kann", sagte Denner der Wirtschaftswoche. Bald werde Bosch einen "noch schnelleren Test" auf den Markt bringen. "Wir verfolgen das klare Ziel, die Medizintechnik als weiteres Geschäftsfeld von Bosch aufzubauen", sagte Denner.

Metro schließt Real-Verkauf an SCP Group planmäßig ab

Metro hat den Verkauf der Real SB-Warenhauskette an die SCP Group planmäßig abgeschlossen. Wie beide Unternehmen mitteilten, ist die SCP Group ab Donnerstag alleinige Eigentümerin des Real-Geschäfts. Weitere Schritte für den Erwerb der 80 Immobilien und deren Übertragung finden laut SCP im Laufe des Freitags statt. Das Closing für noch ausstehende sechs Objekte wird laut Metro bis zum Spätsommer erfolgen.

BAE Systems rechnet mit coronabedingtem Gewinnrückgang in 1H

Der britische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern BAE Systems geht davon aus, dass die Auswirkungen der Covid-19-Krise seinen Halbjahresgewinn um rund 15 Prozent zum Vorjahr schmälern werden. Der Umsatz sollte in dem Sechsmonatszeitraum stagnieren. Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich BAE Systems aber optimistischer. Sollte es nicht zu einer zweiten Infektionswelle und entsprechenden Stilllegungen kommen, dann dürfte die Entwicklung besser als in den ersten sechs Monaten ausfallen, teilte BAE Systems am Donnerstag mit.

Blackberry schreibt höheren Verlust - Aktie knickt ein

Blackberry hat im ersten Quartal ihren Verlust ausgeweitet und weniger umgesetzt als erwartet. Ein Grund für den höheren Fehlbetrag sind Abschreibungen im Millionenhöhe auf ihre Enterprise of Things (EoT) Plattform namens Blackberry Spark. Blackberry-Chef John Chen erklärte, besonders in der Automobilindustrie habe der Konzern den makroökonomischen Gegenwind zu spüren bekommen.

Easyjet sammelt mit Aktienplatzierung 418,6 Millionen Pfund ein

Der Billigflieger Easyjet hat sich frisches Kapital besorgt. Die Airline platzierte nach eigenen Angaben 59,5 Millionen Aktien zu 703 Pence das Stück - das ist ein Abschlag von 5 Prozent auf den Vortagesschlusskurs von 740 Pence.

Generali wird nach Kapitalerhöhung Cattolica-Großaktionär

Generali wird Großaktionär seines Wettbewerbers Cattolica Assicurazioni. Wie die Assicurazioni Generali SpA mitteilte, wird die Cattolica Assicurazioni SC eine Kapitalerhöhung über 300 Millionen Euro durchführen, die Generali zeichnen und sich dadurch eine Beteiligung von 24,4 Prozent sichern wird. Weitere 200 Millionen Euro sollen für die übrigen Anteilseigner über eine zweite Tranche der Kapitalerhöhung zugänglich sein.

Peugeot-Fusion mit Fiat soll mindestens 3,7 Mrd EUR Synergien bringen

Die angekündigten 3,7 Milliarden Euro Synergien aus der Fusion der Peugeot SA mit der Fiat Chrysler Automobiles NV sind der Mindestbetrag, der erreicht werden soll. Er riskiere es zu sagen, dass der genannte Betrag mindestens erreicht werden solle, sagte Peugeot-Verwaltungsratsvorsitzender Carlos Tavares auf der Hauptversammlung des französischen Autobauers. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen liege genau im Plan.

Qantas streicht 6.000 Stellen

Die durch die Corona-Krise in schwere Turbulenzen geratene australische Fluggesellschaft Qantas streicht 6.000 Stellen. Zudem soll mehr als die Hälfte der verbleibenden 23.000 Mitarbeiter monatelang beurlaubt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte. 100 Qantas-Maschinen sollen bis zu einem Jahr lang am Boden bleiben. Mit dem auf drei Jahre angelegten Plan will das Unternehmen 10 Milliarden US-Dollar einsparen.

Royal Mail verdient weniger - 2.000 Stellen sollen wegfallen

Die britische Royal Mail hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vor Steuern weniger verdient. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die britische Post weiterhin einen signifikanten Verlust infolge der Corona-Pandemie. Mit einem Restrukturierungsprogramm zur Kostensenkung sollen im Management bis zu 2.000 Arbeitsplätze in Großbritannien eliminiert werden, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise einzugrenzen. Eine Dividende soll es erst für das Geschäftsjahr 2021/2022 wieder geben.

Zumtobel schreibt 2019/20 wieder schwarze Zahlen

Die Zumtobel Group AG hat nach zwei Verlustjahren im Geschäftsjahr 2019/20 unterm Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Wie der österreichische Lichttechnikkonzern mitteilte, verbesserte sich das Jahresergebnis um knapp 30 Millionen auf 14,5 Millionen Euro. Dabei schlugen Sondereffekte - unter anderem Rückstellungen für Restrukturierungsaufwendungen - von 18,8 (Vorjahr 25) Millionen Euro negativ zu Buche. Nach zwei Jahren ohne Dividendenzahlung will Zumtobel die Aktionäre am Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres beteiligen und schlägt für 2019/20 eine Dividende von 10 Cent je Aktie vor.

