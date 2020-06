Die Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport bieten ankommenden und abfliegenden Passagieren am Frankfurter Airport Corona-Schnelltests an. Gemeinsam mit der Diagnostikfirma Centogene errichten sie im Rahmen einer Partnerschaft ein "Walk-In" Corona-Testzentrum.

Iberdrola bietet für Infigen Energy mehr

Im Rennen um das australische Windpark-Unternehmen Infigen Energy hat der spanische Energiekonzern Iberdrola sein Übernahmeangebot auf rund 869 Millionen Australische Dollar (531,4 Millionen Euro) nach oben geschraubt. Die Infigen-Aktionäre sollen pro Stück 0,89 statt 0,86 Australische Dollar bekommen, wie es in einer Mitteilung von Iberdrola heißt.

Dänische NKT erhält Südlink-Milliardenauftrag

Die dänische NKT wird Energiekabelsysteme für den deutschen Stromkorridor Südlink liefern. Wie das Unternehmen mitteilte, beträgt das Auftragsvolumen mehr als 1 Milliarde Euro. Auftraggeber sind die Stromnetzbetreiber Tennet und TransnetBW.

Nokia erhält 5G-Auftrag aus Taiwan über 400 Millionen Euro

Der Netzwerkausrüster Nokia hat einen Auftrag aus Taiwan erhalten. Der finnische Konzern soll für den Mobilfunkbetreiber Taiwan Mobile ein 5G-Mobilfunknetzwerk aufbauen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren und ein Volumen von 400 Millionen Euro.

Südkoreas Pensionskasse gründet JV mit Allianz für Immobilien-Investments

Die südkoreanische Pensionskasse National Pensions Service (NPS) wird gemeinsam mit der Allianz in Immobilien investieren. Wie der NPS mitteilte, gründen der Fonds und der Versicherungskonzern dafür ein Joint Venture im Volumen von rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Das paritätische Gemeinschaftsunternehmen wird in Australien und asiatischen Ländern wie China, Japan und Singapur investieren.

Starbucks setzt Werbeanzeigen in Online-Netzwerken aus

Im Kampf gegen Hass und Hetze im Internet will nun auch die Café-Kette Starbucks vorerst auf Werbung bei Facebook und anderen Online-Netzwerken verzichten. "Unser Anliegen ist es, Gemeinschaften zusammenzubringen - persönlich und im Internet. Wir stehen gegen Hassrede", erklärte das US-Unternehmen. Vergangene Woche hatten bereits der Getränkehersteller Coca-Cola und der Konsumgüterriese Unilever ähnliche Schritte angekündigt.

Singapur-Staatsfonds Temasek beteiligt sich an Biontech

Die Mainzer Biontech SE hat einen neuen Aktionär aus Asien. Wie das an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq gelistete Unternehmen mitteilte, beteiligt sich der singapurische Staatsfonds Temasek über eine Privatplatzierung an Biontech. Das Biotechnologieunternehmen entwickelt derzeit einen Covid-19-Impfstoff.

Absatz von Toyota Motor bricht um Mai um ein Drittel ein

Belastet von der Coronavirus-Pandemie hat Toyota im Mai deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert. In China erzielte der Volkswagen-Rivale allerdings wieder ein deutlich besseres Ergebnis.

Wie das Unternehmen mitteilte, brachen die Verkäufe im vergangenen Monat weltweit um 34 Prozent ein. Während in Japan der Absatz um 33 Prozent sank, verringerten sich die Verkäufe in den USA um 26 Prozent. Im Großraum China inklusive Hongkong kletterte der Absatz dagegen den weiteren Angaben zufolge um 20 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2020 07:05 ET (11:05 GMT)