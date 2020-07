Volkswagen verzichtet angesichts des Markteinbruchs in der Autobranche auf den angedachten Bau eines neuen Autowerks in der Türkei. "Volkswagen stellt die Planungen für ein neues, zusätzliches Werk, das in der Türkei geplant war, ein", kündigte der DAX-Konzern an. Hintergrund sei der durch die Corona-Krise erfolgte Einbruch der globalen Automobilnachfrage und eine damit verbundene starke zeitliche Verschiebung des Wachstumstrends. Der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten sei daher nicht notwendig.

Erneute Razzia bei Wirecard

Im Zuge der Wirecard-Ermittlungen führen die Behörden eine erneute Razzia durch. Wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte, durchsucht sie seit Mittwochmorgen fünf Objekte, drei davon in München - darunter den Firmensitz der Wirecard AG - und zwei in Österreich im Wege der Rechtshilfe. Die Razzia ist Teil des Ermittlungsverfahrens gegen Verantwortliche bzw ehemalige Verantwortliche bei Wirecard.

Elmos Semiconductor vollzieht Umwandlung von AG in SE

Der Halbleiter- und Sensorenhersteller Elmos Semiconductor ist nun eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE). Wie das in Dortmund ansässige Unternehmen mitteilte, hat es mit der erfolgten Eintragung ins Handelsregister am 1. Juli die Umwandlung von einer Aktiengesellschaft in eine SE vollzogen, und firmiert nun als Elmos Semiconductor SE. Mit der Änderung der Rechtsform will Elmos Semiconductor die internationale Positionierung stärken.

Hugo Boss will eigenen Onlineumsatz bis 2022 massiv steigern

Der Modekonzern Hugo Boss will sein eigenes Online-Geschäft deutlich ausbauen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, soll das eigene Online-Geschäft - einer der wichtigsten Wachstumstreiber - bis 2022 einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro erwirtschaften nach 151 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Porsche will Logistik-Dienstleister Serva Transport Systems retten

Der Sportwagenhersteller Porsche will den Logistik-Dienstleister Serva Transport Systems retten. Das Rosenheimer Technologie-Startup war im Zuge der Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten, wie Porsche mitteilte. Serva Transport Systems unterstützt als Anbieter von fahrerlosen Transportsystemen Unternehmen mit innovativen Transportrobotern und intelligenter Software bei der Automatisierung ihrer Logistikprozesse.

Ex-Kanzler Schröder fordert wegen Nord Stream 2 Gegensanktionen

Der Nord-Stream-2-Verwaltungsratspräsident und Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat eine harte Reaktion auf die drohenden schärferen US-Sanktionen gegen das Pipelineprojekt gefordert. Bei einer Anhörung vor dem Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags erklärte er, "dass diplomatische Möglichkeiten ausgenutzt werden müssen. Es wird auch nicht ohne Gegensanktionen gehen können."

Steinhoff verzeichnet wegen Lockerungen wieder bessere Entwicklung

Der südafrikanische Möbelhändler Steinhoff zeigt sich angesichts einer guten Nachfrage infolge der Lockerungsmaßnahmen in zahlreichen Ländern vorsichtig optimistisch. Der Umsatz habe mittlerweile wieder ein Niveau erreicht, das etwa dem vor Ausbruch des Coronavirus entspreche, so das Unternehmen. Der Barmittelbestand sei Anfang Juni deutlich besser gewesen als zum Beginn der Pandemie befürchtet. Per Ende Mai seien etwa 95 Prozent der Geschäfte wieder geöffnet.

ABB will mit Stromnetz-Erlösen in Kürze Aktienrückkauf starten

ABB hat den vor anderthalb Jahren vereinbarten mehrheitlichen Verkauf seines Stromnetze-Geschäfts an den japanischen Hitachi-Konzern abgeschlossen. Den Nettoerlös aus der Transaktion von bis zu 7,8 Milliarden Dollar will der Schweizer Elektrotechnikkonzern wie geplant an seine Aktionäre ausschütten.

IG Metall lehnt "Kahlschlag" bei Airbus ab

Die Gewerkschaft IG Metall lehnt den geplanten Abbau von 5.100 Stellen bei Airbus in Deutschland als überzogen ab. Angesichts der an einigen Standorten erst vor nicht einmal zwei Monaten eingeführten Kurzarbeit sei es "paradox, jetzt über einen solchen Arbeitsplatzabbau zu diskutieren", kritisierte überdies Daniel Friedrich, der Leiter des IG-Metall-Bezirks Küste.

Volvo ruft weltweit mehr als zwei Millionen Autos zurück

Der schwedische Fahrzeughersteller Volvo ruft aus Sicherheitsgründen weltweit knapp 2,2 Millionen Autos zurück. Grund seien Probleme mit den Sicherheitsgurten in mehreren Modellen, teilte Volvo mit. Ein mit den Gurten der Vordersitze verbundenes Kabel könne in "seltenen" Fällen mit der Zeit abgenutzt und dadurch beschädigt werden. Dies könne dazu führen, dass die Sicherheitsgurte weniger fest sitzen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2020 07:06 ET (11:06 GMT)