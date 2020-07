Vor der konstituierenden Sitzung des Nationalen Wasserstoffrates am Donnerstag hat sich der Energieversorger Eon für verpflichtende Grüngas-Quoten in den Verteilnetzen ausgesprochen. Diese müssten technologie- und herkunftsoffen sein, erklärte das DAX-Unternehmen in Essen. Als wichtigstes grünes, also aus Ökostrom gewonnenes, Gas sieht der Konzern hierbei Wasserstoff.

Curevac bekommt von EIB 75 Millionen Euro für Impfstoffentwicklung

Curevac bekommt von der Europäische Investitionsbank (EIB) 75 Millionen Euro Kredit für die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen. Damit wird auch die Forschung des Tübinger Biotech-Unternehmens an einem Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 finanziert. Ein entsprechendes Darlehen wurde jetzt vereinbart. Das Geld stammt aus einer Finanzierungsfazilität der EU-Kommission und soll in drei Tranchen ausgezahlt werden. Damit soll auch der Bau einer neuen Produktionsstätte für Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) in Tübingen beschleunigt werden.

MTU Aero will Belegschaft um 10 bis 15 Prozent verkleinern

Angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die internationale Luftfahrt baut der Turbinenhersteller MTU Aero Engines AG in erheblichem Maße Stellen ab. Bis zum Ende des Jahres 2021 werde an den deutschen und internationalen Standorten eine Kapazitätssenkung von insgesamt rund 10 bis 15 Prozent angestrebt, teilte das Unternehmen mit. Der Schwerpunkt liege dabei auf individuellen Vereinbarungen wie verstärkter Nutzung von Altersteilzeit, Vorruhestandsregelungen und weiteren Angeboten.

Shop Apotheke mit erneut starkem Wachstum im zweiten Quartal

Shop Apotheke Europe ist im zweiten Quartal erneut stark gewachsen. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen um 42 Prozent auf 233 Millionen Euro, wie die Online-Apotheke mitteilte. Die Einnahmen im sogenannten DACH-Segment aus Deutschland, Östereich und der Schweiz legten dabei um ein Drittel auf 190 Millionen Euro zu. Im internatianalen Segment, bestehend aus Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande, konnte die Online-Apotheke ihren Umsatz auf 42 Millionen Euro mehr als verdoppeln.

Air Products und Thyssenkrupp kooperieren bei grünem Wasserstoff

Linde-Wettbewerber Air Products wird die von Thyssenkrupp entwickelte Wasserelektrolyse-Technologie zum Bau von Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff nutzen. Eine entsprechende strategische Zusammenarbeit vereinbarte Air Products and Chemicals mit einer Tochtergesellschaft der Anlagensparte von Thyssenkrupp.

Lloyds-Banking-Chef kündigt Rücktritt im kommenden Jahr an

Der langjährige CEO der Lloyds Banking Group, Antonio Horta-Osorio, will im kommenden Jahr, dem zehnten seiner Amtszeit, zurücktreten. Horta-Osorio wolle im Juni zurücktreten, teilte die britische Bank mit. Ein Nachfolger wurde noch nicht benannt.

Maersk kauft schwedischen Zollspezialisten KGH für 2,6 Mrd SEK

Die dänische Containerreederei A.P. Moeller-Maersk kauft den schwedischen Handels- und Zollspezialisten KGH Customs Services AB für 2,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 250 Millionen Euro). Moeller-Maersk übernimmt KGH von dem Investor Bridgepoint Development Capital, um seine Leistungen als integriertes Container-Logistikunternehmen, das End-to-End-Lieferkettendienste anbietet, zu verbessern und hofft darauf, mehr Kunden in Europa zu erreichen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2020 07:36 ET (11:36 GMT)