Die Risikoprämien engen sich am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag leicht ein. Stützend wirkt die positiv verlaufende Berichtssaison - damit geht auch eine verminderte Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmensanleihen einher. Die fundamentalen Risiken werden indes im Handel weiter als hoch beschrieben mit Verweis auf neue Lockdowns, die US-Präsidentschaftswahlen und die jüngste Eskalation des US-chinesischen Handelsstreits. Allerdings fließe weiter Geld an die Märkte, was fundamental stütze. Für die Anleger keine einfache Lage.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Daimler bekräftigt nach Umsatzeinbruch vorsichtige Prognose

Belastet von Werksschließungen und der Kaufzurückhaltung hat Daimler im zweiten Quartal einen Umsatzeinbruch erlebt und ist unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzernverlust lag bei 1,906 Milliarden Euro, nach einem Fehlbetrag von 1,242 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Absatz ging um 34 Prozent auf 541.800 Pkw und Nutzfahrzeuge zurück. Der Umsatz brach um 29 Prozent auf 30,2 Milliarden Euro ein.

Munich Re: Naturkatastrophen verursachen im 1H Schäden von 68 Mrd USD

Im ersten Halbjahr haben Naturkatastrophen weltweit Schäden von insgesamt rund 68 Milliarden US-Dollar verursacht. Sie lagen damit nach Angaben von Munich Re leicht unter dem 30-jährigen Durchschnitt von inflationsbereinigt 74 Milliarden Dollar. Der Anteil der versicherten Schäden war mit etwa 27 Milliarden Dollar deutlich höher als üblich. Dies sei vor allem auf Wetterkatastrophen in Nordamerika zurückzuführen, in den ersten sechs Monaten des Jahres wurden 82 Prozent der versicherten Schäden in dieser Region gemeldet.

Covestro verzeichnet langsame Erholung - Prognose bestätigt

Covestro hat nach einem vor allem mengenbedingten Einbruch des Geschäfts im zweiten Quartal seine schon Mitte April gesenkte Jahresprognose bestätigt. Die Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung blieben allerdings hoch, erklärte der Werkstoffhersteller aus Leverkusen, der bereits vor zwei Wochen Eckdaten für das abgelaufene Quartal vorgelegt hatte, weil die Ergebniszahlen die Analystenerwartungen deutlich übertrafen.

Verdi-Vertreter stellt Bedingungen für radikalen Commerzbank-Umbau

Die Gewerkschaft Verdi hat sich den Forderungen der Großaktionäre Bund und Cerberus nach einem radikalen Umbau der Commerzbank angeschlossen - allerdings unter bestimmten Bedingungen. "Ich kann mit deren Analyse weitestgehend leben und auch mit der Richtung, die sie vorschlagen: mehr Stellen abbauen, mehr Filialen schließen, sich von mehr Geschäftsteilen trennen, die man nicht profitabel betreiben kann", sagte Stefan Wittmann, der für Verdi im Aufsichtsrat des Finanzinstitutes sitzt, dem manager magazin.

Aixtron sieht sich weiter auf Kurs für Jahresziele

Das Elektrotechnikunternehmen Aixtron hat nach einem kräftigen Auftragsplus im zweiten Quartal 2020 seine Jahresprognose bekräftigt. Wie der im TecDAX und SDAX notierte Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie mitteilte, wurden von April bis Juni mit 138,4 Millionen Euro Auftragsvolumen rund 41 Prozent mehr Aufträge akquiriert als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Adva Optical Networking steigert Nettogewinn im 2. Quartal deutlich

Der Telekomausrüster Adva hat im zweiten Quartal 2020 deutlich mehr verdient. Der Konzernüberschuss stieg im Zeitraum April bis Juni auf 7,6 Millionen Euro von 1,3 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie die Adva Optical Networking SE mitteilte. Im Auftaktquartal hatte der im SDAX notierte Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten noch einen Fehlbetrag von 7,2 Millionen Euro verbucht.

Amadeus Fire kommt bislang besser durch die Krise als erwartet

Der Personaldienstleister Amadeus Fire ist besser durch das zweite Quartal gekommen als ursprünglich angenommen. Wie die Amadeus Fire AG mitteilte, konnte die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von April bis Juni auf einem zufriedenstellenden Niveau gehalten und die Erwartungen eines coronabedingt sehr schwachen Quartals aus Sicht des Vorstands zumindest in Teilen abgewendet werden.

Roche bekräftigt trotz Umsatzrückgang im 2. Quartal Jahresziele

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat trotz negativer Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft insbesondere im Mai den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt. Der Umsatz soll demnach zu konstanten Wechselkursen im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen, der Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen in einem Maße zulegen, das weitgehend dem Verkaufswachstum entspricht, wie die Roche Holding AG mitteilte.

Unilever profitiert in erster Jahreshälfte von Hamsterkäufen

Der Verbrauchsgüterkonzern Unilever hat in der ersten Jahreshälfte von dem Trend der Kunden zu "Hamsterkäufen" in Folge der Coronavirus-Pandemie profitiert. Die britisch-niederländische Gruppe erhöhte ihren Nettogewinn auf 3,28 Milliarden von 3,01 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. "In Nordamerika und Teilen Europas wirkte sich die Bevorratung der Haushalte im März positiv aus.

Repsol nach Preiseinbruch im zweiten Quartal mit hohem Verlust

Repsol ist im zweiten Quartal wegen des pandemiebedingt historischen Einbruchs der Öl- und Gaspreise in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich blieb ein Nettoverlust von 2 Milliarden Euro gegenüber einem Gewinn von 525 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie der spanische Ölmulti mitteilte. Geschuldet war dies hauptsächlich Wertminderungen im Upstream-Geschäft und den Folgen eines Lagereffekts.

Publicis-Aktie beflügelt von überraschend guten Quartalszahlen

Die Publicis-Aktie hat stark von Halbjahreszahlen profitiert, die stärker ausfielen als von Analysten erwartet. In Paris wurde das Papier des französischen Werbekonzerns mit einem Aufschlag von 14 Prozent bei 30,44 Euro gehandelt. Die Publicis Groupe, zu der Werbeagenturen wie Leo Burnett Worldwide sowie Saatchi & Saatchi gehören, vermeldete einen Anstieg des Umsatzes um 2,6 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro.

Pernod Ricard nun optimistischer bei 2020 Ausblick

Pernod Ricard erwartet dank starker Kostensenkungsmaßnahmen einen weniger ausgeprägten Gewinnrückgang im laufenden Jahr. Wie der französische Spirituosenhersteller mitteilte, peilt er nun einen organischen Rückgang von 15 Prozent beim Gewinn aus "recurring operations" anstatt des Rückgangs von 20 Prozent, die der Konzern in einer ersten Einschätzung der Corona-Auswirkungen auf das Geschäft im März anvisiert hatte.

Medienkonzern Relx verdient unterm Strich 30 Prozent weniger

Der britische Medienkonzern Relx hat im ersten Halbjahr 2020 infolge der Corona-Krise spürbar weniger verdient. Mit 548 Millionen Pfund fiel der Nettogewinn um 30 Prozent geringer aus als im Vorjahreszeitraum, wie die im FTSE-100 notierte Relx plc mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn ging um 24 Prozent auf 939 Millionen Pfund zurück. Der Umsatz des Londoner Konzerns verringerte sich auf 3,50 von 3,89 Milliarden Pfund.

Dassault Systemes mit weniger Gewinn trotz Umsatzplus

Das Software-Unternehmen Dassault Systemes hat im zweiten Quartal trotz eines steigenden Umsatzes weniger operativen Gewinn erzielt als ein Jahr zuvor. Der Quartalsgewinn ging auf 286,2 Millionen Euro nach 296,2 Millionen im Vorjahr zurück. Die operative Marge verringerte sich auf 26,7 nach 30,7 Prozent.

Dow rutscht in die roten Zahlen und kündigt Stellenabbau an

Der US-Chemiekonzern Dow ist im zweiten Quartal 2020 infolge der Corona-Pandemie in die roten Zahlen gerutscht. Wie die Dow Inc mitteilte, summierte sich unterm Strich ein Verlust von 225 Millionen US-Dollar oder 31 Cent je Aktie nach einem Gewinn von 75 Millionen Dollar oder 10 Cent je Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Walmart verkauft indische Märkte an Flipkart

Walmart verkauft seine indischen Märkte an Flipkart, ein indisches Online-Handels-Startup, das mehrheitlich Walmart gehört. Damit konsolidiert der US-Handelskonzern seine Geschäfte in dem asiatischen Land, auch um den Wettbewerber Amazon abzuwehren. Walmart betreibt in Indien 28 Großhandelsmärkte im Stil von Warenhaus-Clubs, die nur für Mitglieder zugänglich sind.

Hyundai Motor kommt besser durch zweites Quartal als erwartet

Der südkoreanische Autohersteller Hyundai ist von der Corona-Krise im zweiten Quartal 2020 dank solider Verkäufe im Heimatmarkt weniger stark ausgebremst worden als erwartet. Wie die Hyundai Motor Co mitteilte, sackte der Nettogewinn zwar um 62 Prozent auf 377,27 Milliarden Won (umgerechnet rund 270 Millionen Euro) ab, doch von Factset befragte Analysten hatten mit im Mittel 245,27 Milliarden Won einen noch geringeren Gewinn erwartet.

