Steigende Forschungs- und Entwicklungskosten haben dem Biotech-Unternehmen Medigene im ersten Halbjahr einen höheren operativen Verlust als im Vorjahr beschert. Die Finanzierung ist aktuell bis Jahresende 2021 gesichert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Medigene AG. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr um 35 Prozent auf 3,6 Millionen Euro. Die Forschungs- und Entwicklungskosten legten um 7 Prozent auf 11,7 Millionen Euro zu. Deshalb stieg der EBITDA-Verlust um ein Drittel auf 11,3 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 12,5 Millionen Euro. Im zweiten Quartal betrug der Nettoverlust 5,9 Millionen Euro.

ZF Friedrichshafen im Halbjahr mit hohem Verlust

ZF Friedrichshafen hat im ersten Halbjahr wegen der Krise in der Autobranche wie erwartet einen hohen Verlust verzeichnet. Für die kommenden Monate ist der Stiftungskonzern aber vorsichtig optimistisch: Trotz des negativen Ergebnisses im ersten Halbjahr steuere der Autozulieferer auf ein "noch positives" bereinigtes EBIT zu. Unter dem Strich rechnet ZF 2020 aber mit roten Zahlen. In den ersten sechs Monaten sank der Umsatz auf organischer Basis um 27 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro. Operativ fiel bereinigt ein operativer Verlust von 177 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte der Autozulieferer noch ein bereinigtes EBIT von 650 Millionen Euro erzielt. Unter dem Strich lag der Nettoverlust bei 911 Millionen Euro.

ZF: Keine betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2022

ZF Friedrichshafen hat sich mit den Arbeitnehmervertretern auf einen Maßnahmenplan zur Abfederung der geringeren Nachfrage geeinigt. Bis Ende 2022 seien betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, teilte der Stiftungskonzern bei Vorlage der Halbjahreszahlen mit. Zudem sollen keine Standorte in Deutschland geschlossen werden.

ICE kauft Gesellschaft für Hypotheken-Software für 11 Mrd USD

Der US-Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Der Konzern, zu dem unter anderen die New York Stock Exchange gehört, übernimmt in einem 11 Milliarden US-Dollar schweren Deal die Hypotheken-Softwarefirma Ellie Mae.

Im Wirecard-Skandal Firmenchef in Singapur wegen gefälschter Dokumente angeklagt

Der Wirecard-Skandal hat auch in Singapur juristische Konsequenzen: In dem Stadtstadt ist der Chef der Firma Citadelle Corporate Services wegen Dokumentenfälschung angeklagt worden, wie aus den der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Gerichtspapieren hervorgeht. Der 54-jährige R. Shanmugaratnam soll demnach in den Jahren 2016 und 2017 Briefe vorgelegt haben, in denen er Wirecard Guthaben über Summen von 30 Millionen Euro bis 177 Millionen Euro bescheinigte. Die Konten seien aber leer gewesen, die Briefe seien "in betrügerischer Absicht" verfasst worden, heißt es in der Anklage.

