Der dreiköpfige Vorstand des Salz- und Düngemittelherstellers K+S verzichtet vor dem Hintergrund der Corona-Krise auf die jährliche variable Vergütung (Short Term Incentive). Bei 100 Prozent Zielerreichung entspräche dies einer Summe von 665.000 Euro, wie das Unternehmen aus Kassel mitteilte.

Fortum steigert Uniper-Anteil auf 75,01 Prozent

Der finnische Energieversorger Fortum hat seinen Anteil an der Tochter Uniper SE weiter aufgestockt. Die Beteiligung an dem Düsseldorfer MDAX-Unternehmen wurde von 73,4 auf 75,01 Prozent erhöht, wie Uniper unter Verweis auf eine Stimmrechtsmitteilung der Republik Finnland mitteilte. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt.

Salzgitter erweitert Produktspektrum um grünen Flachstahl

Der Stahlkonzern Salzgitter erweitert sein Produktspektrum um grünen Flachstahl. Noch vor Ende 2020 werde das Unternehmen seinen Kunden grünen Flachstahl in einem differenzierten Abmessungs- und Gütenspektrum anbieten können, teilte die Salzgitter AG mit.

Tele Columbus bestätigt nach einem soliden Quartal die Prognose

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat seine Jahresprognose nach einem soliden zweiten Quartal bestätigt. Von der Corona-Pandemie sieht sich das Berliner Unternehmen weiterhin nicht betroffen. Im Rahmen seiner laufenden strategischen Überprüfung habe Tele Columbus in den vergangenen Wochen die Strategie "Fiber Champion" erarbeitet. Im vierten Quartal soll ein umfassendes Update zur Finanzierung des Wachstumsplans vorgestellt werden, teilte die Tele Columbus AG mit.

Zooplus schreibt im zweiten Quartal netto schwarze Zahlen

Bei Zooplus hat sich das Wachstum auch im zweiten Quartal fortgesetzt, mit 16,3 Prozent auf 422,5 Millionen Euro fiel es jedoch um knapp 5 Prozentpunkte niedriger aus als im Vorjahr. Zugleich konnte der europaweit agierende Internethändler für Heimtierprodukte sein EBITDA mit 21,4 Millionen Euro mehr als achtfach steigern, so dass die Marge um 290 Basispunkte auf 31,6 Prozent zulegte.

MBB wächst im ersten Halbjahr und bestätigt Prognose 2020

Die mittelständische Beteiligungsgesellschaft MBB SE hat in der ersten Jahreshälfte die Auswirkung der Covid-19-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Allerdings haben sich die Berliner in den vergangenen Jahren breiter aufgestellt und konnten so den Einbruch im Bereich Technological Applications durch eine positive Entwicklungen im Sektor Service & Infrastructure kompensieren. Die Prognose für 2020 hat die Gesellschaft bekräftigt.

Deutsche Bahn verstärkt Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Zügen

In Zügen der Deutschen Bahn soll die Einhaltung der Maskenpflicht stärker kontrolliert werden. Am Dienstag fanden in sieben Bundesländern in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Schwerpunktkontrollen statt, wie das Unternehmen mitteilte. Der überwiegende Teil der Fahrgäste habe dabei die Mund-Nase-Bedeckung "vorbildlich" getragen. Die Bahn kündigte an, die Kontrollen auszubauen.

FDA prüft schnelle Zulassung für Astrazeneca-Mittel in neuer Dosierung

Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft eine beschleunigte Zulassung des Krebsmittels Imfinzi vom Pharmahersteller Astrazeneca in einer neuen Dosierung. Wie Astrazeneca am Dienstag mitteilte, geht es um ein vierwöchiges Dosierungsschema zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und Blasenkrebs.

Novartis-Patent von Gilenya hat in den USA weiter Bestand

Ein Bezirksgericht im US-Bundestaat Delaware hat nach Aussage von Novartis die Rechtmäßigkeit seines Patents von Gilenya zur Behandlung der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose bestätigt. Damit können keine Nachahmerprodukte auf den US-Markt kommen.

Schweden lehnt Staatsgarantie für Norwegian Air ab

Schwedens Regierung hat einen Antrag der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian Air auf eine Staatsgarantie für ihr schwedisches Geschäft abgelehnt.

Veolia will Sanitärkonzern RV Osis von Suez kaufen

Die französische Veolia will von der Suez-Gruppe die Tochtergesellschaft Suez RV Osis übernehmen. In der Sache sei eine Grundsatzvereinbarung unterschrieben worden, teilte Veolia mit, die ihre Geschäftsschwerpunkte in den Bereichen Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung und Energieversorgung hat.

Carnival entdeckt Cyber-Angriff auf Daten von Gästen, Angestellten

Der Kreuzfahrtkonzern Carnival ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden, der vermutlich auch unautorisierten Zugang zu persönlichen Daten von Gästen und Angestellten umfasst. Bei dem Angriff mit dem Verschlüsselungs-Trojaner sei ein Teil der informationstechnologischen Systeme einer Marke verschlüsselt worden, außerdem seien bestimmte Unternehmensdateien heruntergeladen worden, teilte Carnival mit.

Home Depot übertrifft die Erwartungen im zweiten Quartal

Die US-Baumarktkette Home Depot hat von einer hohen Nachfrage während des coronabedingten Lockdowns profitiert. Der Konzern steigerte im zweiten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn und übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich.

US-Staaten fordern 26,4 Mrd Dollar von Pharmafirmen - Kreise

Für die durch Schmerzmittel verursachte weit verbreitete Drogenabhängigkeit in den USA fordern Bundesstaaten nach Angaben informierter Kreise insgesamt 26,4 Milliarden Dollar Schadensersatz von den Herstellern und Vertreibern der Opioide.

