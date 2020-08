indizes in diesem Artikel MDAX 27.208,7

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt präsentieren sich am Freitagmittag kaum verändert. Schwächere Einkaufsmanagerindizes belasten die Stimmung nicht. Dass Credits nicht reagieren, überrascht nicht. Zum einen werden die Ausfallwahrscheinlichkeiten angesichts der behördlichen Stützungsmaßnahmen als gering eingestuft. Zum anderen fehlen die Anlagealternativen. Das Streben nach Rendite spricht nach Einschätzung der Commerzbank für flache und kurzlebige Rückschläge. "Die Schwelle für eine nennenswerte Korrektur in Cash scheint hoch", heißt es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Britische Wirecard-Sparte wird von Railsbank gekauft - Bericht

Der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard verkauft sein britisches Geschäft laut einem Bericht an den Konkurrenten Railsbank. Der in London ansässige Anbieter von Bank- und Zahlungsinfrastrukturen werde die verbleibenden Vermögenswerte, Kunden und eine Reihe von Mitarbeitern von Wirecard Card Solutions (WCS) übernehmen, sagten informierte Personen der Webseite Sifted, hinter der die Financial Times steht.

TAG Immobilien kauft ausstehende Anleihen zurück

Die TAG Immobilien AG hat ausstehende Wandelschuldverschreibungen erfolgreich zurückgekauft. Das Unternehmen erwarb vorrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2022 im Gesamtnennbetrag von 131 Millionen Euro, das entspricht der Hälfte des ausstehenden Gesamtnennbetrages, wie das im MDAX notierte Immobilienunternehmen mitteilte.

Dermapharm wächst weiter und hebt Prognose an

Die Dermapharm Holding SE ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen und hat ihre Jahresprognose angehoben. Trotz der gegebenen Herausforderungen sei das Unternehmen gut für das Gesamtjahr positioniert.

Tarifverhandlungen bei Deutscher Bahn laufen "konstruktiv"

Die Tarifverhandlungen für die rund 180.000 Beschäftigten der Deutschen Bahn laufen nach Angaben des Konzerns "konstruktiv". In den vergangenen fünf Tagen seien "Annäherungen erreicht" worden, teilte die Bahn mit. Die Verhandlungen wurden nach fünf Tagen am Freitag zunächst unterbrochen und sollen nach Angaben von Konzern und Gewerkschaft "zeitnah" fortgesetzt werden.

Gerry Weber verringert dank Restrukturierung Halbjahresverlust

Der Modekonzern Gerry Weber hat im ersten Halbjahr die Folgen der Corona-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung massiv zu spüren bekommen. Während die Umsätze einbrachen, konnte das Unternehmen aber seinen Periodenverlust dank geringer Abschreibungen und einer erfolgreich umgesetzten Restrukturierung reduzieren.

Astrazeneca erhält Zulassung für Imfinzi in Japan

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat in Japan die Zulassung für das Medikament Imfinzi zur Behandlung von Lungenkrebs erhalten. Die Zulassung erfolge auf Grundlage positiver Daten einer klinischen Studie, teilte der Pharmakonzern mit. In Japan seien 2018 fast 119.000 Menschen an Lungenkrebs erkrankt.

Novartis-Mittel gegen MS erhält US-Zulassung

Das Novartis-Medikament Kesimpta zur Behandlung der Multiplen Sklerose hat in den USA die Zulassung der Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Das Mittel werde nun ab September erhältlich sein, teilte der schweizerische Pharmakonzern mit.

Nachrichtenverlage fordern von Apple günstigere App-Store-Konditionen

Große Nachrichtenunternehmen schließen sich dem wachsenden Chor von Unternehmen an, die auf günstigere Konditionen im App Store von Apple drängen. Denn dieser ist ein entscheidendes Bindeglied zu neuen digitalen Kunden.

Brilliance China profitiert von Joint Venture mit BMW

Brilliance China Automotive hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Das Unternehmen profitierte in erster Linie von dem Ergebnisbeitrag seines Gemeinschaftsunternehmens mit BMW.

