Keine Rolle spielt derweil die verlängerte Aussetzung der Insolvenzantragspflicht - diese war erwartet worden. Die Zahl der Insolvenzen ist dank der staatlichen Unterstützungmaßnahmen dieses Jahr sogar rückläufig, was grundsätzlich positive Nachrichten für die Kreditmärkte sind. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie angesichts der schwersten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression. Beobachter befürchten als Folge eine starke Zunahmen an "Zombie"-Unternehmen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

RWE: Fundamente für britischen Offshore-Park Triton Knoll gelegt

Der Energieversorger RWE hat eine wichtige Bauphase für den britischen Offshore-Windpark Triton Knoll innerhalb des Zeitplans abgeschlossen. Während des Sommers wurden trotz der Corona-Beschränkungen alle 90 Turbinenfundamente installiert und die beiden 50 Kilometer langen Exportkabel verlegt, teilte das DAX-Unternehmen mit. Damit rückt die erste Stromeinspeisung 2021 einen Schritt näher. Die Turbinen sollen Anfang kommenden Jahres installiert, der gesamte 857-Megawatt-Windpark im ersten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden.

Aroundtown plant trotz Schwäche im Hotelportfolio mit mehr Gewinn

Der Immobilienkonzern Aroundtown hat die Auswirkungen der Pandemie im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Dank des Zusammenschlusses mit TLG legten die Mieteinnahmen zwar insgesamt kräftig zu, im Hotelportfolio, das 23 Prozent des Gesamtportfolios ausmacht, musste der MDAX-Konzern allerdings kräftige Einbußen hinnehmen. Für das Gesamtjahr traut sich Aroundtown trotz der Unsicherheit nun wieder eine Prognose zu und rechnet auch dank Verkäufen in Milliardenhöhe mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses.

Adler gibt Bewertung von Westgrund für Squeeze-Out in Auftrag

Adler Real Estate treibt den Ausschluss der verbliebenen Aktionäre aus der Westgrund AG voran. Wie Westgrund mitteilte, wurde der Vorstand von Adler informiert, dass eine aktuelle Unternehmensbewertung der Westgrund AG in Auftrag gegeben wurde. Diese diene der Ermittlung einer angemessenen Abfindung für die Minderheitsaktionäre. Die Mehrheit des Aktienkapitals von 96,86 Prozent an Westgrund wird von der Adler Real Estate gehalten, die seit März 2020 wiederum zu Ado Properties gehört.

Encavis bekräftigt Jahresaublick nach gutem 2. Quartal

Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis hat im zweiten Quartal das Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Für das Gesamtjahr sieht sich das Hamburger Unternehmen auf Kurs, die gesteckten Ziele zu erreichen. Zudem geht die Encavis AG davon aus, dass die im Bau befindlichen Großprojekte in Spanien "termingerecht" im dritten und vierten Quartal 2020 ans Netz angeschlossen werden können. Den Umsatz steigerte das im SDAX notierte Unternehmen in den drei Monaten laut Halbjahresbericht um rund 6 Prozent auf 89,6 Millionen Euro. Das EBIT kletterte um 15 Prozent auf 43,7 Millionen, das Konzernergebnis um gut ein Viertel auf 20,6 Millionen Euro.

K+S bläst Vorstandserweiterung ab - berufenes Mitglied tritt nicht an

Der Düngemittelhersteller K+S sieht von der geplanten Erweiterung des Vorstands ab. Wie das Unternehmen mitteilte, tritt die im Dezember vergangenen Jahres in den Vorstand berufene Fabiola Fernandez Grund ihr Vorstandsmandat zu Beginn 2021 nicht an. Der Aufsichtsrat folge damit der Entscheidung der Redimensionierung der K+S-Verwaltung. Das Vorstandsteam setzt sich damit nach wie vor mit CEO Burkhard Lohr, CFO Thorsten Boeckers und COO Mark Roberts aus drei Personen zusammen.

Stada verdient trotz steigender Erlöse weniger

Der Arzneimittelhersteller Stada ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Das Ergebnis konnte jedoch nicht mithalten, weil es durch zahlreiche Sondereffekte wie Rückstellungen für Schadensersatz, Wechselkurseffekte und Abschreibungen belastet wurde.

IPO/Datenanalyse-Spezialist Palantir plant Direktplatzierung

Der US-Datenanalyse-Spezialist Palantir Technologies plant seinen Gang aufs Börsenparkett per Direktplatzierung. Wie aus der Mitteilung des Unternehmens hervorgeht, sollen die Aktien direkt an der Börse registriert werden. Die sonst üblichen Konsortialführer seien somit überflüssig, womit deutlich weniger Kosten anfallen. Das Verfahren ist vor allem bei Startups beliebt. Unter anderem sind Slack Technologies oder Spotify per Direktplatzierung an die Börse gekommen. Das Unternehmen verkauft Software zur Sammlung großer Datenmengen für Regierungen und Unternehmen weltweit. Die 2004 vom Investor Peter Thiel mitgegründete Palantir hatte bereits im Sommer bei der Börsenaufsicht SEC Unterlagen für einen IPO eingereicht.

