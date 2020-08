Siemens Gamesa rechnet in den kommenden Jahren mit einer schrittweisen Erholung und erwartet 2023 bestenfalls eine zweistellige Rendite. Der Windturbinenhersteller, der auch im dritten Geschäftsquartal rote Zahlen verbucht hat, will laut Angaben von CEO Andreas Nauen im Geschäftsjahr 2022/23 per Ende September eine um Kaufpreisallokationen sowie Restrukturierungs- und Integrationskosten bereinigte operative Marge von 8 bis 10 Prozent erreichen.

Fielmann mit Gewinneinbruch im 2. Quartal - Prognose bestätigt

Fielmann hat im zweiten Quartal infolge von coronabedingten Filialsschließungen und Einschränkungen beim Kundenverkehr einen Absatz- und Gewinneinbruch verzeichnet - das zweite Quartal in Folge.

Ingenieurdienstleister Edag leidet stark unter Coronavirus-Pandemie

Die Edag Engineering Group AG hat im zweiten Quartal wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie bei einem Umsatzeinbruch seinen Verlust erheblich ausgeweitet.

Francotyp-Postalia mit neuer Prognose - begrenzte Pademie-Auswirkungen

Francotyp-Postalia Holding AG hat die Jahresprognose nach einem aus eigener Sicht robusten ersten Halbjahr konkretisiert. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzrückgang auf 195 bis 203 (2019: 209,1) Millionen Euro und ein EBITDA von 24 bis 28 (33,3) Millionen Euro.

Norddeutsche Landesbank befürchtet Verlust im Gesamtjahr

Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat im ersten Halbjahr 2020 wegen einer deutlich erhöhten Risikovorsorge im Zuge der Coronavirus-Pandemie einen scharfen Gewinneinbruch erlitten und ist nur knapp in den schwarzen Zahlen geblieben.

Vapiano wird abgewickelt

Die Vapiano SE ist Geschichte. Wie die Gesellschaft mitteilte, hat die Gläubigerversammlung die endgültige Stillegung des verbliebenen Unternehmens mit dem Ziel der Abwicklung und Löschung der Vapiano SE beschlossen. Die Insolvenzverwalterin Ruth Rigol werde die notwendigen Schritte einleiten.

Bouygues rutscht im 1. Halbjahr in die Verlustzone

Der französische Bau- und Medienkonzern Bouguyes hat für das erste Halbjahr 2020 einen Nettoverlust von 244 Millionen Euro verbucht nach einem Nettogewinn von 225 Millionen Euro im Vorjahr. Operativ lag der Fehlbetrag bei 176 Millionen Euro nach einem Vorjahresgewinn von 495 Millionen Euro.

Carrefour kauft Ladengeschäfte in Spanien

Carrefour hat den Kauf von 172 Ladengeschäften unter der Marke Supersol in Spanien vereinbart. Der französischen Lebensmitteleinzelhändlers bezifferte am Donnerstag den Unternehmenswert auf 78 Millionen Euro. Die Transaktion dürfte Anfang 2021 abgeschlossen werden.

Givaudan bekräftigt mittelfristiges Umsatzziel - Casflow-Ziel vorsichtig

Der Aromen- und Duftstoffehersteller Givaudan hat in seinem neuen Mittelfristplan die Wachstumsprognose bekräftigt. Im Rahmen der Strategie 2025 werde ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 4 bis 5 Prozent auf vergleichbarer Basis angestrebt, erklärte der Konzern in der Pressemitteilung.

Liberty-Übernahmeziel Sunrise kommt gut durch das zweite Quartal

Der Schweizer Telekomkonzern Sunrise Communications ist dank eines starken Wachstums bei den Vertragskunden (Postpaid) relativ gut durch das zweite Quartal gekommen. Damit konnte die Gesellschaft, die der US-Medienkonzern Liberty übernehmen will, die Belastungen aus der Coronavirus-Krise durch die zeitweise Schließung von Geschäften und die niedrigeren Roamingeinnahmen fast ausgleichen.

Philips erwirbt Intact Vascular

Koninklijke Philips NV kauft Intact Vascular gegen Barzahlung von 275 Millionen US-Dollar und will damit das Portfolio an bildgesteuerten Therapien ausbauen. Der niederländischen Medizintechnik-Unternehmen geht von einem Abschluss der Transaktion im dritten Quartal aus.

Rolls-Royce-Vorsteuerverlust vervielfacht sich

Der britische Triebwerkhersteller Rolls-Royce Holdings plc hat den Vorsteuerverlust in der ersten Jahreshälfte 2020 auf 5,37 (0,791) Milliarden Pfund vervielfacht und wird vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie auf eine Zwischendividende verzichten. Der Umsatz sank auf 5,82 (7,88) Milliarden Pfund.

WPP mit Milliardenverlust nach hohen Wertberichtigungen

Der Werbekonzern WPP plc ist im ersten Halbjahr vor Steuern tief in die roten Zahlen gerutscht, da er hohe Wertberichtigungen auf Akquisitionen vorgenommen hat. Hinzu kam, dass der bereinigte Nettoumsatz im zweiten Quartal um 15 Prozent und im Halbjahr um 9,2 Prozent gefallen ist. Dem Unternehmen zufolge haben kostenbewusste Kunden ihre Werbebudgets gekürzt.

Tiktok-CEO Kevin Mayer gibt nach wenigen Monaten sein Amt auf

Der Chef von Tiktok, Kevin Mayer, gibt seinen Posten bei der Video-App nach nur wenigen Monaten wieder auf. In einem Brief an die Mitarbeiter erklärte Mayer, das politische Umfeld habe sich in den letzten Wochen "stark verändert". Die Rolle des CEO werde nach einem erwarteten Verkauf des US-Geschäfts von Tiktok anders aussehen.

IPO/Chinesischer Tesla-Rivale Xpeng nimmt 1,5 Mrd US-Dollar ein

Der chinesische Elektroautobauer Xpeng nimmt bei seinem Börsengang in den USA dank hoher Nachfrage mehr ein als geplant. Das IPO wird dem Tesla-Rivalen 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen.

