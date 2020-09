Im Handel stellt man sich derweil auf eine anziehende Primärmarkt-Aktivität ein. Da dieser fast den ganzen August geschlossen blieb, sollte die Aktivität vorerst nicht auf den Spreads lasten, glaubt die Commerzbank. Darüber hinaus böten Anleihekäufe durch die EZB deutliche Unterstützung und bei moderaten 860 Millionen Euro in Fälligkeiten im September dürften die Nettokäufe wieder deutlich steigen.

Siemens Energy will Rendite bis 2023 auf bestenfalls 8,5% steigern

Siemens Energy will nach der Abspaltung vom Mutterkonzern in den kommenden Jahren die Profitabilität steigern. "Unsere Performance muss besser werden", gab Siemens-Energy-CEO Christian Bruch die Marschrichtung anlässlich des Capital Markets Day vor. Ziel ist es, die angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten auf 6,5 Prozent bis 8,5 Prozent im Geschäftsjahr 2023 zu steigern.

Siemens Gamesa erhält Windanlagenauftrag in Texas

Siemens Gamesa hat einen Auftrag in Texas für zwei Windparks zu Lande erhalten. Die Projekte hätten eine Leistung von zusammen 325 MW, teilte der Windanlagenhersteller mit. Finanzielle Details und den Namen des Kunden nannte Siemens Gamesa nicht. Verbaut werden sollen 65 Windturbinen des Typs SG 5.0-145.

Aroundtown erhöht Aktienrückkauf-Volumen auf bis zu 1 Mrd EUR

Der Immobilienkonzern Aroundtown erhöht sein Budget für den Rückkauf eigener Aktien auf bis zu 1 Milliarde Euro. Zusätzlich zu dem am 2. Juni angekündigten Rückkaufprogramm unterbreitet das Unternehmen seinen Aktionären ein Rückkaufangebot für bis zu 165 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 4,60 und 5,00 Euro pro Aktie.

Rocket Internet will Börse verlassen

Rocket Internet, das Berliner Beteiligungsunternehmen mit Investments in Online-Startups, will knapp sechs Jahre nach dem Börsengang 2014 die Börse verlassen und die eigenen Aktien aus dem Streubesitz zurückkaufen.

Dic Asset will Anleihe über bis zu 500 Millionen Euro begeben

Der Immobilienkonzern Dic Asset plant die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen Euro.

Jost wagt Prognose 2020 - Erstkonsolidierung von Alö hilft

Der Lkw-Zulieferer Jost Werke traut sich nun eine Prognose für das Gesamtjahr zu, wie mit dem Zwischenbericht zum zweiten Quartal Mitte August in Aussicht gestellt.

Shop Apotheke Europe richtet Büro in Berlin ein

Die Shop Apotheke Europe eröffnet dieses Jahr einen Tech-Standort in Berlin. 30 Mitarbeiter sollen in den neuen Büros gemeinsam mit Kollegen in Köln und Sevenum daran arbeiten, die Online-Apotheke auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland vorzubereiten und den Ausbau des e-Health-Geschäfts voranzutreiben, wie die Internetapotheke mitteilte.

Bertelsmann verdient wegen schwächerer Werbemärkte weniger

Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann hat die Corona-Krise im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnis waren deutlich rückläufig. Für das zweite Halbjahr 2020 rechnet das Unternehmen laut Mitteilung mit einer schrittweisen Erholung der Werbemärkte.

Datagroup steigert Umsatz, verdient wegen Sondereffekten weniger

Der IT-Dienstleister Datagroup ist weiter gewachsen und sieht sich gut positioniert, um vom anhaltenden Trend zur Digitalisierung zu profitieren. Negative Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie seien nur in einem kleinen Teil des Geschäftes zu spüren, teilte das Unternehmen mit.

EnBW ermöglicht einheitliches Laden in drei weiteren Ländern

Der baden-württembergische Staatsversorger EnBW erweitert sein Ladenetz um Frankreich, Italien oder die Niederlande. Insgesamt wächst das E-Mobilitätsangebot auf mehr als 100.000 Ladepunkte, wie das Unternehmen in Karlsruhe mitteilte.

Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof beraten über Insolvenzplan

In Essen hat die Gläubigerversammlung im Insolvenzfall von Galeria Karstadt Kaufhof begonnen. Die Gläubiger trafen sich am Dienstag in der Messe der Ruhrgebietsstadt, um über die Zukunft des Unternehmens und den aktuellen Insolvenzplan für das laufende Schutzschirmverfahren abzustimmen.

IPO/Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert strebt an die Börse

Der Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert bereitet seinen Börsengang vor. Mit Blick auf das schnelle Wachstum aufgrund der anhaltenden und steigenden Nachfrage in der gesamten Branche will das Unternehmen damit seine Aktionärsbasis erweitern, wie die Knaus Tabbert AG mitteilte.

Zumtobel mit Umsatzrückgang und Gewinneinbruch im 1. Quartal

Der österreichische Lichttechnikkonzern Zumtobel hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2020/21 weiter unter der Corona-Krise gelitten. Der Umsatz ging deutlich zurück und der Gewinn brach ein, einen Ausblick traut sich das Unternehmen nicht zu.

AstraZeneca: EU lässt Imfinzi bei kleinzelligem Lungenkrebs zu

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat für sein Medikament Imfinzi in der EU die Zulassung zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs bei Erwachsenen in Kombination mit einer Auswahl an Chemotherapien erhalten. Die Zulassung basiere auf positiven Ergebnissen der Phase-III-Studie Caspian.

Sanofi-Mittel Kevzara verfehlt Endpunkte in Covid-19-Studie

Der französische Pharmakonzern Sanofi SA hat mit seinem Medikament Kevzara einen weiteren Rückschlag in einer Medikamentenstudie zur Behandlung von Covid-19 verbucht. Eine Phase-3-Studie zur Untersuchung des Einsatzes des Arthritis-Medikamentes Kevzara bei schwer oder kritisch kranken Patienten habe ihren primären Endpunkt und den wichtigsten sekundären Endpunkt nicht erreicht, teilte die Sanofi SA mit.

Telecom Italia genehmigt Netzwerk-Beteiligung von KKR für 1,8 Mrd Euro

Telecom Italia holt den US-Finanzinvestor KKR für den Ausbau seines Netzes an Bord. Wie der Telekommunikationskonzern mitteilte, hat das Management ein Angebot von KKR zur Übernahme eines Minderheitsanteils an einem neuen Investmentprojekt namens Fibercop für 1,8 Milliarden Euro akzeptiert. Die Vereinbarung, die auch den italienischen Netzbetreiber Fastweb einschließt, sei der erste Schritt zum Aufbau eines nationalen ultraschnellen Breitband-Netzwerks.

Vodafone fusioniert Sendeturmgeschäft mit dem von Bharti

Die Vodafone Group nimmt den Faden zur Fusion des eigenen Sendeturmgeschäfts mit dem der indischen Bharti Airtel wieder auf. Die Briten vereinbarten, für die eigene Beteiligung von 42 Prozent an Indus Towers 760 Millionen neue Aktien des fusionierten Sendeturmbetreibers zu erhalten.

