Die Unternehmen in Deutschland müssen sich nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing an das neue Umfeld, das die Corona-Pandemie verursacht hat, anpassen. "Dieser notwendige Erneuerungsprozess wird aufgehalten, wenn Unternehmen in erster Linie darauf warten, dass alles wieder so wird wie zuvor", warnte Sewing auf dem "Bankengipfel" des Handelsblatts in Frankfurt. Viele Unternehmen müssten es schaffen, mit langfristig geringeren Umsätzen profitabel zu sein.

Siemens Gamesa liefert Turbinen für Windpark in Marokko

Siemens Gamesa hat einen Auftrag zur Lieferung von Turbinen an einen Windpark in Südmarokko erhalten. Auftraggeber für die Turbinen mit einer Gesamtleistung von 301 Megawatt ist ein Konsortium aus Nareva und Enel Green Power.

Deutsche Bahn treibt Digitalisierung der Schiene schneller voran

Die Deutsche Bahn drückt bei der Digitalisierung der Schiene aufs Tempo. Bis Ende 2021 soll die herkömmliche Stellwerkstechnik für den Eisenbahnbetrieb in Deutschland in zehn Regionen auf digitale Technologien umgerüstet sein, wie der Konzern mitteilte. Dies werde für deutlich höhere Kapazitäten und mehr Qualität im Bahnbetrieb sorgen. Der Bund finanziere die Einführung der neuen Stellwerke mit 500 Millionen Euro.

Evotec erhält über Partnerschaft mit Oxford Zugang zu Biobank QUOD

Das Wirkstoffunternehmen Evotec hat eine Partnerschaft mit der Universität Oxford geschlossen. In deren Rahmen erhalte Evotec Zugriff auf die Bioproben aus der Biobank Quality in Organ Donation (QUOD), die Forschern Blut-, Urin- und Gewebeproben aus Herz, Lunge, Leber und Niere sowie anonymisierte integrierte Krankenakten von Spendern zur Verfügung stellt, wie das Unternehmen mitteilte.

Aufsicht leitet Verfahren gegen Credit Suisse in Beschattungsaffäre ein

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma schaut sich die Beschattungsaffäre bei der Credit Suisse genauer an. Wie die Behörde mitteilte, hat sie ein "Enforcementverfahren" gegen die Bank eröffnet, in dem sie Anhaltspunkten zu Aufsichtsrechtsverletzungen nachgehen wird. Dabei gehe es insbesondere um die Frage, wie diese Aktivitäten dokumentiert und kontrolliert wurden.

Börsenaufsicht stoppt vorerst Pläne für direkte Listings an der Nyse

An der New Yorker Börse liegen Direktlistings zunächst auf Eis. Die New York Stock Exchange (Nyse) hat die Möglichkeit für Unternehmen, sich Kapital über eine direkte Notierung ohne ein IPO zu besorgen, ausgesetzt. Eine Gruppe institutioneller Investoren hat dies bei der Aufsicht erwirkt.

Pernod Ricard verdient signifikant weniger - 1 Mrd EUR Wertminderung

Pernod Ricard SA hat eine Abschreibung in Höhe von 1 Milliarde Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr verbucht, die den Nettogewinn signifikant senkte. Die Umsätze weltweit fielen wegen coronabedingt geschlossener Bars, Geschäfte an Flughäfen und stornierter Veranstaltungen.

Saint-Gobain erwirbt niederländische Strikolith

Saint-Gobain hat den niederländischen Bauzulieferer Strikolith erworben, wie der französische Baustoffhersteller mitteilte. Ein Preis wurde nicht genannt. Compagnie de Saint-Gobain SA will mit Strikolith sein eigenes Angebot an Wärmedämmungsverbundsystemen und Bauchemikalien ausbauen.

Zurich gründet neue Einheit für Ausbau digitaler Dienste

Der Versicherungskonzern Zurich will mit einer neuen Konzerneinheit und mehreren neuen Managern den Umbau des globalen Geschäfts vorantreiben. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, wird eine neue Einheit namens Global Business Platforms ins Leben gerufen, mit deren Hilfe die digitalen Dienstleistungen ausgebaut werden.

