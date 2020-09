Die spanischen Banken Caixabank und Bankia führen Gespräche über eine mögliche Fusion. Sollte es zu einer Transaktion kommen, wäre das die größte Fusion im spanischen Bankensektor seit Jahren, durch die ein führender Akteur der Branche in Spanien mit einer Bilanzsumme von mehr als 650 Milliarden Euro entstehen würde. Die beiden Institute erörtern nach eigenen Angaben einen Zusammenschluss über einen Aktientausch, durch den die nach Bilanzsumme drittgrößte Bank des Landes entstehen würde - nach der Banco Santander SA, einer der größten Banken der Eurozone , und der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, die ebenfalls international vertreten ist.

Monte dei Paschi begibt 300-Mio-EUR Nachranganleihe

Die italienische Banca Monte dei Paschi die Siena hat eine nachrangige Tier-2-Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro begeben und damit eine der Bedingungen der Europäischen Zentralbank zur Sanierung der Bank erfüllt. Die Emission ist eine der Vorgaben der EZB für den Plan der Bank, sich von faulen Krediten im Wert von etwa 8,1 Milliarden Euro zu befreien. Der Plan wurde unter der Bedingung genehmigt, dass die staatseigene Bank ihre Kapitalpuffer verstärkt, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Ryanair erlöst 400 Mio EUR über Aktienplatzierung

Ryanair hat im Rahmen der Platzierung neuer Aktien am Donnerstag 400 Millionen Euro eingenommen. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Finanzkraft dienen, die Billigfluglinie konzentriert sich derzeit auf die Erhaltung der Liquidität. Platziert wurden den Angaben zufolge 35,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 11,35 Euro je Aktie, ein Abschlag von 2,7 Prozent zum Schlusskurs von 11,66 Euro am Donnerstag.

Roche erhält von FDA Emergency-Use-Zulassung für Corona-Schnelltest

Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Notfall-Genehmigung (Emergency Use Authorization) für den Schnelltest von Sars-CoV-2 und den Influenza A/B erhalten. Die Genehmigung gilt für die Cobas 6800/8800 Analysesysteme.

Telefonica sagt Verkauf von El-Salvador-Tochter an America Movil ab

Telefonica nimmt wegen regulatorischer Herausforderungen Abstand von dem Plan, ihre Tochter in El Salvador zu verkaufen. Das spanische Telekommunikationsunternehmen wollte 99,3 Prozent an Telefonica Moviles El Salvador an America Movil verkaufen. Telefonica teilte mit, die Entscheidung sei einvernehmlich zwischen Verkäufer und Käufer gefallen, nach sorgfältiger Prüfung der Bedingungen für die behördliche Genehmigung der Transaktion.

Vattenfall bot in Steinkohle-Auktion das Aus von Moorburg an

Der schwedische Energieversorger Vattenfall treibt seine Pläne für eine Abschaltung des umstrittenen Hamburger Kohlekraftwerks Moorburg weiter voran. Das Unternehmen habe mit Moorburg an der Auktion für die Stilllegung von Kohlekapazitäten teilgenommen, sagte der scheidende Vattenfall-Chef Magnus Hall der Süddeutschen Zeitung. "Wenn wir den Zuschlag bekommen, würden wir die entsprechenden Kapazitäten Mitte nächsten Jahres schließen", sagte Hall.

Wienerberger verkauft ZZ Wancor an Swisspor - Rückzug aus Schweiz

Der österreichische Baukonzern Wienerberger verkauft mangels Wachstumspotenzial seine Schweizer Tochter ZZ Wancor und zieht sich aus dem Schweizer Markt zurück. Käufer ist die Swisspor Gruppe, die Transaktion wurde im Rahmen eines "Share Deals" durchgeführt, über die Konditionen sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Verkaufserlös werde in weitere selektive Übernahmen und Innovationen in stark wachsenden Segmenten mit höheren Ertragschancen investiert.

