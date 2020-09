Die italienische Kartellbehörde hat Untersuchungen gegen die Alphabet-Tochter Google, Apple und Dropbox im Zusammenhang mit ihren Cloud-Diensten eingeleitet. Gegenstand der Untersuchung ist laut Mitteilung der Verdacht unfairer Geschäftspraktiken und/oder Verstößen gegen Verbraucherrechte sowie unfairer Klauseln in Vertragsbedingungen.

Samsung und Verizon schließen 5G-Vertrag über 6,65 Mrd Dollar

Samsung hat mit dem US-Telekomkonzern Verizon einen Vertrag über Netzwerkausrüstung und Dienstleistungen im Volumen von 6,65 Milliarden US-Dollar geschlossen. Der Auftrag gibt den Ambitionen des südkoreanischen Elektronikkonzerns Auftrieb, ein führender Anbieter für 5G-Technologie zu werden. Die Vereinbarung zwischen Samsung und Verizon läuft bis Ende 2025 und betrifft in erster Linie die 5G-Infrastruktur, auch wenn sie allgemein den Verkauf, die Installation und die Wartung von Netzwerkausrüstung umfasst, wie aus einer Mitteilung von Samsung in Südkorea hervorgeht. Samsung wollte sich nicht dazu äußern, welches Vertragsvolumen in direktem Zusammenhang mit 5G steht.

Vattenfall baut 8.000 neue Ladepunkte in den Niederlanden

Der schwedische Energieversorger Vattenfall investiert stärker ins elektrische Fahren in Europa. Wie das Unternehmen bereits am Sonntag mitteilte, hat es in den Niederlanden eine der größten Ausschreibungen für neue Ladenetze gewonnen. Bis 2024 sollen in den Provinzen Noord-Brabant und Limburg bis zu 8.000 neue Ladestationen errichtet werden. Die Vereinbarung enthält innovative Lösungen wie Smart Charging und den vorausschauenden Ausbau der Ladeinfrastruktur. Vattenfall betreibt in Deutschland mehr als 25.000 Ladestationen und europaweit über 85.000.

