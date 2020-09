Der Billigflieger easyjet geht davon aus, im Schlussquartal dieses Jahres gerade mal mit etwas weniger als 40 Prozent seiner ursprünglich geplanten Kapazität unterwegs zu sein. Zugleich erneuerte die easyjet plc ihren Aufruf an die britische Regierung, der durch die Covid-19-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogenen Branche unter die Arme zu greifen. Easyjet will die eigene Liquiditätsposition weiterhin regelmäßig überprüfen und bewerten. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit und Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr sieht sich die Billigfluggesellschaft weiterhin außerstande, einen belastbaren Ausblick für dieses oder nächstes Jahr abzugeben.

Europcar will Corona-Folgen mit finanzieller Umstrukturierung abfedern

Der Autovermieter Europcar will angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise mit seinen Kreditgebern über eine finanzielle Neuaufstellung verhandeln. Man wolle eine an das Umsatzniveau angepasste nachhaltige Kapitalstruktur mit geringerer Verschuldung und angemessener Liquidität sicherstellen, teilte die in Paris ansässige Europcar Mobility Group SA mit. Die Covid-19-Pandemie hatte den Autovermieter stark getroffen und ihm im zweiten Quartal einen Verlust von 181 Millionen Euro beschert. Europcar rechnet mit einer bestenfalls langsamen Erholung.

KKR bringt Rüstungsfirma Hensoldt an die Börse

Die Rüstungsfirma Hensoldt wagt den Schritt an die Börse. Wie das Unternehmen mitteilte, ist bis Jahresende - vorbehaltlich des Kapitalmarktumfelds - eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Das Angebot werde Aktien aus dem Bestand eines KKR-Fonds und neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung umfassen. Details dazu nannte die Hensoldt AG, die 2017 mithilfe des US-Finanzinvestors KKR aus dem Airbus-Konzern ausgegliedert worden ist, nicht.

Mylan kauft Aspen europäisches Thrombose-Geschäft für 641,9 Mio EUR ab

Der britische Pharmakonzern Mylan kauft für 641,9 Millionen Euro das geistige Eigentum und die Kommerzialisierungsrechte am Thrombose-Geschäft von Aspen Pharmacare Holdings Ltd. in Europa. Die Transaktion umfasst eine Vorauszahlung von 263,2 Millionen Euro, die Mylan aus Barmitteln finanziert. Die restlichen 378,7 Millionen Euro sind im Juni 2021 fällig, wie der Generikahersteller, der gerade mit der Pfizer-Sparte Upjohn fusioniert, mitteilte.

Chinesischer Wasser-Konzern Nongfu Spring mit fulminantem Debüt

Die Nongfu Spring Co hat einen überaus erfolgreichen ersten Tag an der Börse Hongkong hinter sich. Die Aktie des größten chinesischen Anbieters von in Flaschen abgefülltem Wasser kletterte vom Ausgabepreis um bis zu 89 Prozent, bevor sie 54 Prozent im Plus schloss. Durstige Anleger hatten Aktien für 150 Milliarden US-Dollar bei einem Volumen von 1,1 Milliarden Dollar geordert.

Royal Mail: Umsatz und Kosten übertreffen Erwartungen

Die britische Royal Mail hat in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 im Inlandsgeschäft beim Umsatz die eigenen Erwartungen übertroffen. Allerdings stiegen die Kosten stärker als erwartet. Grund waren laut Mitteilung höhere Kosten verbunden mit der Verlagerung des Geschäfts im Inland hin zu signifikant höheren Volumina bei Paketen durch E-Commerce und einem Rückgang bei Briefen, wie der britische Post-Dienstleister in einem Trading Statement vor der Hauptversammlung mitteilte. Aufgrund des historischen Fokus auf das Briefgeschäft seien bisher strukturelle Anpassungen an die neuen Marktverhältnisse nur teilweise umgesetzt worden.

Swiss Re rechnet mit weiter anziehenden Versicherungsprämien

Swiss Re blickt zuversichtlich auf die anstehende Erneuerungsrunde. Angesichts zunehmender Risiken, hoher Schadensforderungen und niedriger Zinsen erwarte Swiss Re über alle Segmente hinweg weiter anziehende Preise, teilte der Schweizer Rückversicherungskonzern anlässlich des virtuell stattfindenden jährlichen Branchentreffens mit. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld erhöhe zwar die Abhängigkeit von versicherungstechnischen Gewinnen, in Anbetracht einer steigenden Nachfrage nach Versicherungsschutz gekoppelt mit höheren Risiken seien die Marktaussichten für die Versicherungs- und Rückversicherungsbranche aber gut.

