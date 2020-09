indizes in diesem Artikel SDAX 12.405,7

Bosch und SAP haben eine strategische Kooperation zur Vereinfachung digitaler Unternehmensprozesse vereinbart. Ziel ist es, einen digitalen Industriestandard unter anderem für den Austausch und die Verwendung von Unternehmensdaten entlang der Wertschöpfungskette weiter zu entwickeln, wie Bosch mitteilte.

Knorr-Bremse rüstet wieder ICE für Siemens Mobility aus

Der Bahn- und Nutzfahrzeugezulieferer Knorr-Bremse rüstet wieder für Siemens Mobility Züge aus, diesmal 30 Hochgeschwindigkeitszügen für die Deutsche Bahn. Wie der MDAX-Konzern aus München mitteilte, umfasst der Vertrag Brems- und Einstiegssysteme mit einem Gesamtauftragswert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zudem gebe es eine Option auf die Ausstattung von 60 weiteren Zügen.

Corestate stapelt in neuem Jahresausblick deutlich tiefer

Corestate Capital traut sich wieder einen Ausblick für das Gesamtjahr zu. Wie der im SDAX notierte Immobilien-Investment-Manager mitteilte, hat er unter anderem mit deutlich niedrigeren Erträgen zu kämpfen. Immerhin

Dermapharm hält Nettogewinn im 1. Halbjahr stabil

Der Arzneimittelhersteller Dermapharm hat im ersten Halbjahr 2020 unter dem Strich in etwa so viel verdient wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Mit 39,1 Millionen Euro lag das Konzernergebnis nur unwesentlich unter dem Vorjahreswert von 39,4 Millionen.

EU will sich über 200 Mio Impfstoffdosen von Biontech sichern

Die Europäische Kommission (EU) spricht mit der Mainzer Biontech und dem US-Pharmakonzern Pfizer über eine Liefervereinbarung für 200 Millionen Corona-Impfstoffdosen. Die ersten Gespräche seien abgeschlossen und nun werde man Vertragsverhandlungen mit der EU aufnehmen, teilte Biontech mit.

Grüne fordern bei Tui-Hilfen staatliche Mitsprache im Konzern

Die Grünen haben den Druck auf die Bundesregierung erhöht, Staatshilfen für Tui an Bedingungen zum Erhalt von Arbeitsplätzen und an ökologische Standards zu knüpfen. "Die Bundesregierung darf ihre Fehler vom Lufthansa-Deal nicht wiederholen", sagte ihr haushaltspolitischer Sprecher Sven-Christian Kindler der Rheinischen Post. "Sie muss sich in den Verhandlungen mit der Tui dafür einsetzen, dass sie einen direkten Einfluss auf die wichtigen strategischen Entscheidungen des Unternehmens nehmen kann."

Astrazeneca setzt Corona-Impfstoffstudie vorsorglich aus

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat seine klinische Studie mit einem potenziellen Covid-19-Impfstoff als Reaktion auf die Erkrankung eines Studienteilnehmers vorsorglich gestoppt. Dieses Vorgehen sei in solchen Fällen üblich, um von unabhängiger Stelle überprüfen zu lassen, ob die gesundheitlichen Probleme des Probanden mit dem Studienmedikament zusammenhängen oder nicht, teilte die Astrazeneca plc mit.

IPO/David Beckhams E-Sports-Firma will an die Börse

Die Guild Esports plc zieht es an die Börse. Das E-Sports-Unternehmen, das den ehemaligen Fußballstar David Beckham zu seinen Gründungsaktionären zählt, plant ein IPO in London noch in diesem Herbst.

LVMH will Tiffany-Übernahme nicht wie gehabt abschließen

Der Luxusgüterkonzern LVMH droht die Übernahme des Schmuckhändlers Tiffany platzen zu lassen. Wie die LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE mitteilte, sieht sie sich unter den gegenwärtigen Umständen nicht in der Lage, die Transaktion zu den vereinbarten Konditionen durchzuführen. Tiffany hingegen besteht auf einen Abschluss der Übernahme und will diesen notfalls gerichtlich erzwingen.

Mediaset rauscht im Halbjahr in die roten Zahlen

Mediaset hat nach massiven Einbrüchen beim Werbeaufkommen in Italien und Spanien im ersten ersten Halbjahr rote Zahlen geschrieben. Der italienische Fernsehkonzern verbuchte einen Fehlbetrag von 18,9 Millionen Euro - verglichen mit einem Gewinn von 102,7 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2019.

Solvay und Veolia kooperieren bei Recycling von Elektroautobatterien

Solvay und Veolia Environment haben eine Forschungs- und Entwicklungskooperation beim Recycling von Elektroautobatterien vereinbart.

