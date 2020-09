Der niederländische Farbenhersteller Akzo Nobel stellt eine Abschwächung des konjunkturellen Gegenwinds für sein Geschäft fest. Wie der Konzern mitteilte, geht er für das dritte Quartal auf Basis konstanter Wechselkurse von einem Umsatz nahe dem Vorjahresniveau von 2,4 Milliarden Euro aus.

Hotels sollen in Deutschland gegen Booking.com klagen können

Hotels sollen in Deutschland gegen die niederländische Buchungsplattform Booking.com klagen können. Diese Auffassung vertrat am Donnerstag der Rechtsgutachter am Europäischen Gerichtshof (EuGH), Henrik Saugmandsgaard Øe. Für ihr abschließendes Urteil sind die Luxemburger Richter daran nicht gebunden, sie folgen den sogenannten Schlussanträgen aber in den allermeisten Fällen. (Az: C-59/19)

BP steigt in US-Offshore-Windpark-Geschäft ein

Der Ölkonzern BP versucht sich erstmals an Offshore-Windpark-Projekten. Die BP plc tut sich dazu nach eigenen Angaben mit der Equinor ASA zusammen, um Offshore-Windpark-Projekte in den USA zu entwickeln. Zudem wird BP für 1,1 Milliarden US-Dollar die Hälfte an den Offshore-Windparks Empire Wind und Beacon Wind von Equinor erwerben.

Dixons Carphone steigert Umsatz - erwägt Teil-IPO Nordeuropa-Geschäft

Dixons Carphone hat im 17-Wochen-Zeitraum per Ende August den Umsatz in allen Regionen gesteigert und dabei stark vom wachsenden Online-Handel profitiert. Wie die britische Elektronikhandelskette im Rahmen eines Trading Statements vor der Hauptversammlung mitteilte, erwägt sie für 2021 ein Teil-IPO des nordeuropäischen Geschäfts.

Dufry sichert sich Advents Unterstützung für Kapitalerhöhung

Der Reise-Detailhändler Dufry will sein Kapital erhöhen und damit die Übernahme der restlichen Anteile der US-Tochter Hudson finanzieren. Die in Basel ansässige Dufry AG will mit der Kapitalerhöhung nach eigenen Angaben rund 500 Millionen Schweizer Franken einsammeln.

EQT kauft spanische Immobilien-Plattform Idealista für 1,3 Mrd EUR

Die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT übernimmt den spanischen Immobilien-Marketplace Idealista für 1,3 Milliarden Euro. Bislang gehört die in Spanien, Portugal und Italien aktive Immobilien-Plattform Apax Partners und dem Management. Idealista-Gründer Jesus Encinar wird das Unternehmen weiterhin leiten.

IAG legt Bedingungen für Kapitalerhöhung fest

Die British-Airways-Mutter IAG will im Rahmen ihrer geplanten milliardenschweren Kapitalerhöhung rund 3 Milliarden neue Aktien zu 0,92 Euro je Aktie platzieren. Basierend auf dem Schlusskurs vom Mittwoch liegt der Preis 36 Prozent unter dem theoretischen Preis abzüglich der Bezugsrechte.

Standard Chartered gibt sich konzernweit neue Struktur

Standard Chartered wird sich nach der Neustrukturierung des Asien-Geschäfts ab Januar auch konzernweit eine neue Struktur geben. Wie die britische Bank mitteilte, werde sie zu dem Zweck ein neues Segment Consumer, Private and Business Banking schaffen, mit dem Ziel, das Geschäft mit vermögenden und Privatkunden auszubauen.

Suez lehnt "feindliche" Übernahme durch Veolia ab

Der französische Entsorgungskonzern Suez lehnt eine Übernahme durch Veolia Environnement ab. Der "feindliche" Vorschlag Veolias werde dem Wert des Unternehmens nicht gerecht und werfe Fragen etwa zu den Themen Kartellrecht und Jobverlusten auf, teilte die Suez SA mit. Man sei offen, Alternativen zu dem Angebot des Konkurrenten auszuloten.

Anna Borg wird neue Vattenfall-Chefin

Die bisherige Finanzchefin von Vattenfall, Anna Borg, rückt an die Spitze des schwedischen Energieversorgers. Sie übernimmt die Nachfolge von Präsident und CEO Magnus Hall ab 1. November 2020, teilte das Unternehmen mit. Die Suche nach einem neuen Finanzvorstand beginne "unmittelbar". Hall hatte am 21. Juli dieses Jahres seinen Rücktritt als Vattenfall-Chef verkündet.

Simon Property und Brookfield Property kaufen insolvente J.C. Penney

Die Shopping-Mall-Betreiber Simon Property Group und Brookfield Property Partners wollen für 800 Millionen US-Dollar die insolvente Kaufhauskette J.C. Penney kaufen. Damit kann das operative Geschäft von J.C. Penney teilweise weitergeführt werden.

Tesla will sich in Grünheide vergrößern - Bericht

Der US-Elektroautobauer Tesla will sich am Standort Grünheide bei Berlin offenbar vergrößern. Wie die Wirtschaftswoche unter Berufung auf einen Insider berichtet, will das Unternehmen im Gewerbegebiet GVZ Berlin Ost Freienbrink, unweit des Tesla-Werksneubaus, zwölf Hektar kaufen. Der Kaufvertrag soll weitgehend stehen.

