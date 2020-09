Der margenschwache Nutzfahrzeughersteller MAN will mit einschneidenden Maßnahmen profitabler werden. Der zur Traton gehörende Münchener Traditionskonzern plant laut Mitteilung den Abbau von bis zu 9.500 Stellen in Deutschland, Österreich und weltweit. Teilweise sollen Entwicklungs- und Produktionsprozesse an andere Standorte verlagert werden. Der Fertigungsstandort Steyr sowie die Betriebe in Plauen und Wittlich stünden zur Disposition.

De Beers verzeichnet dank Brautschmuck höhere Diamantennachfrage

Der Diamantenproduzent und Edelsteinhändler De Beers hat eine rege Nachfrage verzeichnet. Wie die Tochtergesellschaft von Anglo American mitteilte, wurden im siebten Verkaufszyklus des Jahres fast dreimal so viele Rohdiamanten verkauft wie im vorangegangenen Zyklus. De Beers verwies zur Begründung darauf, dass einige Käufer sich bereits auf Weihnachten vorbereiteten. Zudem sei die Nachfrage nach Brautdiamantschmuck in allen Märkten rege. De Beers, die das Jahr in insgesamt zehn Verkaufszyklen einteilt, erklärte weiter, im siebten Zyklus habe man Rohdiamanten im Wert von 320 Millionen US-Dollar verkauft, nach 116 Millionen Dollar im vorangegangenen Zyklus.

Euronext in Gesprächen mit CDP über Angebot für Borsa Italiana

Euronext ist derzeit in Gesprächen mit der vom italienischen Staat kontrollierten Bank Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) über ein mögliches gemeinsames Gebot zum Erwerb der italienischen Borsa Italiana, wie die Mehrländerbörse mitteilte. Das Angebot würde sich an die London Stock Exchange richten, zu deren Gruppe die Mailänder Borsa Italiana gehört.

Sodexo mit hohen Belastungen wegen Corona-Pandemie

Der französische Caterer Sodexo muss im zweiten Halbjahr wohl mehr als 400 Millionen Euro an Belastungen infolge der Corona-Pandemie verbuchen. Zwar habe sich das operative Geschäft im vierten Geschäftsquartal wie erwartet entwickelt, teilte die Sodexo SA mit. Allerdings seien voraussichtlich Restrukturierungskosten über rund 160 Millionen und eine Wertminderung von etwa 250 Millionen Euro fällig.

