Die Belastungen für die Versicherungswirtschaft aus der Pandemie, die niedrigen Zinsen und die Großschäden der vergangenen drei Jahre sorgen für Preiserhöhungen in der Rückversicherung. So rechnet die Hannover Rück für die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2021 spartenübergreifend mit deutlichen Preissteigerungen in der Schaden-Rückversicherung, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Preiserhöhungen auf der Erst- und Rückversicherungsseite im Januar und darüber hinaus seien "unumgänglich", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. Die dauerhaft niedrigen Zinsen erforderten "eine hohe Disziplin bei der Preisfindung, da die Profitabilität der Versicherungstechnik Rückgänge aus den Kapitalanlageerträgen noch stärker ausgleichen muss."

Evotec und Bioaster kooperieren bei Infektionskrankheitserforschung

Das Wirkstoffunternehmen Evotec und das französische Bioaster Technological Research Institute haben eine Partnerschaft zur Förderung der Erforschung von Infektionskrankheiten geschlossen. Die beiden Partner wollen neue Forschungsprojekte gegen Infektionskrankheiten und antimikrobielle Resistenzen anstoßen, durch die potenzielle neue Therapien und Technologien entstehen, wie die Evotec SE mitteilte.

IPO/Knaus Tabbert startet seine Zeichnungsfrist

Die Zeichnungsfrist für die Aktien des Wohnwagen- und Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert startet am heutigen Montag und läuft bis zum 22. September. Das Börsendebüt will die Gesellschaft am 23. September im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse feiern. Die Preisspanne für den Börsengang liegt bei 58 bis 74 Euro je Aktie. Das Angebot bestehe aus insgesamt 4,945 Millionen Aktien, teilte der Konzern mit, der die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf Basis der Preisspanne bei rund 602 bis rund 768 Millionen Euro sieht. Nach dem Börsendebüt soll der Streubesitz bei rund 48 Prozent liegen. Knaus Tabbert will ab 2021 etwa die Hälfte des jährlichen Jahresüberschusses als Dividende ausschütten.

Euronext reicht Offerte für Borsa Italiana ein

Um die Borsa Italiana bahnt sich ein Übernahmewettbewerb an. Am Montagmorgen erklärte der europäische Börsenbetreiber Euronext, man habe der London Stock Exchange (LSE) ein nicht-bindendes Angebot zum Kauf ihrer Tochter Borsa Italiana unterbreitet. Finanzielle Details nannte die Euronext nicht, wies aber darauf hin, dass die Offerte in Partnerschaft mit der italienische Bank Cassa Depositi e Prestiti und Intesa Sanpaolo erfolgt. Die Euronext betonte, es gebe keine Sicherheit dafür, dass es letztlich zu einer Transaktion kommen werde. An einer Übernahme der Mailänder Börse ist auch die Deutsche Börse interessiert.

Philips will 2025 mit Recycling-Produkten 25 Prozent Umsatz machen

Philips will den Umsatzanteil von Produkten auf Basis von Recyclingmaterialien bis zum Jahr 2025 auf 25 Prozent ausweiten. Der niederländische Medizintechnikkonzern stellte zu Wochenbeginn neue Nachhaltigkeitsziele für die nächsten fünf Jahre vor. Unter anderem will sich Philips auf den verstärkten Einsatz wiederverwerteter Materialen konzentrieren. 2019 lag der Umsatz solcher Produkte und Dienste bei 19,5 Milliarden Euro. Alle neuen Produkte sollen künftig so entwickelt werden, dass sie am Ende der Nutzung wiederverwendet werden können. Zu diesem Zweck werde das Unternehmen in nachhaltige Innovationen investieren, sein Trade-In-Programm auf alle seine professionellen medizinischen Geräte ausweiten und an seinen Standorten zirkuläre Praktiken einführen, hieß es in einer Mitteilung.

Bytedance will Oracle als US-Partner von Tiktok - Kreise

Nachdem der US-Konzern Microsoft im Werben um die chinesische App Tiktok verschmäht wurde, soll Kreisen zufolge nun Oracle den Zuschlag erhalten haben. So werde die Tiktok-Muttergesellschaft Bytedance ankündigen, dass Oracle nun der "vertrauenswürdige Technologiepartner" von Tiktok in den Vereinigten Staaten werde, sagten mit der Sache vertraute Personen. Der Deal werde wahrscheinlich nicht als direkter Verkauf strukturiert sein. Der nächste Schritt sei, dass das Weiße Haus und der Ausschuss der US-Regierung zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten der Transaktion zustimmten. Tiktok wird von US-Präsident Donald Trump mit einem Verbot bedroht. Trump verdächtigt die populäre Plattform der Spionage für die chinesische Regierung.

Softbank denkt erneut über Privatisierung nach - Presse

Die japanische Softbank liebäugelt nach einem Pressebericht erneut mit der Privatisierung des Konzerns. Wie die Zeitung Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, herrscht bei den Führungskräften Frustration darüber, dass die Gesellschaft an der Börse mit einem anhaltenden Abschlag bewertet wird, im Vergleich zu den Bewertungen ihrer einzelnen Beteiligungen. Zudem gebe es eine Reihe grundlegender Änderungen in der langfristigen Geschäftsstrategie von Softbank, seitdem das Unternehmen 2016 den 100 Milliarden US-Dollar schweren Vision Fund aufgelegt hat. So sehe sich Softbank nun eher als Investor und Vermögensverwalter und nicht mehr wie in seiner 39-jährigen Geschichte als direkter Betreiber von Unternehmen.

Softbank erlöst fast 10 Mrd Euro mit Mobilfunk-Aktien

Softbank wird die zum Verkauf gestellten 1,03 Milliarden Aktien der Mobilfunktochter gleichen Namens zu je 1.204,50 Yen versilbern. Daraus ergibt sich ein Gesamterlös von umgerechnet 9,85 Milliarden Euro (1,238 Billionen Yen), wie der japanische Technologiekonzern mitteilt. Die Softbank Group hatte die Transaktion, bei der sie die Mehrheit am Mobilfunkbetreiber Softbank Corp verlieren wird, bereits Ende August angekündigt. Jetzt wurde der Verkaufspreis für die Offerte veröffentlicht. 303 Millionen Aktien sollen außerhalb Japans angeboten werden, der Rest im Inland. Softbank erklärte, in der Zwischenbilanz zum zweiten Geschäftsquartal per Ende September werde ein Erlös von 1,058 Billionen Yen verbucht. Nach der Transaktion hält die Softbank Group noch 40 Prozent der Anteile der Softbank Corp.

