Bei der LEG Immobilien AG haben sich in diesem Jahr ein Drittel der Aktionäre für eine Aktiendividende entschieden. Dadurch bleiben dem Düsseldorfer Wohnungsunternehmen Barmittel im Volumen von 84,6 Millionen Euro erhalten, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dic Asset kauft Bürogebäude in der Region Stuttgart

Der Immobilienkonzern Dic Asset hat das Bürogebäude "Gate 9" in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart für rund 72 Millionen Euro von einer Projektgesellschaft der thallos AG erworben. Das Objekt wird bis zum Frühjahr nächsten Jahres modernisiert und verfügt über 17.900 Quadratmeter vermietbare Flächen.

Indus legt Schuldscheindarlehen unter Nachhaltigkeitskriterien auf

Die Beteiligungsgesellschaft Indus hat erstmals ein an ESG-Standards (Umwelt, Soziales, Gute Unternehmensführung) gekoppeltes Schuldscheindarlehen begeben. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, wurde das ursprüngliche Volumen wegen der großen Nachfrage um 10 Millionen auf 60 Millionen Euro aufgestockt. Das Geld dient dem allgemeinen Finanzierungsbedarf der Indus Holding AG.

Biontech erhält 375 Mio Euro staatliche Förderung für Impfstoffprogramm

Die Mainzer Biontech SE bekommt für die Entwicklung ihres Corona-Impfstoffs Unterstützung von der deutschen Bundesregierung. Wie das Unternehmen mitteilte, erhält es bis zu 375 Millionen Euro aus dem Covid-19-Sonderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die beschleunigte Impfstoffentwicklung und den Ausbau der Produktionskapazitäten in Deutschland.

Cropenergies wird nach gutem Zweitquartal deutlich optimistischer

Der Bioethanolhersteller Cropenergies ist dank der hohen Nachfrage nach erneuerbarem Ethanol operativ besser durch das zweite Quartal gekommen als im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2020/21 wird die Südzucker-Tochter nun deutlich optimistischer. Allerdings unter der Annahme, dass es nicht erneut zu bedeutenden Mobilitätsbeschränkungen in der EU wegen der Coronavirus-Krise kommt.

BP liefert in Partnerschaft erneuerbare Energie an Microsoft

Der britische Energiekonzern BP hat eine Partnerschaft mit Microsoft geschlossen, die beiden Unternehmen helfen soll, ihre Null-Emissions-Ziele zu erreichen. Im Rahmen der Partnerschaft werde BP den US-Technologiekonzern mit grünem Strom beliefert, um Microsoft zu helfen, seine Ziele bis 2025 zu erreichen.

Domino's Pizza schafft 5.000 Arbeitsplätze in Großbritannien

Die Schnellrestaurantkette Domino's Pizza Group plc will in Großbritannien 5.000 neue Arbeitsplätze schaffen, um auf die Phase mit dem lebhaftesten Geschäft im Jahresverlauf vorbereitet zu sein. Gesucht werden Pizzaköche, Kundendienstmitarbeiter und Auslieferungsfahrer, erklärte das Unternehmen.

H&M erholt sich im 3. Quartal besser als erwartet von der Krise

Der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) hat sich von dem Einbruch im Einzelhandel durch die Corona-Pandemie besser erholt als erwartet. Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte das Unternehmen in seinem dritten Geschäftsquartal einen Vorsteuergewinn von rund 2 Milliarden schwedischen Kronen (ca. 192 Millionen Euro).

Klarna sammelt 650 Millionen Dollar in Finanzierungsrunde ein

Schwedens Zahlungsabwickler Klarna hat weiteres Geld zur weltweiten Expansion seiner Dienstleistungen eingeworben. Der Technologieinvestor Silver Lake, Singapurs Staatsfonds GIC sowie Fonds, die von Blackrock und HMI Capital verwaltet werden, steuerten in der jüngsten Finanzierungsrunde insgesamt 650 Millionen Dollar bei. Die Klarna Bank wird dadurch mit 10,65 Milliarden Dollar bewertet.

Google droht Milliardenklage wegen Privatshäre britischer Kinder

Der Alphabet-Tochter Google droht eine Klage in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar im Namen von mehr als fünf Millionen britischen Kindern unter 13 Jahren und ihren Eltern. Laut der Klage soll das Videoportal Youtube, das zu Google gehört, routinemäßig Datenschutzgesetze verletzt haben, indem es Kinder online getrackt hat.

US-Sicherheitsbehörden prüfen Vereinbarung von Oracle und Tiktok

Das US-Finanzministerium wird eine Vereinbarung von Oracle Corp. und anderen Unternehmen überprüfen, mit denen Tiktoks US-Geschäft so umstrukturiert werden soll, dass ein Verbot der beliebten Video-Sharing-App aufgrund deren chinesischen Eigentümern vermieden werden kann. Oracle hatte am Montagabend mitgeteilt, in einem Schreiben von Tiktoks chinesischer Muttergesellschaft Bytedance an die US-Regierung als Partner genannt worden zu sein.

Victory Square Health darf Covid-19-Antikörpertest in EU verkaufen

Victory Square Health Inc., ein Portfoliounternehmen des kanadischen Startup-Inkubators Victory Square Technologies (VST), hat die Genehmigung für Verkauf und Verwendung eines Covid-19-Antikörpertests in der Europäischen Union erhalten.

Brauerei in Brasilien protestiert mit Bierpreis gegen Regenwaldvernichtung

Der brasilianische Brauereikonzern Anbev macht mit einer neuen Biersorte plus eigenem Preisindex auf die rapide fortschreitende Vernichtung des Regenwaldes im Amazonas aufmerksam: Der Preis der Flasche "Colorado Amazonas" sinkt, wenn die Urwaldvernichtung zurückgeht - bei einer negativen Entwicklung dagegen steigt er.

