Osram profitiert von einer Aufhellung der geschäftlichen Entwicklung und hebt die im Juni gesenkte Prognose für das in zwei Wochen endende Geschäftsjahr 2019/20 wieder an. Der Umsatz werde auf vergleichbarer Basis um 14 Prozent geringer ausfallen, teilte der Lichttechnikkonzern am Mittwoch ad hoc mit. Im Juni war noch ein Rückgang von 15 bis 19 Prozent prognostiziert worden. Noch deutlicher zeigt sich die Besserung beim Ergebnis. Trotz des weiterhin erheblichen Umsatzrückgangs erwartet Osram eine bereinigte EBITDA-Marge von 8 Prozent zu schaffen - das wäre nur 30 Basispunkte weniger als im Vorjahr. Hier hatte der Konzern zuletzt nur 3 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt.

ZF sieht Arbeitsplätze durch EU-Klimaziele gefährdet

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen befürchtet, dass die verschärften Klimaziele der EU Arbeitsplätze im Automobilbereich gefährden. Sollten die neuen EU-Klimaziele - also die geplante erneute Absenkung des CO2-Grenzwertes für die Automobilindustrie - tatsächlich implementiert werden, werde der Pkw-Markt in Europa leiden, sagte Wolf-Henning Scheider, CEO des drittgrößten deutschen Autozulieferers ZF Friedrichshafen, dem Fachdienst Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility.

Geberit startet Aktienrückkauf für 500 Mio Franken am Donnerstag

Der Schweizer Anbieter von Sanitärprodukten Geberit beginnt am Donnerstag mit seinem neuen Rückkaufprogramm. Bis zu 500 Millionen Schweizer Franken will das Unternehmen dafür ausgeben, wie Gebereit bereits im März angekündigt hatte. Auf Basis des Schlusskurses der Geberit-Namenaktie vom Dienstag entspricht dies rund 950.000 Namenaktien oder 2.6 Prozent des Aktienkapitals. Der Start des Aktienrückkaufs war für das zweite oder dritte Quartal in Aussicht gestellt worden. Das Rückkaufprogramm soll den Angaben vom Mittwoch zufolge maximal zwei Jahre dauern.

Julius Bär spricht mit DOJ über Beilegung von Fifa-Korruptionsfällen

Die schweizerische Privatbankgruppe Julius Bär will die verbleibenden Angelegenheiten im Zusammenhang mit Korruptionsvorfällen rund um den Weltfussballverband Fifa endgültig abhaken. "Die Bank befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Justizministerium (DOJ) über eine Lösung in dieser Angelegenheit, die zur Zahlung eines zweistelligen Millionenbetrags in US-Dollar führen könnte", erklärte die Julius Bär Gruppe und verwies darauf, dass bis zur Erzielung einer Vereinbarung keine weiteren Kommentare abgegeben werden können.

Svenska Handelsbanken baut 1.000 Stellen in Schweden ab

Das Kreditinstitut Svenska Handelsbanken will weiter in seine digitalen Angebote investieren, was allerdings eine Schließung der Hälfte der stationären Filialen zur Folge haben wird. Rund 1.000 Arbeitsplätze in Schweden will Svenska Handelsbanken im Zuge dessen streichen. Wie die Bank am Mittwochmorgen mitteilte, soll die Anzahl der Filialen von derzeit 380 bis Ende 2021 auf etwa 200 sinken.

Zara -Mutterkonzern Inditex schreibt im Halbjahr rote Zahlen

Der spanische Modekonzern Industria de Diseno Textil SA (Inditex) hat das erste Halbjahr wegen der coronabedingten Schließungen im Einzelhandel mit einem Verlust abgeschlossen. Der Eigner der bekannten Kette Zara verbuchte für die Monate Februar bis Juli einen Nettoverlust von 195 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung heißt. Vor Jahresfrist war noch ein Überschuss von 1,55 Milliarden Euro erzielt worden.

Internetriese Alibaba baut sein Standbein weiter aus

Der chinesische Internetriese Alibaba erweitert sein Standbein und wagt sich nun auch in die Fertigung. Mit der Cloud-Computing-Infrastruktur und der IoT-Technologie soll die Fabrik in der ostchinesischen Stadt Hangzhou kleinen und mittleren Unternehmen eine digitalisierte End-to-End-Fertigungslieferkette und eine nachfragegesteuerte Produktion ermöglichen, teilte Alibaba am Mittwoch mit.

IPO/ZTO Express strebt Zweitlisting in Hongkong an

Die chinesische Logistikgesellschaft ZTO Express will bei ihrem Zweitlisting an der Börse in Hongkong bis zu 1,56 Milliarden US-Dollar einsammeln. ZTO Express, nach Angaben von iResearch der größte Expressdienst Chinas, will bei dem Börsengang 45 Millionen neue Aktien anbieten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2020 07:13 ET (11:13 GMT)