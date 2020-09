Grenke kündigt Stellungnahmen zu Shortseller-Attacken an

Das Leasingunternehmen Grenke hat Stellungnahmen zu den jüngsten Shortseller-Attacken auf das Unternehmen angekündigt. Grenke habe eine Taskforce einberufen, die sich mit der detaillierten Widerlegung der Researchfirma Viceroy gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfe befasst, teilte die Grenke AG mit. Bereits am heutigen Donnerstagnachmittag werde es gegen 16 Uhr eine kurze schriftliche Stellungnahme von dem Unternehmensgründer und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Grenke geben.

Schaltbau-Tochter Bode verkleinert Geschäftsführung

Die Schaltbau-Tochtergesellschaft Gebr. Bode GmbH & Co. KG spart angesichts der coronabedingt rückläufigen Auftragseingänge im Geschäftsbereich Bus und Automotive einen von vier Geschäftsführern ein. Jörg Willert verlasse die Geschäftsführung zum Jahresende, heißt es in einer Mitteilung der Schaltbau Holding. Bode werde ab Januar von den drei verbliebenen Geschäftsführern geleitet.

Intesa will UBI Banca am 5. Oktober von der Börse nehmen

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will die von ihr übernommene Unione di Banche Italiane (Ubi Banca) am 5. Oktober von der Börse nehmen. Intesa hat sich im Rahmen ihrer Übernahmeofferte und dem anschließenden Sqeeze-out fast 100 Prozent des Kapitals der kleineren Konkurrentin gesichert und hatte vor wenigen Tagen angekündigt, ein Delisting zu planen.

Unibail-Rodamco-Westfield plant Kapitalerhöhung und Veräußerungen

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) hat einen strategischen Plan zur Stärkung seiner Bilanz und zum Schuldenabbau angekündigt, der eine Kapitalerhöhung und beschleunigte Veräußerungen von Vermögenswerten vorsieht. Im Rahmen der Strategie plant der in Amsterdam börsennotierte Gewerbeimmobilienkonzern eine Kapitalerhöhung in Höhe von 3,5 Milliarden Euro. In den nächsten zwei Jahren soll durch die Begrenzung von Bardividenden zudem 1 Milliarde Euro eingespart und bis Ende nächsten Jahres Vermögenswerte im Wert von 4 Milliarden Euro veräußert werden.

Trump-Regierung dringt auf US-Kontrolle von Tiktok - Kreise

Im Streit um die chinesische Video-Sharing-App Tiktok wollen Vertreter der US-Regierung laut Kreisen dafür sorgen, dass amerikanische Investoren künftig die Mehrheit an Tiktok halten. Das führt zu Unsicherheit und Spannungen im Hinblick auf den sich abzeichnenden Deal, die populäre App auf eine in den USA ansässige Einheit zu übertragen, wie Präsident Trump gefordert hat. Die in Peking ansässige Tiktok-Muttergesellschaft Bytedance will die Mehrheit an Tiktok behalten, auch im Rahmen ihrer vorgeschlagenen Partnerschaft mit Oracle bei einem neuen Unternehmen mit Sitz in den USA, dass das operative Geschäft von Tiktok übernehmen soll, wie das Wall Street Journal zuvor berichtet hat.

LG Chem plant Ausgliederung von Batteriesparte

Der südkoreanische Chemiekonzern LG Chem will im Rahmen eines Planes zur Straffung seines Geschäftes die Batteriesparte ausgliedern. Die börsennotierte Sparte werde wahrscheinlich LG Energy Solutions heißen, teilte LG Chem Ltd mit. Der Konzern hat für den 30. Oktober eine Aktionärsversammlung einberufen. Das neu gegründete Unternehmen strebe eine Stärkung seiner Marktdominanz an, indem es sich auf batteriebezogene Geschäfte konzentriert und gleichzeitig die Effizienz des Managements verbessert. LG Chem ermöglicht die Ausgliederung, durch ein ausgewogenes Geschäftsportfolio aus den Bereichen Petrochemie, Hochleistungsmaterialien und Bio nachhaltiges Wachstum zu fördern.

