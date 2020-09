Airbus und IG Metall verhandeln über Beschäftigungssicherung

Die IG Metall will mit Arbeitszeitverkürzungen betriebsbedingte Kündigungen beim Flugzeugbauer in Deutschland verhindern. Am Donnerstag beginnen Tarifverhandlungen über Standort- und Beschäftigungssicherung mit der Geschäftsführung in Hamburg, wie die IG Metall Küste mitteilte. "Mit Kurzarbeit, Vier-Tage-Woche und anderen Arbeitszeitverkürzungen gibt es Instrumente, mit denen Kündigungen verhindert werden können", sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich. Einen Teil der dabei entstehenden Einkommenseinbußen soll das Unternehmen dabei durch Aufstockungen auffangen, verlangt die IG Metall.

Gea verkauft Kompressorenhersteller Bock an Nord Holding

Der Maschinenbaukonzern Gea trennt sich von seinem Kompressorenhersteller Bock. Wie das Unternehmen mitteilte, wird das Geschäft an die in Hannover ansässige Nord Holding verkauft. Einen Kaufpreis nannten die Unternehmen nicht. Die Transaktion soll Anfang 2021 abgeschlossen werden. Gea will sich weiter auf die strategischen Kernmärkte Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie konzentrieren.

Hochtief-Töchter bauen Terminal in San Diego für 2,3 Mrd Dollar

Töchter des Baukonzerns Hochtief haben einen milliardenschweren Auftrag in den USA an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, baut ein Joint Venture von Turner und Flatiron ein neues Terminal am internationalen Flughafen von San Diego für 2,265 Milliarden US-Dollar. Der Bau soll Ende 2021 beginnen. Ein erster Teil des neuen Terminals soll 2025 eröffnen, der zweite Teil Anfang 2027.

Tui bekräftigt: 8.000 Stellen von Sparprogramm betroffen

Der Reisekonzern Tui hat sein Sparprogramm auf den Weg gebracht. Das Programm zur Senkung der Gemeinkosten um 30 Prozent habe "möglicherweise" Auswirkungen auf 8.000 Stellen. Mit dem bereits angekündigten Programm will Tui jährlich dauerhaft 300 Millionen Euro einsparen. Tui geht davon aus, dass die Einsparungen bis zum Geschäftsjahr 2023 voll wirksam werden.

Tui hat Kapazität im laufenden vierten Quartal weiter reduziert

Der Reisekonzern Tui hat seine Kapazitäten angesichts der Unsicherheiten über Reisebeschränkungen weiter reduziert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es auf die kontinuierlichen Änderungen der Reisehinweise mit einer Reduzierung der Kapazität im laufenden vierten Quartal auf 25 von ursprünglich 30 Prozent reagiert.

Neuraxpharm bekommt mit Permira neue Private-Equity-Mutter

Das Spezialpharma-Unternehmen Neuraxpharm wird vom Private-Equity-Investor Permira übernommen. Von Permira beratene Fonds haben den Angaben zufolge eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Verkäufer sind Fonds, die vom Private-Equity-Unternehmen Apax Partners beraten werden. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Neuraxpharm ist auf die Behandlung von Krankheiten des Zentralen Nervensystems wie Epilepsie, Parkinson und Alzheimer spezialisiert, und erzielt mit 850 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 460 Millionen Euro.

Britische Baumarktkette Kingfisher steigert Gewinn kräftig

Die britische Baumarktkette Kingfisher hat im ersten Geschäftshalbjahr wegen einer starken Nachfrage deutlich mehr verdient. Die Kunden hätten infolge der Corona-Pandemie mehr Zeit und Geld in die eigenen vier Wände investiert, begründete das Unternehmen. Auch im laufenden dritten Quartal sei das Geschäft weiterhin stark. Den Gewinn vor Steuern steigerte die Kingfisher plc laut Mitteilung in den sechs Monaten per Ende Juli auf 398 Millionen britische Pfund.

Enel Americas integriert lateinamerikanische Erneuerbaren-Geschäfte

Der italienische Versorger Enel baut sein Südamerika-Geschäft um. Wie der Konzern mitteilte, strebt seine chilenische Tochter Enel Americas den Zusammenschluss mit dem Erneuerbare-Energien-Geschäft in einigen zentral- und südamerikanischen Ländern an. Damit würde auch der Anteil des Mutterkonzerns an Enel Americas steigen. Der Umbau sieht die Integration der Erneuerbaren-Geschäfte in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Panama und Peru in Enel Americas vor. Damit werde die Konzernstruktur vereinfacht und Enel Americas Aufstellung dem Rest der Gruppe angepasst, so Enel.

Whitbread will coronabedingt bis zu 6.000 Stellen streichen

Beim Gastgewerbe-Konzern Whitbread stehen als Folge der Corona-Krise mehrere Tausend Arbeitsplätze auf der Kippe. Wie die Whitbread plc mitteilte, könnten wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche bis zu 6.000 Stellen dem Rotstift zum Opfer fallen. Das würde 18 Prozent der gesamten Belegschaft entsprechen. Das britische Unternehmen, dem mehrere Hotel- und Restaurantketten gehören, geht davon aus, einen großen Teil des Stellenabbaus über freiwillige Maßnahmen umsetzen zu können. Wie Whitbread ausführte, sind die Umsätze im am 27. August zu Ende gegangenen Quartal um 75 Prozent eingebrochen.

Peking will Tiktok-Deal nicht zustimmen - Zeitung

Die chinesische Regierung will der Vereinbarung über die Videoplattform Tiktok in den USA offenbar nicht zustimmen. Er gehe nicht davon aus, dass Peking zustimme, schrieb der Chefredakteur der der Kommunistischen Partei nahestehenden Global Times, Hu Xijin, auf Twitter. Eine solche würde "Chinas nationale Sicherheit, Interessen und Würde gefährden", schrieb Hu. Chinesische Regierungvertreter reagierten nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2020 07:10 ET (11:10 GMT)