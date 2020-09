Der Bau- und Kompaktmaschinenhersteller Wacker Neuson erweitert seinen Vorstand. Wie die Wacker Neuson SE mitteilte, hat der Aufsichtsrat Felix Bietenbeck mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 als viertes Mitglied in den Vorstand berufen. Dort soll der 55-Jährige die neu geschaffene Position des Chief Operations Officer (COO) übernehmen.

Centogene bietet nun auch am Flughafen Düsseldorf Corona-Tests an

Das Biotech-Unternehmen Centogene bietet seine Covid-19-Tests nun auch am Düsseldorfer Flughafen an. Das Covid-19-Testzentrum steht nicht nur Passagieren, die in Düsseldorf ankommen oder von dort abfliegen und in ihrem Zielland einen Test vorlegen müssen, zur Verfügung, sondern auch Bürgern aus Düsseldorf und Umgebung, die sich testen lassen wollen, wie die Centogene NV mitteilte.

IPO/Erster Kurs Knaus Tabbert 58 (Ausgabepreis: 58) EUR

Passend zur holprigen Fahrt des Wohnmobilherstellers Knaus Tabbert an den Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist der erste Kurs der Aktie am Mittwoch lediglich mit 58 Euro festgestellt worden. Das entspricht exakt dem Ausgabepreis.

Verbio will Dividende bei mehr Gewinn konstant halten

Der Biokraftstoffproduzent Verbio will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 (per 30. Juni) eine Dividende von 20 Cent je Aktie vorschlagen. Das entspricht dem Vorjahreswert.

Verbund übernimmt von OMV 51 Prozent an Gas Connect Austria

Der Stromerzeuger Verbund übernimmt den 51-prozentigen Anteil des Öl- und Gasunternehmens OMV an der Gas Connect Austria GmbH. Dafür legt die Verbund AG 271 Millionen Euro auf den Tisch. Zusätzlich wird Verbund die ausstehenden Verbindlichkeiten der Gas Connect Austria GmbH gegenüber der OMV zum Closing-Zeitpunkt übernehmen.

Air Liquide errichtet neue Luftzerlegungsanlage in China

Der französische Gasekonzern Air Liquide baut eine neue Luftzerlegungsanlage im chinesischen Tianjin. Dazu nimmt die Tochter Air Liquide China den Angaben zufolge ungefähr 60 Millionen Euro in die Hand.

BBVA sieht nach Erfolgen in Mexiko bessere Aussichten

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) beurteilt ihre Aussichten für das Gesamtjahr vor allem dank eines verbesserten Geschäftsergebnisses in Mexiko positiver als bisher. Die spanische Großbank erwartet nach eigenen Angaben, dass sich die Einnahmen im Kerngeschäft in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zur ersten Jahreshälfte aufgrund einer Erholung bei den Privatkundenkrediten und durch das Preismanagement verbessern werden.

Peugeot kauft 10 Millionen eigene Aktien von Dongfeng Motor zurück

Der französische Autokonzern Peugeot hat 10 Millionen eigene Aktien vom chinesischen Autohersteller Dongfeng zurückerworben. Das entspricht rund 1,1 Prozent des Aktienkapitals und hat Peugeot 16,385 Euro je Aktie bzw insgesamt etwa 163,9 Millionen Euro gekostet.

Relx ernennt Paul Walker zum neuen Chairman

Der britische Medienkonzern Relx hat einen Nachfolger für den scheidenden Chairman Anthony Habgood ernannt. Paul Walker soll im ersten Halbjahr 2021 den Posten antreten, teilte die Relx plc mit.

Fincen-Files enthüllen Geldwäscheverdacht bei SEB - TV

Die schwedische Bank Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) könnte einem Medienbericht zufolge in den Jahren zwischen 2007 und 2016 dafür missbraucht worden sein, Gelder für rund 8,2 Milliarden schwedische Kronen (umgerechnet 797 Millionen Euro) über ihre estnische Filiale zu waschen.

SocGen prüft Schaffung großer Privatkundenbank mit Credit du Nord

Die französische Großbank Societe Generale will in Frankreich einen neuen Platzhirschen im Retail-Banking schaffen. Durch die Fusion zweier Banken-Netzwerke soll nach Vorstellung der Societe Generale SA eine neue große Privatkundenbank entstehen.

